Cảnh báo mưa lớn kết hợp triều cường ở TP.HCM

Mực nước sông Sài Gòn, Đồng Nai đang ở mức cao trong đợt triều cường rằm tháng 7 âm lịch. Bên cạnh đó, vùng áp thấp giữa Biển Đông có khả thể gây mưa lớn cục bộ, đồng thời kết hợp triều cường cao dẫn tới ngập úng một số nơi trũng thấp ở TP.HCM.



Khả năng mưa lớn kết hợp triều cường cao ảnh hưởng đến sinh hoạt thường nhật của người dân TP.HCM trong những ngày tới ẢNH: PHẠM HỮU

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dải hội tụ nhiệt đới có trục khoảng 14 - 17 độ vĩ bắc nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông. Vùng áp thấp này gây mưa giông rải rác từ Huế - Quảng Ngãi, Cà Mau - An Giang, vịnh Thái Lan, giữa Biển Đông.

Vùng áp thấp cũng gây mưa to đến rất to ở nhiều nơi từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam bộ như Nhân Cơ (Lâm Đồng) là 115,6 mm, Buôn Triết (Đắk Lắk) 75,8 mm, Ân Tường (Gia Lai) 69 mm… Dự báo ngày và đêm 4.9, khu vực phía nam Quảng Trị đến Lâm Đồng và Nam bộ tiếp tục có mưa rào và giông rải rác với lượng từ 10 - 35 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm; khả năng mưa tập trung chiều tối.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh; kèm theo nguy cơ mưa lớn cục bộ, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng vùng trũng thấp.

Trong khi đó, Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ cho biết: Lúc 7 giờ ngày 4.9, mực nước đỉnh triều cao nhất ngày thực đo tại trạm trên sông Sài Gòn đều ở mức dưới báo động 1. Tuy nhiên, trong 24 giờ qua, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn lên nhanh.

Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và sạt lở bờ sông, suối trên lưu vực sông Đồng Nai thuộc tỉnh Đồng Nai.

Mực nước tại hầu hết các trạm trên hệ thống sông Sài Gòn sẽ tiếp tục lên theo kỳ triều cường rằm tháng 7 âm lịch. Đỉnh triều cao nhất trong đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 9 - 10.9 (nhằm 18 - 19 tháng 7); tại trạm Phú An và Nhà Bè có thể đạt 1,5 - 1,58 m (từ báo động 2 - 3); thời gian xuất hiện từ 5 - 7 giờ và 16 - 18 giờ. Tại trạm Thủ Dầu Một đạt mức 1,55 - 1,65 m (xấp xỉ hoặc trên báo động 3).

Giai đoạn này bắt đầu vào mùa triều cường cao trong năm cần đề phòng ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông. Mức độ rủi ro thiên tai khu vực sông Sài Gòn ở cấp độ 2. Người dân TP.HCM ở các khu vực trũng thấp cần lưu ý phòng tránh tình trạng ngập cục bộ do mưa kết hợp triều cường ảnh hưởng đến sinh hoạt thường nhật.