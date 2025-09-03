Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Kinh tế xanh

Xuất hiện vùng áp thấp mới, cảnh báo mưa lớn ở TP.HCM và nhiều tỉnh thành

Chí Nhân
03/09/2025 06:37 GMT+7

Đêm qua, TP.HCM và Nam bộ, nam Trung bộ mưa lớn kéo dài; đến sáng nay, mây giông tiếp tục phát triển, dự báo khả năng mưa lớn tiếp diễn do khu vực giữa Biển Đông xuất hiện vùng áp thấp mới.

Sau trận mưa lớn đêm qua, đến sáng nay 3.9 thời tiết TP.HCM và các tỉnh thành miền Trung, Nam bộ tiếp tục có mây giông phát triển; dự báo có mưa vừa đến mưa to trong ngày hôm nay. Nguyên nhân do ảnh hưởng của vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông mới hình thành.

Xuất hiện vùng áp thấp mới, cảnh báo mưa lớn ở TP.HCM và nhiều tỉnh thành- Ảnh 1.

Đêm qua, mưa lớn ở TP.HCM và nhiều nơi tại Nam bộ, Tây nguyên

ẢNH: CHÍ NHÂN

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (3.9), khu vực Tây nguyên và Nam bộ xuất hiện mưa rào và giông, cục bộ mưa to đến rất to. Lượng mưa có nơi trên 80 mm, như: Ia Broãi (Gia Lai) 115,6 mm; Đăk Sin 1 (Lâm Đồng), Thạnh Bắc (Tây Ninh) 86,4 mm.

Dự báo ngày và đêm 3.9, khu vực Tây nguyên, Trung bộ và Nam bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ mưa to đến rất to, lượng mưa 20 - 40 mm, có nơi trên 100 mm, tập trung vào chiều và tối. Ngoài ra, từ chiều và tối nay, khu vực từ Huế đến duyên hải nam Trung bộ có mưa rào và giông rải rác, lượng mưa 10 - 30 mm, cục bộ trên 80 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 90 mm trong 3 giờ.

Nguyên nhân do dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 13 - 16 độ vĩ bắc nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông. Vị trí trí vùng áp thấp lúc 1 giờ ngày 3.9, ở vào khoảng 14,5 - 15,5 độ vĩ bắc và 111,5 - 112,5 độ kinh đông. Do ảnh hưởng của hình thế thời tiết trên, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía đông của khu vực bắc Biển Đông, giữa và nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và giông rải rác.

Dự báo, ngày và đêm 3.9, các vùng biển trên tiếp tục có mưa rào và giông. Ngoài ra, vùng biển ngoài khơi từ Khánh Hòa đến Lâm Đồng và khu vực nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8; sóng biển cao 1,5 - 3 m; biển động.

Cảnh báo trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6 - 7, sóng biển cao trên 2 m. Tàu thuyền hoạt động trong các khu vực trên có nguy cơ chịu ảnh hưởng của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn.

