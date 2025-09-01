Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Những ngày đầu tháng 9, TP.HCM và Nam bộ vẫn nhiều mưa vì sao?

Chí Nhân
Chí Nhân
01/09/2025 10:02 GMT+7

Trong 10 ngày đầu tháng 9, nhiều nơi ở TP.HCM và Nam bộ có tổng lượng mưa trung bình lên tới 300 - 400 mm.

Trong 10 ngày đầu tháng 9, thời tiết ở TP.HCM và khu vực Nam bộ phổ biến có mưa rào và giông nhiều nơi, mưa tập trung về chiều tối, đề phòng có khả năng xuất hiện mưa lớn diện rộng. Tới giữa tháng mưa sẽ giảm nắng tăng.

Những ngày đầu tháng 9, TP.HCM và Nam bộ vẫn nhiều mưa vì sao?- Ảnh 1.
Những ngày đầu tháng 9, TP.HCM và Nam bộ vẫn nhiều mưa vì sao?- Ảnh 2.

Bản đồ dự báo mưa trong tháng 9, bên trái là TP.HCM còn bên phải là khu vực Nam bộ

NGUỒN: ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN NAM BỘ

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, nguyên nhân mưa to trên diện rộng vào đầu tháng do rãnh thấp có trục qua Trung bộ nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông hoạt động trong 3 - 4 ngày đầu, gió mùa tây nam hoạt động ở mức trung bình. Do vậy, từ nay đến khoảng ngày 4.9 sẽ có mưa lớn.

Từ khoảng ngày 5 - 8.9, vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông suy yếu, ngược lại áp thấp nóng phía tây phát triển mạnh hơn và mở rộng về phía đông nên mưa giảm, nắng nóng và nhiệt độ tăng nhẹ khoảng 1 độ C so với những ngày trước đó.

TP.HCM mưa lớn trong ngày thứ hai nghỉ lễ Quốc khánh

Những ngày đầu tháng 9, TP.HCM và Nam bộ vẫn nhiều mưa vì sao?- Ảnh 3.

TP.HCM ngày nhiều mây và nắng gián đoạn, chiều tối có mưa trên diện rộng, cục bộ có mưa vừa mưa to. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31 - 32 độ C

ẢNH: CHÍ NHÂN

Cụ thể, tại TP.HCM, một số nơi ghi nhận lượng mưa trung bình rất cao như Tân Bình từ 310 - 410 mm, Củ Chi 292 - 392 mm, Dầu Tiếng 304 - 404 mm, Phú Giáo 280 - 380 mm… Còn trên khu vực Nam bộ, những nơi có khả năng xuất hiện mưa lớn thường xuyên trên diện rộng là Lâm Đồng với tổng lượng mưa từ 259 - 359 mm, Đồng Nai từ 257 - 257 mm, Cà Mau từ 319 - 419 mm…

Ngược lại, những nơi mưa ít nhất khu vực là Vĩnh Long từ 169 - 269 mm và Cần Thơ 196 - 296 mm.

Cảnh báo trong tháng 9, khả năng xuất hiện 2 - 3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông gây thời tiết nguy hiểm trên biển và mưa lớn diện rộng tại Nam bộ. Kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, lốc, sét, mưa đá, gió giật có khả năng gây ra thời tiết nguy hiểm cho con người, thiệt hại tài sản, gây khó khăn cho đời sống sinh hoạt và tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng. Đề phòng mưa to đến rất to cục bộ có khả năng gây ngập sâu trong các tuyến đường đô thị.

Dù vậy, trong tháng 9, nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ, cao nhất phổ biến từ 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C, thấp nhất phổ biến 24 - 27 độ C.

