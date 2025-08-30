Bão số 6 giật cấp 10, cách Quảng Trị 210 km

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết: Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 6 trên Biển Đông. Lúc 7 giờ sáng nay, tâm bão cách Hà Tĩnh đến bắc Quảng Trị khoảng 210 km. Cơn bão số 6 có tên quốc tế Nongfa - theo tên một hồ nước ở Lào.

Sáng nay, bão số 6 hình thành trên Biển Đông, cách Quảng Trị 210 km NGUỒN: NCHMF

Dự báo lúc 16 giờ ngày 30.8, áp thấp nhiệt đới tiếp tục mạnh lên thành bão, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới khoảng 18 độ vĩ bắc và 106,9 độ kinh đông; ngay trên vùng biển Quảng Trị - Huế; cường độ mạnh cấp 8 giật cấp 10. Đến 4 giờ ngày 31.8, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và sau đó thành một vùng áp thấp trên khu vực miền Trung của Lào.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển từ Thanh Hóa - Huế (bao gồm Hòn Ngư, Cồn Cỏ) có mưa giông mạnh cấp 6 - 7, sóng cao 2 - 4m; gần tâm bão gió cấp 8, giật cấp 10; sóng cao 3 - 5m biển động mạnh. Ven biển Nghệ An - Huế nước dâng cao 0,2 - 0,4m. Cảnh báo vùng đất liền ven biển rất nguy hiểm, không an toàn cho các phương tiện, công trình hoạt động trong vùng nguy hiểm như tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản.

Dự báo từ trưa 30.8, khu vực ven biển Nghệ An - Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Riêng đất liền ven biển Hà Tĩnh - bắc Quảng Trị có gió cấp 6 - 7, gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10. Có thể xuất hiện mưa giông mạnh, lốc xoáy trước khi áp thấp nhiệt đới/ bão ảnh hưởng trực tiếp. Từ sáng 30.8 đến hết ngày 31.8, Thanh Hóa - Huế mưa to đến rất to với lượng mưa từ 150 - 300mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Khu vực trung du, đồng bằng Bắc bộ và TP.Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 70 - 150 mm, có nơi trên 300mm.



