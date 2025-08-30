Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chiều nay, bão giật cấp 10 áp sát bờ biển từ Thanh Hóa - Huế

Chí Nhân
Chí Nhân
30/08/2025 06:23 GMT+7

Áp thấp nhiệt đới còn cách phía bắc Quảng Trị khoảng 290, đang mạnh lên thành bão vào chiều nay áp sát vùng biển từ Thanh Hóa đến Huế.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên thành bão hướng về các tỉnh miền Trung, từ đêm qua đến rạng sáng nay nhiều nơi có mưa to đến rất to; dự báo mưa to tiếp tục xuất hiện ở khu vực từ Nghệ An đến Đà Nẵng, kèm theo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ. 

Chiều nay, bão giật cấp 10 áp sát bờ biển từ Thanh Hóa - Huế- Ảnh 1.

Chiều nay, bão áp sát bờ biển khu vực từ Thanh Hóa - Huế, gây mưa rất lớn cho khu vực này

NGUỒN: VNDMS

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF): Hồi 4 giờ ngày 30.8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở 17,7 vĩ bắc và 109,2 kinh đông, trên vùng biển phía tây bắc đặc khu Hoàng Sa, còn cách phía bắc Quảng Trị khoảng 290 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng tâm áp thấp nhiệt đới đạt cấp 7 (tương đương từ 50 - 61 km/ giờ), giật cấp 9; di chuyển hướng tây bắc với tốc độ 20 km/ giờ.

Dự báo lúc 16 giờ ngày 30.8, áp thấp nhiệt đới tiếp tục mạnh lên thành bão, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới khoảng 18 độ vĩ bắc và 106,9 độ kinh đông; ngay trên vùng biển Quảng Trị - Huế; cường độ mạnh cấp 8 giật cấp 10.

Đến 4 giờ ngày 31.8, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và sau đó thành một vùng áp thấp trên khu vực miền Trung của Lào.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên, phía tây bắc Biển Đông (bao gồm Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6 - 7; sóng cao từ 2 - 4,5m, biển động mạnh. Vùng biển từ Thanh Hóa - Huế (bao gồm Hòn Ngư, Cồn Cỏ) có mưa giông mạnh cấp 6 - 7, sóng cao 2 - 4m; gần tâm bão gió cấp 8, giật cấp 10; sóng cao 3 - 5m biển động mạnh. Ven biển Nghệ An - Huế nước dâng cao 0,2 - 0,4m.

Cảnh báo vùng đất liền ven biển rất nguy hiểm, không an toàn cho các phương tiện, công trình hoạt động trong vùng nguy hiểm như tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản.

Áp thấp nhiệt đới cách Quảng Trị hơn 200 km, dự báo giật cấp 10

Trên đất liền, đêm qua và sáng sớm nay (30.8), khu vực Bắc bộ, Trung bộ và Nam bộ có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 29.8 đến 3 giờ ngày 30.8 có nơi trên 100 mm như: Chợ Tràng (Nghệ An) 134,6 mm, Hương Quang (Hà Tĩnh) 160,2 mm… Trong 6 giờ tới mưa lớn có thể tiếp tục xảy ra với các tỉnh miền Trung kèm theo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP.Huế và TP.Đà Nẵng.

Dự báo từ trưa 30.8, khu vực ven biển Nghệ An - Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Riêng đất liền ven biển Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị có gió cấp 6 - 7, gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10. Có thể xuất hiện mưa giông mạnh, lốc xoáy trước khi áp thấp nhiệt đới/ bão ảnh hưởng trực tiếp.

Từ sáng 30.8 đến hết ngày 31.8, Thanh Hóa - Huế mưa to đến rất to với lượng mưa từ 150 - 300 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm. Khu vực trung du, đồng bằng Bắc bộ và TP.Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 70 - 150 mm, có nơi trên 300 mm.

Sáng mai, bão cách Quảng Trị chỉ 210 km

Áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên thành bão số 6 trên Biển Đông, dự báo lúc 7 giờ sáng mai 30.8 chỉ còn cách Quảng Trị khoảng 210 km.

TP.HCM đang mưa như trút nước

