Kinh tế Kinh tế xanh

Sắp đổ bộ vào đất liền, bão số 6 gây mưa lớn đến 400mm

Chí Nhân
Chí Nhân
30/08/2025 14:42 GMT+7

Bão số 6 sắp đổ bộ vào đất liền, dự báo khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị tiếp tục có mưa lớn kéo dài đến hết ngày 31.8, có nơi lượng mưa lên đến trên 400mm.

Do ảnh hưởng của bão số 6, tại nhiều nơi xuất hiện gió mạnh, sóng cao như tại Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; Cô Tô gió cấp 7, giật cấp 8; Hòn Ngư gió cấp 6, giật cấp 9, sóng cao 2,5m; Cồn Cỏ cấp 6, giật cấp 8; Đô Lương (Nghệ An) giật cấp 10; Hoành Sơn (Hà Tĩnh) gió cấp 6, giật 7. Các tỉnh từ Nghệ An đến Đà Nẵng đã có mưa to đến rất to trên 200mm.

Sắp đổ bộ vào đất liền, bão số 6 gây mưa lớn đến 400mm- Ảnh 1.

Bão số 6 sắp đổ bộ vào đất liền, gây mưa lớn ở các tỉnh miền Trung, đặc biệt khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị

NGUỒN: VNDMS

Hồi 13 giờ ngày 30.8, tâm bão ở 17,9 độ vĩ bắc và 107 độ kinh đông; ven biển Hà Tĩnh - Quảng Trị. Gió mạnh nhất cấp 8 (tương đương 62 - 74 km/giờ), giật 10 - 11. Bão di chuyển hướng tây, tốc độ 20 - 25 km/giờ.

Lưu ý, gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 - 11 có thể gây gãy cành cây, tốc mái, biển động mạnh, rất nguy hiểm với tàu thuyền và lồng bè.

Dự báo đến 1 giờ ngày 31.8, bão di chuyển hướng tây tây bắc với tốc độ 20 km/giờ, vào đất liền Hà Tĩnh - phía bắc Quảng Trị, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó thành vùng áp thấp.

Bão số 6 đổ bộ Hà Tĩnh-Quảng Trị chiều tối nay, cảnh báo mưa rất lớn; thời tiết ngày Quốc khánh sẽ đẹp

Do ảnh hưởng của bão, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị (Hòn Ngư, Cồn Cỏ) có gió cấp 6 - 7, gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10; sóng 2 - 4m, gần tâm bão 3 - 5m, biển động mạnh. Bắc vịnh Bắc bộ gió cấp 6 - 7, giật cấp 9; sóng 2 - 4m. Ven biển Nghệ An - Huế nước dâng cao 0,2 - 0,4m.

Trên đất liền từ Nghệ An đến Quảng Trị gió cấp 6, giật cấp 8; riêng Hà Tĩnh - khu vực phía bắc Quảng Trị cấp 6 - 7, gần tâm bão cấp 8, giật 10.

Chiều nay (30.8) đến hết ngày 31.8, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 100 - 220mm, có nơi trên 400mm. Khu vực trung du, đồng bằng Bắc bộ mưa 50 - 120mm, có nơi trên 250mm.

Từ nay (30.8) đến ngày 2.9, trên các sông từ Thanh Hóa đến Huế xuất hiện 1 đợt lũ. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ thượng lưu các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh lên mức báo động 2 - 3; sông Gianh, sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị) lên mức báo động 1 - 2, có nơi trên báo động; hạ lưu các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và các sông ở Huế lên mức báo động 1 - 2. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông, sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế.

