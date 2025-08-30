Bão số 6 gây mưa lớn, thủy điện Hố Hô xả tràn, nhiều tuyến đường ngập lụt

Ngày 30.8, ông Nguyễn Bá Tuấn, Phó giám đốc Nhà máy thủy điện Hố Hô (Hà Tĩnh), cho biết do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 6, từ đêm 29 tới sáng 30.8, trên địa bàn Hà Tĩnh có mưa lớn diện rộng.

Hồ Kẻ Gỗ đang xả tràn với lưu lượng 90 m3/giây ẢNH: PHẠM ĐỨC

Từ sáng 29.8, Nhà máy thủy điện Hố Hô đã xả tràn để tăng dung tích phòng lũ cho hồ. Tuy nhiên, từ đêm qua tới sáng nay, trên địa bàn có mưa rất to khiến lượng nước về hồ tăng nhanh.

Do đó, đơn vị đã tăng xả tràn với lưu lượng 682 m3/giây và theo dõi hình thời tiết để tiếp tục xả phù hợp, đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du.

Mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 6 khiến nhiều tuyến đường ở xã Hương Xuân ngập sâu ẢNH: TÂN KỲ

Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, mưa lớn kết hợp với Nhà máy thủy điện Hố Hô xả tràn đã gây ngập lụt cục bộ một số tuyến đường, cầu, ngầm tràn trên địa bàn các xã Phúc Trạch, Hương Khê, Hương Đô, Hương Xuân…

Bùn đất tràn vào nhà dân xã Hương Xuân ẢNH: TÂN KỲ

Đặc biệt, mưa lớn khiến tuyến QL15 đoạn qua xã Hương Khê nhiều đoạn ngập sâu, cản trở giao thông.

Thời điểm này, mực nước một số hồ chứa lớn trên địa bàn Hà Tĩnh đạt từ 70 - 90% dung tích so với thiết kế.

QL15 đoạn qua xã Hương Khê ngập sâu do mưa lớn ẢNH: PHẠM ĐỨC

Một số hồ chứa đang xả tràn như hồ Kẻ Gỗ 90 m3/giây (đã mở hết cửa tràn), hồ Sông Rác 110 m3/giây, hồ Bộc Nguyên 25 m3/giây, hồ Kim Sơn 10 m3/giây, hồ Thượng Sông Trí 10 m3/giây và hồ Đá Bạc 8,15 m3/giây.

Mực nước tại trạm Chu Lễ đang ở mức 10,06 m; trạm Linh Cảm 3,45 m; trạm Hòa Duyệt 6,4 m; trạm Hương Trạch 20,83 m và trạm Sơn Kim 22,83 m; dưới báo động 1.

Một số tuyến đường trong khu dân cư ở xã Hương Khê bị ngập cục bộ ẢNH: TÂN KỲ

Các vườn bưởi Phúc Trạch của người dân bị ngập sâu ẢNH: PHẠM ĐỨC

Người dân thu hoạch bưởi sớm, tránh thiệt hại ẢNH: TÂN KỲ

Nước sông Ngàn Sâu dâng cao do mưa lớn ẢNH: TÂN KỲ