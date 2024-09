Hà Tĩnh: Thủy điện Hố Hô xả tràn do mưa lớn

Sáng 20.9, thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Hà Tĩnh cho biết, mặc dù bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới song Hà Tĩnh vẫn tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng. Đặc biệt, mưa lớn kéo dài khiến lưu lượng nước đổ về hồ chứa tăng nên từ 17 giờ ngày 19.9, Nhà máy thủy điện Hố Hô (H.Hương Khê, Hà Tĩnh) đã tiến hành cho xả tràn điều tiết nước với lưu lượng 78 m3/giây và đến 22 giờ cùng ngày thì tăng lên 581 m3/giây.



Nhà máy thủy điện Hố Hô đang xả điều tiết nước qua tràn với lưu lượng 581 m3/giây ẢNH: TÂN KỲ

Hiện nay, đơn vị quản lý nhà máy vẫn đang tiếp tục theo dõi sát tình hình thời tiết, lượng mưa để có sự điều chỉnh lưu lượng xả qua tràn phù hợp nhằm đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du.

Theo Trần Mạnh Cường, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh, mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng bão số 4 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới cũng khiến lưu lượng nước đổ về các hồ đập do công ty này quản lý tăng lên.

Trong đó, mực nước của hồ Kim Sơn và hồ Thượng Sông Trí (trên địa bàn TX.Kỳ Anh) đã đạt 43 % dung tích thiết kế vào chiều ngày 19.9.

Trước dự báo khu vực Kỳ Anh tiếp tục có mưa lớn trong những ngày tới, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh quyết định chủ động cho điều tiết nước qua tràn đối với 2 hồ chứa nước thủy lợi trên với lưu lượng từ 5 - 100 m3/giây. Việc điều nước qua tràn được thực hiện bắt đầu từ 8 giờ sáng nay (20.9); thời gian kết thúc căn cứ vào diễn biến thời tiết và mực nước hồ.

Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh cũng đã đề nghị UBND H.Kỳ Anh và UBND TX.Kỳ Anh (Hà Tĩnh), UBND H.Tuyên Hóa (Quảng Bình) và các xã nằm ở vùng hạ du biết được thời gian điều tiết nước qua tràn để thông báo, đôn đốc, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

Một số tuyến đường dân sinh trên địa bàn xã Kỳ Lạc (H.Kỳ Anh) bị ngập, sạt lở do mưa lớn ẢNH: TÂN KỲ

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, dự báo trong ngày hôm nay, khu vực tỉnh này tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30 - 50 mm, có nơi trên 70 mm. Mưa lớn kéo dài có nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất đặc biệt tại các huyện Cẩm Xuyên, Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang, Thạch Hà, Can Lộc, TX.Kỳ Anh.

Ngày 21.9, mưa giảm, rải rác mưa vừa có nơi mưa to và giông. Lượng mưa phổ biến từ 70 - 150 mm, có nơi trên 200 mm. Mưa lớn có khả năng xảy ra ở các huyện phía Nam của tỉnh như: H. Kỳ Anh, TX.Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, TP.Hà Tĩnh.

Từ ngày 22 - 23.9, khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có mưa lớn. Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cảnh báo đề phòng nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở các khu vực trũng, thấp. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.