Chiều tối nay: Dự báo TP.HCM, Nam bộ mưa rất to

Sáng nay, TP.HCM trời nhiều mây, nắng yếu, không mưa. Nhiệt độ lúc 8 giờ là 29oC (giảm 1oC so với hôm trước), độ ẩm 84%, gió tây 4 m/giây. Người dân cần lưu ý TP.HCM, Nam bộ được dự báo mưa rất to chiều tối nay.

TP.HCM dự báo có mưa rất to chiều tối nay Nhật Thịnh

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, hôm nay rãnh áp thấp có trục tây bắc – đông nam vắt qua Bắc bộ và giữa Biển Đông hoạt động mạnh. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Bắc Trung bộ. Vùng nhiễu động hoạt động mạnh dần trên khu vực nam Biển Đông và vùng biển ngoài khơi phía đông Nam bộ. Trên vùng biển Nam bộ, gió tây nam có cường độ trung bình.

Do đó, thời tiết Nam bộ hôm nay nhiều mây, nắng yếu. Trưa và chiều tối có mưa rào và giông, rải rác mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to. Trong mưa giông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC.

Đơn vị này dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay nhiều mây, ngày nắng yếu, trưa và chiều tối có mưa rào và giông, rải rác mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to. Trong cơn giông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.Nhiệt độ cao nhất ở TP.HCM hôm nay là 33oC; riêng Nhà Bè, Cần Giờ cao nhất 32oC.

Mưa to có thể xuất hiện liên tục trong 2 - 3 ngày tới ở Nam bộ Nhật Thịnh

Cơ quan khí tượng cho hay, từ 2 - 3 ngày tới, thời tiết Nam bộ vẫn nhiều mây, ngày nắng yếu, trưa và chiều tối có mưa rào và giông, rải rác mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to. Trong cơn giông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.