Vì sao TP.HCM, Nam bộ nắng nóng oi bức trong mùa mưa?

Từ cuối tháng 5, TP.HCM, Nam bộ bước vào mùa mưa sau quãng thời gian nắng nóng kéo dài bất thường. Sau những ngày mưa lớn, thời tiết mát mẻ hơn đôi chút; nhưng ngày nào mưa ít hoặc không mưa, nắng nóng oi bức lại kéo dài từ sáng sớm đến chiều tối.

Số liệu của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho thấy, mức nhiệt cao nhất ở TP.HCM ghi nhận từ khi mùa mưa vừa bắt đầu đến nay có khi lên đến 38oC. Nhiều ngày liên tiếp, nhiệt độ cao nhất Nam bộ dao động 36 - 38oC.

Người dân TP.HCM tìm đến nơi có nhiều bóng mát để "giải nhiệt" trong những ngày oi bức Vũ Phượng

Thạc sĩ Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ nhận định, nắng nóng oi bức ở TP.HCM, Nam bộ trong mùa mưa không phải là điều bất thường.

Ông Quyết lý giải, tháng 6 và tháng 7 là thời điểm ở phía bắc chịu tác động bởi rãnh áp thấp hoặc áp thấp nóng phía tây mở rộng về Bắc bộ, Trung bộ nên nhiều nơi vào cao điểm nắng nóng.

Trong khi đó, áp cao cận vẫn có vị trí ở gần Nam Trung bộ, Nam bộ nên ngày nào không mưa, gió tây nam hoạt động yếu, áp cao cận có xu hướng lấn về phía tây làm cho trời ít mây, nắng mạnh, nhiệt độ cao. Đồng thời, trong không khí chứa nhiều hơi nước, tức độ ẩm không khí cao.

"Những ngày như vậy, trạng thái khí quyển độ ẩm cao, nhiệt độ không khí cao, đồng thời rãnh áp thấp bị nén về phía nam nên thời tiết TP.HCM, Nam bộ rất oi bức trong mùa mưa là điều bình thường", ông Quyết nói.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cũng thông tin, 8 giờ sáng nay 17.6, TP.HCM ghi nhận mức nhiệt 30oC (cao hơn hôm qua 4oC). Dự báo thời tiết Nam bộ hôm nay mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, nắng có xu hướng nhích dần lên, mưa xuất hiện vào chiều tối nhưng diện mưa giảm hơn so với 24 giờ qua ở diện rải rác, đồng thời mưa vừa, mưa to sẽ thu hẹp lại. Trong mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.



Thảo Cầm Viên Sài Gòn là một trong những điểm đến lý tưởng của các gia đình trong ngày hè Vũ Phượng

Dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to; nhiệt độ cao nhất 36oC ở khu vực Hóc Môn, Củ Chi, TP.Thủ Đức. Khu vực Nhà Bè, Cần Giờ cao nhất 35oC. Riêng khu trung tâm TP.HCM mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa vừa.

Từ 2 - 3 ngày tới, Nam bộ có mưa rào và giông rải rác vào chiều tối, có nơi có mưa vừa, cục bộ mưa to. Trong cơn giông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo dự báo, nhiệt độ ở TP.HCM, Nam bộ của tháng 6.2024 cao hơn so với trung bình nhiều năm, mức nhiệt cao nhất phổ biến từ 33 - 35oC, có nơi trên 35oC.