Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Kinh tế xanh

Tết Độc lập thời tiết cả nước dịu mát

Chí Nhân
Chí Nhân
02/09/2025 08:19 GMT+7

Trong sáng 2.9, thời tiết tại Thủ đô Hà Nội phổ biến dịu mát, thích hợp cho hoạt động ngoài trời, rải rác có mưa rào nhẹ. Chiều tối, một số nơi ở miền Trung và Nam bộ có mưa vừa mưa to.

Thời tiết cả nước trong ngày 2.9 phổ biến dịu mát, có nắng nhẹ vào buổi sáng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to.

Tết Độc lập thời tiết cả nước dịu mát- Ảnh 1.

Thời tiết ngày 2.9 phổ biến dịu mát, nắng nhẹ vào buổi sáng, có mưa rào vào chiều tối

ẢNH: ĐÌNH HUY

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), đêm qua và sáng sớm nay (2.9), khu vực Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 1.9 đến 3 giờ ngày 2.9 có nơi trên 90mm, một số điểm đáng chú ý như Ea Tul (Đắk Lắk) lượng mưa lên tới 100,8 mm, Đạ Pal (Lâm Đồng) 151,6mm, Tân Tiến (Đồng Nai) 98,2 mm.

Dự báo, chiều và đêm 2.9, khu vực từ TP.Huế đến Lâm Đồng và Nam bộ có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 20 - 40mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 90 mm trong 3 giờ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét trên sông, suối nhỏ; sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng thấp.

Ngoài ra, Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa rào và giông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to.

Khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tết Độc lập thời tiết cả nước dịu mát- Ảnh 2.

Thời tiết Thủ đô Hà Nội trong ngày 2.9

NGUỒN: NCHMF

Tết Độc lập thời tiết cả nước dịu mát- Ảnh 3.

Thời tiết các khu vực trên cả nước

NGUỒN: NCHMF

 

Tin liên quan

Những ngày đầu tháng 9, TP.HCM và Nam bộ vẫn nhiều mưa vì sao?

Những ngày đầu tháng 9, TP.HCM và Nam bộ vẫn nhiều mưa vì sao?

Trong 10 ngày đầu tháng 9, nhiều nơi ở TP.HCM và Nam bộ có tổng lượng mưa trung bình lên tới 300 - 400 mm.

Khám phá thêm chủ đề

thời tiết ngày 2.9 thời tiết Hà Nội Mưa giông Lượng mưa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận