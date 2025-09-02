Tết Độc lập thời tiết cả nước dịu mát

Thời tiết cả nước trong ngày 2.9 phổ biến dịu mát, có nắng nhẹ vào buổi sáng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to.

Thời tiết ngày 2.9 phổ biến dịu mát, nắng nhẹ vào buổi sáng, có mưa rào vào chiều tối ẢNH: ĐÌNH HUY

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), đêm qua và sáng sớm nay (2.9), khu vực Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 1.9 đến 3 giờ ngày 2.9 có nơi trên 90mm, một số điểm đáng chú ý như Ea Tul (Đắk Lắk) lượng mưa lên tới 100,8 mm, Đạ Pal (Lâm Đồng) 151,6mm, Tân Tiến (Đồng Nai) 98,2 mm.

Dự báo, chiều và đêm 2.9, khu vực từ TP.Huế đến Lâm Đồng và Nam bộ có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 20 - 40mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 90 mm trong 3 giờ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét trên sông, suối nhỏ; sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng thấp.

Ngoài ra, Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa rào và giông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to.

Khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết Thủ đô Hà Nội trong ngày 2.9 NGUỒN: NCHMF