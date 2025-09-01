Dự báo thời tiết: Quảng trường Ba Đình sẽ có mưa nhỏ trong ngày Quốc khánh 2.9

Trao đổi với Thanh Niên ngày 1.9, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đã thông tin về nhận định thời tiết trong ngày diễn ra Lễ diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9.

Dự báo trong ngày Quốc khánh 2.9, khu vực quảng trường Ba Đình sẽ có mưa nhỏ ngắt quãng ẢNH: PHAN HẬU

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, khu vực quảng trường Ba Đình chịu sự tác động của gió đông nam cường độ yếu nên vẫn có khả năng xảy ra mưa nhỏ ngắt quãng.

Trong đêm nay 1.9, thời tiết trên quảng trường Ba Đình có lúc có mưa, mưa rào, xác suất mưa từ 55 - 65%. Gió đông nam thổi tốc độ 2 - 3 m/giây, nhiệt độ 25 - 27 độ C.

Sáng 2.9, khu vực quảng trường Ba Đình có thể có mưa nhỏ, với xác suất mưa từ 50 - 60%. Trời có gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 - 33 độ C. Từ 13 - 19 giờ, trời nắng, không mưa, nhiệt độ 29 - 33 độ C.

Trong sáng 2.9, trên quảng trường Ba Đình sẽ diễn ra sự kiện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9.

Sự kiện cấp quốc gia này diễn ra từ 6 giờ 30 đến 10 giờ, có sự tham gia của khoảng 30.000 người (không bao gồm lực lượng diễu binh, diễu hành) và các khối lực lượng vũ trang, quần chúng.

Lễ diễu binh, diễu hành có sự tham gia của 4 khối thuộc lực lượng vũ trang các nước: Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia.

Khu vực lễ đài tại quảng trường Ba Đình dành cho đại biểu có giấy mời. Người dân và du khách có thể tự do theo dõi các đoàn diễu binh, diễu hành dọc qua các tuyến phố.

Trong sự kiện này, Hà Nội đã lắp đặt 270 màn hình LED ở khắp thành phố để người dân, du khách có thể theo dõi trực tiếp toàn bộ lễ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2.9.