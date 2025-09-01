Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Quốc phòng

Tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa sẵn sàng phô diễn sức mạnh diễu binh trên biển

Đình Huy
Đình Huy
01/09/2025 11:05 GMT+7

Quân chủng Hải quân và các đơn vị liên quan đã sẵn sàng cho lần diễu binh trên biển đầu tiên trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9.

Tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9, lần đầu tiên Việt Nam tổ chức diễu binh trên biển. Lễ diễu binh trên biển sẽ diễn ra tại căn cứ quân sự Cam Ranh (Khánh Hòa), hình ảnh sẽ được truyền về màn hình chính tại quảng trường Ba Đình (Hà Nội) cùng thời điểm của khối xe pháo quân sự và xe đặc chủng công an tiến qua lễ đài.

Tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa sẵn sàng phô diễn sức mạnh diễu binh trên biển - Ảnh 1.

Biên đội tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa luyện tập diễu binh trên biển

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH QPVN

Trong lễ diễu binh trên biển, nổi bật là sự góp mặt của tàu ngầm Kilo 636, tàu hộ vệ tên lửa, tàu hộ vệ chống ngầm, tàu tên lửa, tàu pháo, tàu cứu hộ đa năng, trực thăng săn ngầm Ka-28 và thủy phi cơ DHC-6 cùng nhiều phương tiện khí tài khác. 

Đây là lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ vững chắc biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Các tàu sẽ xếp đội hình chào cờ, duyệt đội hình diễu binh trên biển thành đội hình chữ A, V, quả trám.

Tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa sẵn sàng phô diễn sức mạnh diễu binh trên biển - Ảnh 2.

Biên đội tàu xếp hình luyện tập

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH QPVN

Để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này, các đơn vị Hải quân nhân dân Việt Nam đã trải qua hơn 2 tháng luyện tập trong điều kiện thời tiết Biển Đông khắc nghiệt. Có những ngày sóng cấp 5 -cấp 6, gió giật mạnh, để giữ cự ly và đội hình đi đúng hướng là rất khó khăn.

Trung tá Đỗ Xuân Tiệp, Thuyền trưởng tàu hộ vệ tên lửa Trần Hưng Đạo 015, chia sẻ đơn vị luôn cố gắng tính toán chuẩn xác để ngay từ khi luyện tập, đội hình vừa phải đẹp về hình thức vừa thể hiện được sự hiện đại, chính quy đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Trong thời điểm các tàu xếp đội hình, trên bầu trời, những chiếc thủy phi cơ DHC-6 và trực thăng săn ngầm Ka-28 bay đội hình đồng bộ với các biên đội tàu phía dưới, tạo nên bức tranh hùng tráng "trên không - dưới biển", thể hiện sức mạnh tổng hợp của Quân chủng Hải quân.

Điều này đòi hỏi các phi công và thợ máy phải bảo đảm kỹ thuật rất cẩn thận, tỉ mỉ. Từng chiếc máy bay được kiểm tra tổng thể: động cơ, hệ thống điện tử hàng không, ra-đa, thông tin liên lạc, thiết bị điều khiển. Mọi thông số phải đạt chuẩn tuyệt đối.

Tin liên quan

Tổ quốc mạnh từ biển

Tổ quốc mạnh từ biển

Phó đô đốc (trung tướng), Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Mai Xuân Vĩnh, nguyên Tư lệnh Quân chủng Hải quân, năm nay 94 tuổi, đang nghỉ hưu tại TP.HCM. Không chỉ đi qua 3 cuộc chiến tranh, chứng kiến sự phát triển của Quân đội mà ông còn có những kiến nghị rất thẳng thắn, góp phần thúc đẩy quá trình hiện đại hóa Hải quân VN.

Khám phá thêm chủ đề

diễu binh trên biển Tàu ngầm tàu hộ vệ tên lửa 80 năm Quốc khánh 2.9
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận