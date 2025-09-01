Tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa sẵn sàng phô diễn sức mạnh diễu binh trên biển

Tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9, lần đầu tiên Việt Nam tổ chức diễu binh trên biển. Lễ diễu binh trên biển sẽ diễn ra tại căn cứ quân sự Cam Ranh (Khánh Hòa), hình ảnh sẽ được truyền về màn hình chính tại quảng trường Ba Đình (Hà Nội) cùng thời điểm của khối xe pháo quân sự và xe đặc chủng công an tiến qua lễ đài.

Biên đội tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa luyện tập diễu binh trên biển ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH QPVN

Trong lễ diễu binh trên biển, nổi bật là sự góp mặt của tàu ngầm Kilo 636, tàu hộ vệ tên lửa, tàu hộ vệ chống ngầm, tàu tên lửa, tàu pháo, tàu cứu hộ đa năng, trực thăng săn ngầm Ka-28 và thủy phi cơ DHC-6 cùng nhiều phương tiện khí tài khác.

Đây là lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ vững chắc biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Các tàu sẽ xếp đội hình chào cờ, duyệt đội hình diễu binh trên biển thành đội hình chữ A, V, quả trám.

Biên đội tàu xếp hình luyện tập ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH QPVN

Để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này, các đơn vị Hải quân nhân dân Việt Nam đã trải qua hơn 2 tháng luyện tập trong điều kiện thời tiết Biển Đông khắc nghiệt. Có những ngày sóng cấp 5 -cấp 6, gió giật mạnh, để giữ cự ly và đội hình đi đúng hướng là rất khó khăn.

Trung tá Đỗ Xuân Tiệp, Thuyền trưởng tàu hộ vệ tên lửa Trần Hưng Đạo 015, chia sẻ đơn vị luôn cố gắng tính toán chuẩn xác để ngay từ khi luyện tập, đội hình vừa phải đẹp về hình thức vừa thể hiện được sự hiện đại, chính quy đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Trong thời điểm các tàu xếp đội hình, trên bầu trời, những chiếc thủy phi cơ DHC-6 và trực thăng săn ngầm Ka-28 bay đội hình đồng bộ với các biên đội tàu phía dưới, tạo nên bức tranh hùng tráng "trên không - dưới biển", thể hiện sức mạnh tổng hợp của Quân chủng Hải quân.

Điều này đòi hỏi các phi công và thợ máy phải bảo đảm kỹ thuật rất cẩn thận, tỉ mỉ. Từng chiếc máy bay được kiểm tra tổng thể: động cơ, hệ thống điện tử hàng không, ra-đa, thông tin liên lạc, thiết bị điều khiển. Mọi thông số phải đạt chuẩn tuyệt đối.