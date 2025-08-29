Để chuẩn bị cho buổi tổng duyệt, từ 22 giờ đêm nay 29.8, Công an Hà Nội thực hiện phân luồng giao thông, cấm đường, hạn chế lưu thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện phục vụ chương trình tổng duyệt diễu binh, diễu hành.

Người dân từ khắp nơi đã đổ về giữ chỗ, quyết qua đêm tại vỉa hè để sáng hôm sau xem diễu binh ẢNH: TUYẾN PHAN

Từ trước thời điểm tổ chức cấm đường cả chục tiếng đồng hồ, người dân từ khắp nơi đã đổ về khu trung tâm Hà Nội quyết bám trụ qua đêm tại vỉa hè chờ sáng hôm sau xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành.

Càng về khuya, mưa càng nặng hạt. Một số người đã rời khu vực chờ để tìm chỗ trú mưa, trong khi số đông khác quyết bám trụ.

Quyết bám trụ dưới mưa ẢNH: HỒNG NAM

Cơn mưa lớn nhưng chưa thể "hạ nhiệt" tinh thần của người dân.



Đại gia đình 21 người của ông Vương (quê xã Lạc Sơn, Phú Thọ) xuống Hà Nội từ 3 ngày nay. Dù đã xem sơ duyệt hôm trước, song hôm nay gia đình ông vẫn có mặt từ 10 giờ sáng để chọn vị trí đẹp trên vỉa hè xem tổng duyệt.

Để đối phó với cơn mưa ngày càng nặng hạt, cả nhà ông Vương cuốn bạt che đầu và che chắn người.

Cả gia đình ông Vương căng bạt trú mưa, hát vang "như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" ẢNH: PHAN TUYẾN

"Mưa như này thì vẫn chịu được, để xem đến đêm nếu mưa to quá thì chúng tôi sẽ tìm chỗ trú", ông Vương chia sẻ và cùng gia đình vui vẻ hát bài Như có Bác trong ngày đại thắng.