Những điểm ngắm máy bay, trực thăng đẹp, an toàn trong lễ diễu binh

Tại buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 diễn ra sáng mai 30.8 dự kiến sẽ có sự tham gia của lực lượng Không quân nhân dân Việt Nam.

Màn trình diễn của dàn máy bay trực thăng và máy bay chiến đấu sẽ là điểm nhấn của buổi tổng duyệt diễu binh ẢNH: TUẤN MINH

Các màn trình diễn của phi đội máy bay chiến đấu và trực thăng là một điểm nhấn đặc biệt, cũng là phần được mong chờ nhất trong lễ diễu binh.

Để "ôm" trọn những khoảnh khắc đẹp này, ban tổ chức sự kiện A80 khuyến cáo người xem cần tìm kiếm những vị trí trên cao và thoáng đãng, vừa có tầm quan sát, vừa đảm bảo an toàn.

Để bắt kịp những khoảnh khắc đẹp, người dân cần tìm vị trí theo dõi ở trên cao, thoáng đãng ẢNH: ĐỘC LẬP - NGỌC DƯƠNG

Theo đó, các tòa nhà cao tầng có tầm nhìn rộng là lựa chọn lý tưởng nhất. Cụ thể, sân thượng của các khách sạn, tòa nhà văn phòng nằm trên các trục đường lớn như Liễu Giai, Nguyễn Chí Thanh, Kim Mã (đoạn ngoài khu vực cấm) sẽ là những góc nhìn "ngang tầm" với phi đội bay.

Tuy nhiên, việc lên các tòa nhà này cần được sự cho phép của ban quản lý và phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn, tuyệt đối không leo trèo ra các vị trí nguy hiểm.

Ngoài ra, các khu vực công cộng thoáng đãng cũng là lựa chọn hoàn hảo khi tạo ra các không gian mở lớn. Chẳng hạn như khu vực ven hồ Tây (đường Nguyễn Đình Thi, Trích Sài, Vệ Hồ), là một trong những địa điểm đẹp nhất, với không gian mặt nước rộng lớn làm nền cho đội hình máy bay.

Công viên Thủ Lệ, công viên Indira Gandhi, công viên Nghĩa Đô cũng là những lựa chọn tốt với nhiều không gian trống, ít cây cao che khuất...

Với mục tiêu an toàn là trên hết, ban tổ chức sự kiện lưu ý người dân không tập trung quá đông trên sân thượng hoặc các vị trí có kết cấu yếu.

Đồng thời, nghiêm cấm mọi hành vi sử dụng flycam, drone hoặc các vật thể bay khác trong khu vực. Khi máy bay bay qua, không nên nhìn thẳng vào mặt trời để tránh hại mắt…

Theo kế hoạch, buổi tổng duyệt sẽ bắt đầu diễn ra vào 6 giờ 30 sáng 30.8 và kết thúc vào khoảng 11 giờ cùng ngày. Đây là buổi hợp luyện cuối cùng trước khi diễn ra lễ chính thức vào ngày 2.9.

Dự kiến, sẽ có khoảng 40.000 người tham gia buổi tổng duyệt, bao gồm các khối thuộc lực lượng vũ trang (quân đội, công an), các khối quần chúng diễu hành, khối đứng và dàn khí tài quân sự, xe đặc chủng.

Trước đó, ngày 28.8, lực lượng Không quân nhân dân Việt Nam đã có buổi luyện tập chuẩn bị cho đại lễ. Từ sân bay Hòa Lạc, 10 chiếc trực thăng Mi-8, Mi-17, Mi-171 và Mi-172 cất cánh bay vào trung tâm TP.Hà Nội. Khoảng 11 giờ, các trực thăng kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay qua quảng trường Ba Đình.

10 trực thăng bay theo đội hình 1 - 3 - 3 - 3 ở độ cao từ 150 m trở lên khi đi qua khu vực khán đài. Các phi công duy trì đội hình nghiêm ngặt, giữ khoảng cách giãn cách 100 m, với cự ly ngang - dọc 50x50 m.

Từ sân bay Kép (Bắc Ninh), các máy bay Yak-130, L-39NG, Su-30MK2 cũng tụ hội về quảng trường Ba Đình trong buổi bay luyện tập này.