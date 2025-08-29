Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Sẵn sàng 'qua đêm' trên vỉa hè giữ chỗ đẹp xem tổng duyệt

Hồng Nam - Tuyến Phan
29/08/2025 18:00 GMT+7

Dù còn tới 16 tiếng nữa mới đến buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Quốc khánh 2.9 (A80) nhưng giao lộ Hùng Vương - Nguyễn Thái Học - Hàng Cháo đã gần như không còn chỗ trống.

16 giờ ngày 29.8, tức 16 tiếng trước buổi tổng duyệt diễu binh, giao lộ Hùng Vương - Nguyễn Thái Học - Hàng Cháo đã chật kín người dân. 

Chỗ ' đẹp ' chật kín người trước lễ tổng duyệt diễu binh A80 tại Hà Nội - Ảnh 1.

Giao lộ Hùng Vương - Nguyễn Thọc Học - Hàng Cháo chật kín người

ẢNH: HỒNG NAM

Do đến 22 giờ, khu vực này mới cấm đường, nên hiện tại các phương tiện xe máy, ô tô và người đi bộ tạo nên áp lực rất lớn cho giao thông. Lực lượng chức năng khá vất vả để điều tiết giao thông.

Chỗ ' đẹp ' chật kín người trước lễ tổng duyệt diễu binh A80 tại Hà Nội - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng "căng mình" điều tiết giao thông

ẢNH: HỒNG NAM

Lực lượng an ninh đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông, không để người dân tụ tập ở các điểm nóng gây tắc đường.

Chỗ ' đẹp ' chật kín người trước lễ tổng duyệt diễu binh A80 tại Hà Nội - Ảnh 3.
Chỗ ' đẹp ' chật kín người trước lễ tổng duyệt diễu binh A80 tại Hà Nội - Ảnh 4.
Chỗ ' đẹp ' chật kín người trước lễ tổng duyệt diễu binh A80 tại Hà Nội - Ảnh 5.

Không chỉ giữ chỗ từ sớm, nhiều người còn chuẩn bị đồ ăn "chống đói"

ẢNH: HỒNG NAM

Không chỉ giữ chỗ từ sớm, nhiều người còn chuẩn bị đồ ăn để "chống đói" từ giờ đến sáng mai, 30.8, khi buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80 chính thức diễn ra. Bánh mì, nước uống, sữa... đều đã sẵn sàng.

"Chờ hết đêm cũng được, đêm nay cả nhà ở đây thôi", nhiều người dân trên đường Nguyễn Thái Học truyền tai nhau. 

Chỗ ' đẹp ' chật kín người trước lễ tổng duyệt diễu binh A80 tại Hà Nội - Ảnh 6.

Người dân háo hức, sẵn sàng "thâu đêm" chờ xem tổng duyệt A80

ẢNH: HỒNG NAM

 Tương tự, vỉa hè khu vực đường Thanh Niên - Phan Đình Phùng - Thụy Khuê lúc 17 giờ chiều nay cũng chật kín người.

Bà Phạm Thị Tám, trú tại Gia Lộc (Hải Phòng) cùng con gái và 2 người bạn "cắm chốt" từ 7 giờ sáng nay.

Chỗ ' đẹp ' chật kín người trước lễ tổng duyệt diễu binh A80 tại Hà Nội - Ảnh 7.

Vỉa hè khu vực đường Thanh Niên - Phan Đình Phùng - Thụy Khuê cũng ken đặc người

ẢNH: TUYẾN PHAN

Bà Tám cho biết, nhóm của bà thuê xe, tối qua di chuyển từ Hải Phòng ra thủ đô. Do những ngày trước theo dõi qua truyền thông và mạng xã hội, bà biết sẽ rất đông người dân tới xem. Vì thế, để có chỗ ngồi đẹp, nhóm bà quyết định chờ từ sáng sớm.

"Mệt nhưng mà vui, 80 năm mới có dịp như hôm nay", bà Tám nói.

Sẵn sàng 'qua đêm' trên vỉa hè giữ chỗ 'đẹp' xem tổng duyệt - Ảnh 1.

Nhóm của bà Tám thuê xe từ Hải Phòng lên Hà Nội, xếp chỗ từ 7 giờ sáng nay 29.8

ẢNH: TUYẾN PHAN

Do thời gian chờ đợi là rất dài, nhóm bà Tám chuẩn bị cơm nắm, lương khô, nước và áo mưa. Đồ ăn để chống đói, còn áo mưa để đề phòng trời mưa vẫn có thể ngồi giữ chỗ.

Trường hợp có nhu cầu vệ sinh cá nhân, trong nhóm sẽ cắt cử người ở lại để giữ chỗ. "Không có người ngồi trông là mất chỗ ngày", người phụ nữ này chia sẻ.

Bà Tám cho biết thêm, dự định ở lại Hà Nội đến hết 2.9. Sau buổi tổng duyệt vào sáng mai, nhóm bà sẽ ra vị trí khác để có góc nhìn mới, cũng sẽ đi sớm để chọn chỗ đẹp như hôm nay.

Trên vỉa hè tuyến Trịnh Hoài Đức - Lê Trực - Nguyễn Thái Học, các tiểu thương tranh thủ bán hàng rong, chủ yếu là nước chanh, hạt hướng dương, nem chua rán. 

Chỗ ' đẹp ' chật kín người trước lễ tổng duyệt diễu binh A80 tại Hà Nội - Ảnh 10.

Lực lượng chức năng đang dẹp hàng rong, lấy chỗ phục vụ người dân xem diễu binh, diễu hành

ẢNH: HỒNG NAM

Theo ghi nhận của Thanh Niên, mỗi cốc nước chanh ở đây có giá 20.000 đồng. Ghế nhựa cũng là mặt hàng được rao bán, mỗi ghế có giá 30.000 - 40.000 đồng.

"Từ chiều đến giờ tôi chưa bán được mấy. Ban đầu, tôi bán trong khu vực nhà bạt nhưng ế khách. Giờ di chuyển ra ngã tư nhưng vẫn chưa có khách. Lát nữa cấm đường, dẹp vỉa hè thì càng khó bán nữa. Tối nay tôi sẽ bán mì hộp, thử di chuyển xung quanh khu này xem", một tiểu thương cho biết.

Theo chia sẻ của người này, chị bán được trên dưới 100 cốc nước chanh vào hôm 27.8 (buổi sơ duyệt), nhưng hôm nay khó bán hơn do người dân đã chuẩn bị kỹ càng đồ ăn thức uống, đồng thời lực lượng chức năng cũng tích cực dẹp vỉa hè, lấy chỗ cho người xem diễu binh.

Tin liên quan

Gần 180 điểm trông giữ xe phục vụ xem diễu binh A80

Gần 180 điểm trông giữ xe phục vụ xem diễu binh A80

Trong số này có 92 điểm do Sở xây dựng và các đơn vị liên quan bố trí. 86 vị trí do các phường, xã của TP.Hà Nội bố trí. P.Ba Đình không có điểm trông giữ xe nào.

Lộ trình khối diễu binh, diễu hành buổi tổng duyệt A80

Khám phá thêm chủ đề

80 năm Quốc khánh 2.9 diễu binh A80 hà nội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận