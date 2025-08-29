Sẵn sàng 'qua đêm' trên vỉa hè giữ chỗ đẹp xem tổng duyệt

16 giờ ngày 29.8, tức 16 tiếng trước buổi tổng duyệt diễu binh, giao lộ Hùng Vương - Nguyễn Thái Học - Hàng Cháo đã chật kín người dân.

Giao lộ Hùng Vương - Nguyễn Thọc Học - Hàng Cháo chật kín người ẢNH: HỒNG NAM

Do đến 22 giờ, khu vực này mới cấm đường, nên hiện tại các phương tiện xe máy, ô tô và người đi bộ tạo nên áp lực rất lớn cho giao thông. Lực lượng chức năng khá vất vả để điều tiết giao thông.

Lực lượng chức năng "căng mình" điều tiết giao thông ẢNH: HỒNG NAM

Lực lượng an ninh đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông, không để người dân tụ tập ở các điểm nóng gây tắc đường.

Không chỉ giữ chỗ từ sớm, nhiều người còn chuẩn bị đồ ăn "chống đói" ẢNH: HỒNG NAM

Không chỉ giữ chỗ từ sớm, nhiều người còn chuẩn bị đồ ăn để "chống đói" từ giờ đến sáng mai, 30.8, khi buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80 chính thức diễn ra. Bánh mì, nước uống, sữa... đều đã sẵn sàng.

"Chờ hết đêm cũng được, đêm nay cả nhà ở đây thôi", nhiều người dân trên đường Nguyễn Thái Học truyền tai nhau.

Người dân háo hức, sẵn sàng "thâu đêm" chờ xem tổng duyệt A80 ẢNH: HỒNG NAM

Tương tự, vỉa hè khu vực đường Thanh Niên - Phan Đình Phùng - Thụy Khuê lúc 17 giờ chiều nay cũng chật kín người.

Bà Phạm Thị Tám, trú tại Gia Lộc (Hải Phòng) cùng con gái và 2 người bạn "cắm chốt" từ 7 giờ sáng nay.

Vỉa hè khu vực đường Thanh Niên - Phan Đình Phùng - Thụy Khuê cũng ken đặc người ẢNH: TUYẾN PHAN

Bà Tám cho biết, nhóm của bà thuê xe, tối qua di chuyển từ Hải Phòng ra thủ đô. Do những ngày trước theo dõi qua truyền thông và mạng xã hội, bà biết sẽ rất đông người dân tới xem. Vì thế, để có chỗ ngồi đẹp, nhóm bà quyết định chờ từ sáng sớm.

"Mệt nhưng mà vui, 80 năm mới có dịp như hôm nay", bà Tám nói.

Nhóm của bà Tám thuê xe từ Hải Phòng lên Hà Nội, xếp chỗ từ 7 giờ sáng nay 29.8 ẢNH: TUYẾN PHAN

Do thời gian chờ đợi là rất dài, nhóm bà Tám chuẩn bị cơm nắm, lương khô, nước và áo mưa. Đồ ăn để chống đói, còn áo mưa để đề phòng trời mưa vẫn có thể ngồi giữ chỗ.

Trường hợp có nhu cầu vệ sinh cá nhân, trong nhóm sẽ cắt cử người ở lại để giữ chỗ. "Không có người ngồi trông là mất chỗ ngày", người phụ nữ này chia sẻ.

Bà Tám cho biết thêm, dự định ở lại Hà Nội đến hết 2.9. Sau buổi tổng duyệt vào sáng mai, nhóm bà sẽ ra vị trí khác để có góc nhìn mới, cũng sẽ đi sớm để chọn chỗ đẹp như hôm nay.

Trên vỉa hè tuyến Trịnh Hoài Đức - Lê Trực - Nguyễn Thái Học, các tiểu thương tranh thủ bán hàng rong, chủ yếu là nước chanh, hạt hướng dương, nem chua rán.

Lực lượng chức năng đang dẹp hàng rong, lấy chỗ phục vụ người dân xem diễu binh, diễu hành ẢNH: HỒNG NAM

Theo ghi nhận của Thanh Niên, mỗi cốc nước chanh ở đây có giá 20.000 đồng. Ghế nhựa cũng là mặt hàng được rao bán, mỗi ghế có giá 30.000 - 40.000 đồng.

"Từ chiều đến giờ tôi chưa bán được mấy. Ban đầu, tôi bán trong khu vực nhà bạt nhưng ế khách. Giờ di chuyển ra ngã tư nhưng vẫn chưa có khách. Lát nữa cấm đường, dẹp vỉa hè thì càng khó bán nữa. Tối nay tôi sẽ bán mì hộp, thử di chuyển xung quanh khu này xem", một tiểu thương cho biết.

Theo chia sẻ của người này, chị bán được trên dưới 100 cốc nước chanh vào hôm 27.8 (buổi sơ duyệt), nhưng hôm nay khó bán hơn do người dân đã chuẩn bị kỹ càng đồ ăn thức uống, đồng thời lực lượng chức năng cũng tích cực dẹp vỉa hè, lấy chỗ cho người xem diễu binh.

