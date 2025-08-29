Lộ trình khối diễu binh, diễu hành buổi tổng duyệt A80

Buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 (A80) được tổ chức quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm sẽ diễn ra vào 6 giờ 30 ngày mai 30.8.

Đây là là lần hợp luyện diễu binh, diễu hành cuối cùng với quy mô tương đương sự kiện chính thức, có cả sự tham gia của lực lượng không quân.

Theo kế hoạch, lộ trình của các khối diễu binh, diễu hành như sau:

Khối Nghi trượng: đi theo hướng Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền, kết thúc tại quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

Sau khi đi qua lễ đài, khối xe tăng, bánh xích sẽ rẽ Lê Hồng Phong, về sở chỉ huy Bộ Quốc phòng ẢNH: TUẤN MINH

Khối đi bộ (Quân đội, Công an, dân quân tự vệ, đoàn nước ngoài) rút theo 3 hướng chính: Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai - Văn Cao - sân vận động Quần Ngựa; Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền - quảng trường Cách mạng Tháng Tám; Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn - công viên Thống Nhất.

Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh: rẽ theo đường Lê Hồng Phong - Ngọc Hà, về công viên Bách Thảo.

Khối Hồng kỳ: rẽ Lê Hồng Phong - Đội Cấn - Giang Văn Minh - Kim Mã - Liễu Giai, về Quần Ngựa.

Khối Quần chúng, Văn hóa - Thể thao: Đi thẳng qua lễ đài, kết thúc tại sân vận động Hàng Đẫy (xe mô hình rẽ Nguyễn Thái Học - Trịnh Hoài Đức).

TP.Hà Nội và Bộ Tư lệnh Thủ đô thống nhất dựng 11 lều bạt phục vụ nhân dân theo dõi lễ diễu binh, diễu hành ẢNH: HỒNG NAM

Khối xe tăng, bánh xích: rẽ Lê Hồng Phong về sở chỉ huy Bộ Quốc phòng.

Khối xe cơ giới chia 2 tuyến chính: Cửa Bắc - Nghi Tàm - Âu Cơ - Võ Chí Công - đường Láng - Trần Duy Hưng - đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.

Nguyễn Thái Học - Giảng Võ - đường Láng - Trần Duy Hưng - đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.

Sau khi rẽ về các hướng, Khối Nghi trượng sẽ tập kết tại quảng trường Cách mạng Tháng Tám. Khối Quân đội, Công an, Dân quân tự vệ, lực lượng nước ngoài tập kết tại sân vận động Quần Ngựa.

A80 là sự kiện trọng đại của đất nước, được nhân dân háo hức đón chờ ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Một phần khối đi bộ tập kết tại công viên Thống Nhất. Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh tập kết tại công viên Bách Thảo. Khối Hồng kỳ tập kết tại sân vận động Quần Ngựa (hướng qua Đội Cấn). Khối Quần chúng, Văn hóa - Thể thao tập kết tại sân vận động Hàng Đẫy và Khối cơ giới, xe pháo tập kết tại Trường đua F1.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân thủ đô và du khách theo dõi, cổ vũ sự kiện trọng đại của đất nước, TP.Hà Nội đã bố trí gần 180 điểm trông giữ xe tại nhiều điểm quanh khu vực trung tâm và các ga tàu metro.

Cùng đó, UBND TP.Hà Nội cũng thống nhất với Bộ Tư lệnh Thủ đô về việc triển khai lắp dựng 11 nhà bạt dã chiến tại 5 vị trí công cộng, phục vụ nhân dân.

Theo đó, các vị trí lặp nhà bạt gồm: vườn hoa Tây Sơn (P.Hoàn Kiếm); vườn hoa Lê Trực (P.Ba Đình); ngã ba Núi Trúc - Kim Mã (P.Giảng Võ); sân ga Hà Nội (P.Văn Miếu - Quốc Tử Giám); khu vực đối diện 14B Lê Trực (P.Ba Đình).

Hà Nội đề nghị người dân không thả diều, bóng bay dịp Quốc khánh 2.9

Các điểm "đẹp" xem diễu binh, diễu hành: Ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Thái Học - Hàng Cháo: các khối đi bộ sau khi qua lễ đài sẽ đến điểm này để tỏa đi các hướng. Phố Nguyễn Thái Học: có 2 hướng rẽ sẽ đi qua phố này. Cụ thể là Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền - quảng trường Cách mạng Tháng Tám; Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn - công viên Thống nhất. Đường Kim Mã - Liễu Giai - Văn Cao: đây là tuyến các khối đi bộ quân đội, quân đội nước ngoài, dân quân tự vệ, công an sẽ đi qua trước khi tập kết tại sân vận động Quần Ngựa. Tuyến phố Tràng Thi - Tràng Tiền - quảng trường Cách mạng Tháng Tám: một phần khối đi bộ quân đội, quân đội nước ngoài, dân quân tự vệ, công an sẽ đi qua. Tuyến đường Trần Phú - Nguyễn Tri Phương: là tuyến khối xe tăng, bánh xích, bánh lốp sẽ đi qua. Tuyến đường Võ Chí Công, Trần Duy Hưng: là nơi đoàn xe bánh lốp sẽ di chuyển qua. Tuyến đường lê Quang Đạo - Trường đua F1: cũng là nơi một phần đoàn xe bánh lốp đi qua để tập kết về Trường đua F1.



