Thời sự

Trực thăng kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay qua quảng trường Ba Đình

Nguyễn Tuấn Minh - Độc Lập - Ngọc Dương
28/08/2025 13:04 GMT+7

Sáng nay 28.8, biên đội trực thăng vũ trang mang theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay qua quảng trường Ba Đình, luyện tập chuẩn bị Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 (A80).

Từ sân bay Hòa Lạc, 10 chiếc trực thăng Mi-8, Mi-17, Mi-171 và Mi-172 của Không quân Việt Nam cất cánh bay vào trung tâm TP.Hà Nội. Khoảng 11 giờ, các trực thăng kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay qua quảng trường Ba Đình lịch sử.

Trực thăng kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay qua quảng trường Ba Đình- Ảnh 1.
Trực thăng kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay qua quảng trường Ba Đình- Ảnh 2.
Trực thăng kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay qua quảng trường Ba Đình- Ảnh 3.

Biên đội trực thăng kéo cờ Tổ quốc bay qua quảng trường Ba Đình

ẢNH: TUẤN MINH - ĐỘC LẬP

10 trực thăng bay theo đội hình 1 - 3 - 3 - 3 ở độ cao từ 150 m trở lên khi đi qua khu vực khán đài. Các phi công duy trì đội hình nghiêm ngặt, giữ khoảng cách giãn cách 100 m, với cự ly ngang - dọc 50x50 m.

Trực thăng kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay qua quảng trường Ba Đình- Ảnh 4.
Trực thăng kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay qua quảng trường Ba Đình- Ảnh 5.

Dàn trực thăng bay qua cột cờ Hà Nội

ẢNH: TUẤN MINH - NGỌC DƯƠNG

Từ sân bay Kép (Bắc Ninh), các máy bay Yak-130, L-39NG, Su-30MK2 cùng tụ hội về quảng trường Ba Đình bay tập luyện chuẩn bị cho đại lễ A80.

Su-30MK2 là máy bay chiến đấu hiện đại nhất của quân đội Việt Nam, được vào biên chế từ tháng 12.2006.

Trực thăng kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay qua quảng trường Ba Đình- Ảnh 6.

Đội hình Su-30MK2 hướng về trung tâm Hà Nội

ẢNH: TUẤN MINH

Bay biên đội 5 chiếc Su-30MK2 đội hình mũi tên là bài bay chính được các phi công tập luyện. 

Trực thăng kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay qua quảng trường Ba Đình- Ảnh 7.
Trực thăng kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay qua quảng trường Ba Đình- Ảnh 8.
Trực thăng kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay qua quảng trường Ba Đình- Ảnh 9.

Biên đội Su-30MK2 trình diễn trên bầu trời

ẢNH: ĐỘC LẬP

Loại máy bay này có 12 điểm cố định dưới cánh để gắn vũ khí, trang bị hỏa lực đa dạng từ tên lửa không đối không, không đối đất, rocket, bom dẫn đường, bom thông thường... Đây được coi là niềm tự hào và sức mạnh chủ lực của Không quân Việt Nam. 

Đội hình Su-30MK2 cũng được coi  là "lá chắn thép" bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, biên giới và hải đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Trực thăng kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay qua quảng trường Ba Đình- Ảnh 10.

Su-30MK2 được coi là niềm tự hào của Không quân Việt Nam

ẢNH: ĐỘC LẬP

Cùng tham gia buổi bay luyện sáng nay, các máy bay Yak-130, L-39NG. Đây là những dòng máy bay huấn luyện đa năng hiện đại, sở hữu nhiều tính năng vượt trội; có khả năng bay trong mọi điều kiện thời tiết, cả ngày và đêm.

Trực thăng kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay qua quảng trường Ba Đình- Ảnh 11.
Trực thăng kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay qua quảng trường Ba Đình- Ảnh 12.

Máy bay L39-NG bay qua khu vực Ba Đình

ẢNH: ĐỘC LẬP - NGỌC DƯƠNG

Yak-130 và L-39NG là minh chứng cho trình độ tác chiến, năng lực huấn luyện và sức mạnh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Trực thăng kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay qua quảng trường Ba Đình- Ảnh 13.
Trực thăng kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay qua quảng trường Ba Đình- Ảnh 14.

Yak-30 là một trong những dòng máy bay huấn luyện đa năng hiện đại của Không quân Việt Nam

ẢNH: ĐỘC LẬP

Trực thăng kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay qua quảng trường Ba Đình- Ảnh 15.
Trực thăng kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay qua quảng trường Ba Đình- Ảnh 16.
Trực thăng kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay qua quảng trường Ba Đình- Ảnh 17.

Người dân mãn nhãn với màn luyện tập của Không quân Việt Nam

ẢNH: ĐỘC LẬP - TUẤN MINH


