Nụ hôn vội trước quảng trường Ba Đình của đôi chiến sĩ diễu binh A80

"Nếu có duyên sẽ gặp lại ở nhiệm vụ A80"

Giữa không khí trang nghiêm, hào hùng tại quảng trường Ba Đình trong buổi tổng duyệt Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 tối 24.8, nơi hơn 16.000 chiến sĩ đang dồn hết tâm huyết cho nhiệm vụ thiêng liêng, có một câu chuyện tình yêu bình dị âm thầm nở rộ.

Chiến sĩ Hồ Văn Quyến đặt nụ hôn lên trán Trúc Nghi ẢNH: ĐÌNH HUY

Đó là chuyện tình của chiến sĩ Hồ Văn Quyến (khối nam Đặc nhiệm dù, quê Tây Ninh) và Nguyễn Lê Trúc Nghi (khối nữ Du kích miền Nam, quê TP.HCM).

Trong những giây phút ít ỏi khi hàng vạn chiến sĩ tạm nghỉ ngơi trước giờ tổng hợp luyện trước quảng trường Ba Đình, Quyến và Nghi đã tranh thủ tìm thấy nhau giữa "biển người".

Họ không có nhiều thời gian, chỉ vài khoảnh khắc ngắn ngủi đủ để trao cho nhau những lời yêu thương, động viên chân thành, xua tan đi bao mệt mỏi của những giờ huấn luyện gian khổ.

Quyến không ngần ngại thể hiện tình cảm chất chứa trong lòng bấy lâu, đặt lên trán Trúc Nghi một nụ hôn thật nhẹ, nhưng đó là tất cả sự nhớ thương, sự trân trọng và niềm hạnh phúc vỡ òa. Ánh mắt họ trao nhau, rạng rỡ niềm hạnh phúc không thể nói thành lời.

"Không có gì hạnh phúc hơn được nữa", Trúc Nghi chia sẻ, khi mọi thời gian đều dành trọn cho nhiệm vụ của quân đội, của quốc gia.

Trúc Nghi kể lại, trái tim cô đã rung động từ những lần gặp gỡ định mệnh trong nhiệm vụ A50 - Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày đất nước thống nhất. Giữa cái nắng gần 40 độ C bỏng rát, hình ảnh người chiến sĩ cao ráo, nước da ngăm ngăm khỏe khoắn, ôm chắc khẩu súng, dù mồ hôi ướt đẫm nhưng vẫn nở nụ cười tươi tắn đã khắc sâu vào tâm trí cô.

Đó là khoảnh khắc tình yêu nhen nhóm, vượt lên trên những gian nan của quân ngũ. Sau A50, họ tạm biệt nhau, không nhắn tin nhiều, chỉ hẹn "nếu có duyên sẽ gặp lại ở nhiệm vụ A80".

Và rồi, điều kỳ diệu đã đến, "duyên" ấy đã thực sự đưa họ trở lại bên nhau trong nhiệm vụ A80 khi tập trung tại Hà Nội.

Thời gian này, những cuộc gặp gỡ vẫn vô cùng hiếm hoi, chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi sau giờ tổng duyệt để chia sẻ về quá trình tập luyện và trao nhau lời động viên.

Cả hai thể hiện quyết tâm sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ A80 ẢNH: ĐÌNH HUY

"Kỷ niệm khó quên nhất trong cuộc đời"

Ngày 16.8, tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4, sau giờ tập luyện căng thẳng, Quyến và Nghi đã có khoảnh khắc "định hình" lại câu chuyện của họ. Quyến ngỏ lời bày tỏ sự chân thành muốn cả hai tiến xa hơn và đã được N ghi đồng ý.

Điều đặc biệt hơn cả, giây phút tỏ tình ấy được hàng trăm chiến sĩ và cả những người thủ trưởng đáng kính chứng kiến.

Nữ chiến sĩ thuộc khối Nữ du kích miền Nam cho hay, sau khi hoàn thành buổi tập hôm đó, thủ trưởng của cô bất ngờ dắt tay Quyến đến để họ gặp nhau vài phút.

Ban đầu Nghi tỏ ra ngại ngùng nhưng trước sự cổ vũ nhiệt tình của cấp trên và đồng đội, cô mạnh dạn và có cảm giác hạnh phúc khó tả.

"Có lẽ đây sẽ là kỷ niệm khó quên nhất trong cuộc đời tôi. Lúc đó, thủ trưởng nói cho chúng tôi gặp nhau, về phải hoàn thành tốt nhiệm vụ nhé", Nghi nhớ lại. Cô cảm thấy biết ơn sự giúp đỡ, yêu thương của mọi người.

Sau buổi tổng hợp luyện, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc ấy nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem, trở thành minh chứng cho tình yêu đẹp giữa những người lính.

“Chúng tôi rất hạnh phúc khi được mọi người yêu thương. Sắp tới, chúng tôi cùng động viên nhau hoàn thành nhiệm vụ và hy vọng sẽ trở thành một phần của nhau trong cuộc sống”, Nghi nói tiếp.