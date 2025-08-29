Thay đổi giờ cấm đường phục vụ tổng duyệt diễu binh

Theo Công an Hà Nội, thời gian tổ chức cấm triệt để, tạm cấm, hạn chế lưu thông trên một số tuyến đường, phân luồng giao thông, tổ chức hướng đi cho các phương tiện phục vụ chương trình tổng duyệt diễu binh, diễu hành sẽ bắt đầu từ 22 giờ ngày 29.8 (muộn hơn 4 tiếng so với thông báo trước đó) đến 13 giờ ngày 30.8 (sớm hơn 2 tiếng so với thông báo trước đó).



Các tuyến đường cấm triệt để

Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê (từ Hùng Vương đến Văn Cao), Mai Xuân Thưởng, Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Chùa Một Cột, Bắc Sơn, Tôn Thất Đàm, Nguyễn Cảnh Chân, Hoàng Diệu, Cửa Bắc, Yên Phụ, Thanh Niên, Điện Biên Phủ, Bà Huyện Thanh Quan, Lê Hồng Phong, Ông Ích Khiêm, Ngọc Hà, Nguyễn Tri Phương, Chu Văn An, Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Trịnh Hoài Đức, Hàng Cháo, Trần Phú, Sơn Tây, Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao, Nghi Tàm, Đội Cấn, dốc La Pho, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn,Trần Nhân Tông (từ Lê Duẩn đến Quang Trung), Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Cổ Tân, Phan Chu Trinh (từ Hai Bà Trưng đến Tràng Tiền); Lê Thánh Tông, Tông Đản (từ Lý Đạo Thành đến Tràng Tiền), Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Quang Trung (từ Lý Thường Kiệt đến Tràng Thi), Lý Thái Tổ, Nguyễn Hữu Huân, Ngô Quyền (từ quảng trường Ngân hàng Nhà nước đến Tràng Tiền), Giảng Võ, Láng Hạ, Láng (từ Láng Hạ đến Trần Duy Hưng).

Các tuyến đường tạm cấm

- Các tuyến đường phía bên trong đường Vành đai 2 (trừ các tuyến tổ chức cấm triệt để): tạm cấm đối với các loại phương tiện (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ kỷ niệm, xe được quyền ưu tiên, xe thực hiện công vụ, xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết, khắc phục sự cố).

- Các tuyến đường trong khu vực từ đường Vành đai 1 đến đường Vành đai 2 (trừ các tuyến tổ chức cấm triệt): tạm cấm đối với các xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ kỷ niệm, xe được quyền ưu tiên, xe thực hiện công vụ, xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết, khắc phục sự cố).

Các tuyến đường hạn chế lưu thông

- Các tuyến đường trong khu vực từ Vành đai 2 đến Vành đai 3: hạn chế lưu thông đối với các xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách dưới 16 chỗ, xe ô tô cá nhân, xe mô tô.

- Các tuyến đường trong khu vực từ Vành đai 1 đến Vành đai 2: hạn chế lưu thông đối với các phương tiện.

- Đối với một số tuyến đường từ Vành đai 3 hướng ra khu vực ngoại thành (gồm: QL32, Cầu Diễn, Hồ Tùng Mậu, Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo, đại lộ Thăng Long, đường Làng Văn hóa, QL21A, đường Hồ Chí Minh, QL6, Quang Trung, Trần Phú, Nguyễn Trãi, đường tỉnh lộ 419, đường tỉnh lộ 429, Võ Nguyên Giáp, QL18): hạn chế lưu thông đối với các phương tiện (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết, khắc phục sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ kỷ niệm).

Hướng đi của các phương tiện trong thời gian phân luồng

- Các xe ô tô trong diện tạm cấm từ QL5, cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đi cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình di chuyển qua cầu Thanh Trì → Vành đai 3 trên cao → nút giao Đỗ Mười → cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

- Xe từ các tỉnh phía đông (Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh...) đi các tỉnh phía bắc, tây, tây bắc (Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang...) di chuyển theo tuyến: cầu Phù Đổng → cầu Thanh Trì → Vành đai 3 trên cao → cầu Thăng Long → Võ Văn Kiệt...; hoặc từ QL5 → Nguyễn Đức Thuận → đường dẫn cầu Thanh Trì → cầu Phù Đổng → cao tốc Hà Nội - Bắc Giang → cao tốc Hà Nội- Thái Nguyên đi tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang... và ngược lại.

- Xe từ các tỉnh phía bắc (Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ...) đi các tỉnh phía nam (Ninh Bình, Thanh Hóa...) di chuyển theo tuyến: QL2 → Võ Văn Kiệt → cầu Thăng Long → Vành đai 3 trên cao → nút giao Đỗ Mười → cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

- Xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 10 tấn trở lên di chuyển trên tuyến đường Vành đai 3 trên cao hạn chế di chuyển xuống các vị trí nút giao trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển và tuân thủ sự điều hành, chỉ dẫn của lực lượng chức năng.

* Cũng từ 22 giờ ngày 29.8, Cục CSGT sẽ hạn chế xe tải từ 10 tấn, xe khách loại từ 45 chỗ trở lên (trừ xe ô tô vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe bus, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu phục vụ lễ kỷ niệm và các xe ưu tiên đi làm nhiệm vụ) trên các tuyến cao tốc, quốc lộ hướng về Hà Nội, để phục vụ lễ tổng duyệt.