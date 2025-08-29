Hướng dẫn di chuyển ở Quảng trường Ba Đình trong lễ tổng duyệt diễu binh A80

Để đảm bảo an ninh, an toàn buổi tổng duyệt và lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01) Bộ Công an - Phó trưởng Tiểu ban An ninh Lễ kỷ niệm, đã thông báo sơ đồ bố trí trạm kiểm tra an ninh và quy định về việc sử dụng giấy mời do ban tổ chức phát hành.

Lực lượng cảnh vệ kiểm soát an ninh phục vụ A80 ẢNH: HẢI ĐƯỜNG

Về quy định sử dụng giấy mời, K01 cho hay lực lượng an ninh sẽ kiểm tra, kiểm soát an ninh đại biểu tham dự buổi tổng duyệt thông qua giấy mời có dán tem an ninh do ban tổ chức phát hành.

Đối với buổi chính thức, đại biểu phải đeo thẻ và mang theo giấy mời để phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát an ninh ra, vào khu vực tổ chức lễ kỷ niệm. Mỗi thẻ đại biểu và giấy mời chỉ có giá trị cho 1 người, không được đưa người khác đi cùng và thiếu một trong 2 giấy tờ này sẽ không được vào khu vực khán đài.

Đối với các lực lượng phục vụ, ban tổ chức, an ninh, báo chí, kỹ thuật viên phải sử dụng thẻ loại to cá thể hóa để ra vào 2 buổi tổng duyệt và chính thức diễu binh, diễu hành.

Nghiêm cấm mua bán thẻ, phù hiệu

K01 cho hay, lực lượng cảnh vệ có trách nhiệm chủ trì kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra vào các khu vực bảo vệ thông qua thẻ, phù hiệu, giấy mời theo đúng phạm vi hoạt động quy định. Tại các khán đài, các lực lượng ban tổ chức, phục vụ, báo chí, kỹ thuật viên chỉ tác nghiệp tại vị trí cho phép và phải tuân thủ hướng dẫn của lực lượng an ninh; nhất là tại khán đài A.

Đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, K01 đề nghị sau khi nhận thẻ, phù hiệu của ban tổ chức phải có trách nhiệm phổ biến quy định và cấp phát đến từng cá nhân thuộc cơ quan, vị mình quản lý; chịu trách nhiệm đối với các loại thẻ, phù hiệu đã tiếp nhận.

Người sở hữu thẻ phải sử dụng thẻ, phù hiệu đúng mục đích.

K01 nghiêm cấm làm giả, sử dụng trái phép, mua, bán, mượn, cho mượn thẻ, phù hiệu. Những trường hợp mất, hư hỏng thẻ, phù hiệu phải thông báo ngay cho Tiểu ban An ninh, trật tự và K01. Thẻ chỉ được cấp lại khi có xác nhận của cơ quan, đơn vị chủ quản và kết quả xác minh, xét duyệt của Tiểu ban An ninh, trật tự.

Sơ đồ trạm kiểm tra an ninh và hướng di chuyển của khách mời, đại biểu: