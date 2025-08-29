Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hướng dẫn di chuyển ở Quảng trường Ba Đình trong lễ tổng duyệt diễu binh A80

Trần Cường
Trần Cường
29/08/2025 17:04 GMT+7

Lực lượng cảnh vệ sẽ kiểm soát người, phương tiện ra vào các khu vực bảo vệ thông qua thẻ, phù hiệu, giấy mời trong lễ tổng duyệt và chính thức diễu binh A80.

Để đảm bảo an ninh, an toàn buổi tổng duyệt và lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01) Bộ Công an - Phó trưởng Tiểu ban An ninh Lễ kỷ niệm, đã thông báo sơ đồ bố trí trạm kiểm tra an ninh và quy định về việc sử dụng giấy mời do ban tổ chức phát hành.

- Ảnh 1.

Lực lượng cảnh vệ kiểm soát an ninh phục vụ A80

ẢNH: HẢI ĐƯỜNG

Về quy định sử dụng giấy mời, K01 cho hay lực lượng an ninh sẽ kiểm tra, kiểm soát an ninh đại biểu tham dự buổi tổng duyệt thông qua giấy mời có dán tem an ninh do ban tổ chức phát hành.

Đối với buổi chính thức, đại biểu phải đeo thẻ và mang theo giấy mời để phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát an ninh ra, vào khu vực tổ chức lễ kỷ niệm. Mỗi thẻ đại biểu và giấy mời chỉ có giá trị cho 1 người, không được đưa người khác đi cùng và thiếu một trong 2 giấy tờ này sẽ không được vào khu vực khán đài.

Đối với các lực lượng phục vụ, ban tổ chức, an ninh, báo chí, kỹ thuật viên phải sử dụng thẻ loại to cá thể hóa để ra vào 2 buổi tổng duyệt và chính thức diễu binh, diễu hành.

Nghiêm cấm mua bán thẻ, phù hiệu

K01 cho hay, lực lượng cảnh vệ có trách nhiệm chủ trì kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra vào các khu vực bảo vệ thông qua thẻ, phù hiệu, giấy mời theo đúng phạm vi hoạt động quy định. Tại các khán đài, các lực lượng ban tổ chức, phục vụ, báo chí, kỹ thuật viên chỉ tác nghiệp tại vị trí cho phép và phải tuân thủ hướng dẫn của lực lượng an ninh; nhất là tại khán đài A.

Đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, K01 đề nghị sau khi nhận thẻ, phù hiệu của ban tổ chức phải có trách nhiệm phổ biến quy định và cấp phát đến từng cá nhân thuộc cơ quan, vị mình quản lý; chịu trách nhiệm đối với các loại thẻ, phù hiệu đã tiếp nhận.

Người sở hữu thẻ phải sử dụng thẻ, phù hiệu đúng mục đích.

K01 nghiêm cấm làm giả, sử dụng trái phép, mua, bán, mượn, cho mượn thẻ, phù hiệu. Những trường hợp mất, hư hỏng thẻ, phù hiệu phải thông báo ngay cho Tiểu ban An ninh, trật tự và K01. Thẻ chỉ được cấp lại khi có xác nhận của cơ quan, đơn vị chủ quản và kết quả xác minh, xét duyệt của Tiểu ban An ninh, trật tự.

Sơ đồ trạm kiểm tra an ninh và hướng di chuyển của khách mời, đại biểu:

- Ảnh 2.

- Ảnh 3.

- Ảnh 4.

- Ảnh 5.

- Ảnh 6.

- Ảnh 7.

 

Tin liên quan

Nụ hôn vội trước quảng trường Ba Đình của đôi chiến sĩ diễu binh A80

Nụ hôn vội trước quảng trường Ba Đình của đôi chiến sĩ diễu binh A80

Khoảnh khắc ngắn ngủi mà chiến sĩ Hồ Văn Quyến và Nguyễn Lê Trúc Nghi dành cho nhau tại quảng trường Ba Đình trước buổi tổng duyệt diễu binh Quốc khánh 2.9 (A80) không chỉ là kỷ niệm tuổi trẻ, mà còn là minh chứng cho tình yêu đẹp của người lính.

Khám phá thêm chủ đề

Bộ Công an Quảng trường ba đình 80 năm Quốc khánh 2.9 diễu binh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận