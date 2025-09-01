Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Các vị trí 'vàng' xem tiêm kích Su-30MK2 biểu diễn tại lễ diễu binh 2.9

Hải Triều
Hải Triều
01/09/2025 10:24 GMT+7

Màn trình diễn của lực lượng Không quân nhân dân Việt Nam trong lễ diễu binh chính thức diễn ra sáng mai 2.9 là một trong những khoảnh khắc được mong chờ nhất.

Là sự kiện trọng đại nhất của đất nước, Lễ diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 (A80) diễn ra sáng mai 2.9 sẽ có sự tham gia của lực lượng Không quân nhân dân Việt Nam với phần bay chào mừng của biên đội trực thăng kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc qua quảng trường Ba Đình (Hà Nội).

Tiếp đó là các màn biểu diễn của phi đội máy bay vận tải CASA và các tiêm kích chiến đấu Su-30MK2, Yak-130, L-39NG.

Các vị trí 'vàng' xem tiêm kích Su-30MK2 biểu diễn tại lễ diễu binh 2.9 - Ảnh 1.
Các vị trí 'vàng' xem tiêm kích Su-30MK2 biểu diễn tại lễ diễu binh 2.9 - Ảnh 2.

Màn biểu diễn của các phi đội bay là một trong những khoảnh khắc mong chờ nhất của lễ diễu binh 2.9

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Theo kế hoạch, các biên đội máy bay sẽ tiếp cận khu vực trung tâm theo hướng từ cầu Nhật Tân, bay qua hồ Tây trước khi tiến vào không phận quảng trường Ba Đình.

Để bắt trọn những khoảnh khắc đẹp của các phi đội bay, ban tổ chức sự kiện A80 khuyến cáo người xem cần tìm kiếm những vị trí trên cao và thoáng đãng, vừa có tầm quan sát, vừa đảm bảo an toàn.

Theo đó, vị trí số 1, đẹp nhất là đường ven Hồ Tây (Nguyễn Đình Thi, Trích Sài)... Đây là địa điểm hoàn hảo tuyệt đối. Không gian mặt nước rộng lớn đảm bảo không có bất cứ vật cản nào che khuất tầm nhìn của bạn lên bầu trời.

Người dân có thể thấy phi đội bay từ rất xa, bay ngang qua và đi vào trung tâm. Nếu trời đẹp, hình ảnh máy bay phản chiếu xuống mặt hồ sẽ là một khoảnh khắc vô giá. Không gian ở đây cũng rất rộng rãi, thoáng đãng.

Lựa chọn tiếp theo là công viên Hòa Bình hoặc khu vực Mỹ Đình. Đây là những khu vực quảng trường và công viên lớn, không có nhà cao tầng san sát, tạo ra một khoảng không gian đủ rộng để quan sát.

Đặc biệt, đây có thể là hướng tập kết hoặc thoát ly của phi đội bay, giúp người xem có cơ hội nhìn thấy đội hình ở cự ly gần.

Những điểm ngắm máy bay đẹp trong lễ diễu binh, diễu hành 2.9

Ngoài ra, khu vực các tuyến đường, vườn hoa gần khu vực diễn ra lễ diễu binh, trên các tòa nhà cao tầng tại trung tâm quận Ba Đình, Đống Đa, Hoàn Kiếm cũ… cũng là những lựa chọn tốt.

Với mục tiêu an toàn là trên hết, ban tổ chức sự kiện lưu ý người dân không tập trung quá đông trên sân thượng hoặc các vị trí có kết cấu yếu.

Đồng thời, nghiêm cấm mọi hành vi sử dụng flycam, drone hoặc các vật thể bay khác trong khu vực. Khi máy bay bay qua, không nên nhìn thẳng vào mặt trời để tránh hại mắt…

Theo lịch trình dự kiến, màn trình diễn của phi đội bay sẽ diễn ra ngay sau các nghi lễ chính tại quảng trường Ba Đình.

Khung "giờ vàng" dự kiến là từ 7 giờ 10 đến 7 giờ 30 sáng 2.9. Thứ tự bay sẽ là trực thăng (mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc) bay trước. Tiếp đến là phi đội máy bay vận tải CASA và cuối cùng là các tiêm kích chiến đấu bay biểu diễn.

Xem diễu binh 2.9, xuất phát mấy giờ để có chỗ đẹp?

Xem diễu binh 2.9, xuất phát mấy giờ để có chỗ đẹp?

Trước 4 giờ sáng được coi là khoảng thời gian lý tưởng nhất để đi bộ vào các tuyến đường cấm, đồng thời đủ thời gian để lựa chọn được những vị trí có tầm nhìn thoáng đãng.

Xem diễu binh 2.9, người già và trẻ nhỏ đặc biệt lưu ý điều gì?

