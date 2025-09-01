Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Xem diễu binh 2.9, xuất phát mấy giờ để có chỗ đẹp?

Hải Triều
Hải Triều
01/09/2025 08:03 GMT+7

Trước 4 giờ sáng được coi là khoảng thời gian lý tưởng nhất để đi bộ vào các tuyến đường cấm, đồng thời đủ thời gian để lựa chọn được những vị trí có tầm nhìn thoáng đãng.

6 giờ 30 sáng mai 2.9, Lễ diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 (A80) sẽ chính thức diễn ra tại quảng trường Ba Đình. Đây là sự kiện trọng đại, dự báo sẽ thu hút hàng chục nghìn người dân đổ về khu vực trung tâm Hà Nội.

Xem lễ diễu binh 2.9, xuất phát mấy giờ để có chỗ đẹp? - Ảnh 1.

Xuất phát trước 4 giờ sáng là thời điểm lý tưởng để đi xem diễu binh 2.9

ẢNH: HỒNG NAM

Từ thực tế của các buổi sơ duyệt, tổng duyệt A80, TP.Hà Nội khuyến cáo người dân không nên đi quá sớm, tránh trời mưa bất thường, gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Theo ban tổ chức, tùy theo vị trí xuất phát, "giờ vàng" để bắt đầu đi xem diễu binh A80 là nên đến trước 4 giờ sáng 2.9.

Đây được xem là khoảng thời gian lý tưởng nhất để đi bộ vào các tuyến đường chính như Nguyễn Thái Học, Kim Mã..., đồng thời đủ thời gian để lựa chọn những vị trí ở có tầm nhìn thoáng đãng nhất.

Sau 6 giờ sáng, việc tìm kiếm một vị trí đẹp gần như là không thể. Thời điểm này, các tuyến đường chính đã chật kín người.

Cũng theo khuyến cáo của ban tổ chức, trường hợp bị kẹt xe hoặc đến muộn, người dân không nên cố vào các điểm xem trung tâm mà hãy di chuyển đến các vị trí ở cuối lộ trình hoặc tìm màn hình LED gần nhất.

"Việc đến muộn không có nghĩa là sẽ bỏ lỡ hoàn toàn không khí hào hùng. Với lộ trình diễu hành kéo dài, người dân vẫn có cơ hội nếu có chiến lược di chuyển hợp lý", ban tổ chức lưu ý.

Theo đó, thay vì cố gắng chen vào các điểm gần quảng trường Ba Đình đã chật kín, hãy di chuyển về phía cuối của các hướng diễu hành.

Cụ thể, với hướng Kim Mã, hãy đi về phía phố Liễu Giai, Văn Cao. Với hướng Tràng Tiền, nên tìm đến ngã tư Hàng Khay - Tràng Tiền hoặc khu vực gần quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

Cạnh đó, phương án tìm màn hình LED gần nhất là phương án dự phòng hiệu quả nhất. Các màn hình LED sẽ phát sóng trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành cùng nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, phim tư liệu lịch sử…, giúp người dân và du khách dễ dàng theo dõi sự kiện trọng đại của đất nước từ nhiều khu vực khác nhau.

Những màn hình này đều là loại có độ phân giải cao, kích thước lớn, đảm bảo hình ảnh sắc nét ngay cả dưới ánh sáng ban ngày. Âm thanh cũng được kết nối với hệ thống loa công suất lớn, truyền tải trọn vẹn phần tường thuật trực tiếp và âm thanh hùng tráng của buổi lễ.

Việc lựa chọn xem diễu binh, diễu hành qua màn hình LED mang lại nhiều ưu điểm: không gian thoáng đãng, đỡ chen lấn, an toàn hơn cho người già và trẻ nhỏ, lại có thể dễ dàng tiếp cận các dịch vụ công cộng như nhà vệ sinh, điểm trông xe.

19 địa điểm đặt 20 màn hình LED xem diễu binh 2.9

Ngã ba Núi Trúc - Kim Mã, UBND P.Ngọc Hà (UBND Q.Ba Đình cũ), Văn Cao - cung Quần Ngựa (ngã ba phố Quần Ngựa - đường Văn Cao), 61 Trần Phú, ngã tư Nguyễn Thái Học - Tôn Đức Thắng, ngã tư Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn, vườn hoa Hàng Bông - Tràng Thi, ngã tư Hàng Khay - Đinh Tiên Hoàng, quảng trường Cách mạng Tháng Tám (Nhà hát lớn), ngã tư Ngô Quyền - Tràng Tiền;

Ga Hà Nội (Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn - cổng công viên Thống Nhất - Trần Nhân Tông), tượng đài Công an nhân dân (công viên Thống Nhất - Trần Nhân Tông), công viên Yên Sở, công viên Hòa Bình, công viên Cầu Giấy, Trung tâm Triển lãm quốc gia Đông Anh, Trường tiểu học xã Minh Châu.

Khám phá thêm chủ đề

80 năm Quốc khánh 2.9 diễu binh diễu binh 2.9 A80
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
