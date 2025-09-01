3 tuyến đường đi bộ xem diễu binh 2.9 thuận tiện nhất

Ngày mai 2.9, Lễ diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 (A80) sẽ diễn ra tại quảng trường Ba Đình.

Trong ngày này, việc tiếp cận khu vực trung tâm quanh quảng trường Ba Đình bằng phương tiện cá nhân là bất khả khi. Do đó, đi bộ là phương thức di chuyển cuối cùng và quan trọng nhất.

Việc lựa chọn điểm bắt đầu đi bộ phụ thuộc vào nơi người dân gửi xe hoặc điểm xuống xe buýt.

Trong ngày diễu binh 2.9, việc tiếp cận khu vực trung tâm quanh quảng trường Ba Đình bằng phương tiện cá nhân là bất khả thi ẢNH: TUẤN MINH

Từ các hướng chính, người dân có thể tham khảo các lộ trình sau:

Hướng tây (từ Cầu Giấy, Mỹ Đình): Sau khi gửi xe tại Cung thể thao Quần Ngựa hoặc dọc đường Văn Cao, tuyến đi bộ hợp lý nhất là qua phố Giang Văn Minh, sau đó rẽ vào các đường nhỏ như Trần Huy Liệu, Núi Trúc để tiếp cận phần đường Kim Mã không bị cấm và tiến vào Nguyễn Thái Học.

Hướng nam (từ Đống Đa, Thanh Xuân): các điểm gửi xe trên đường Hoàng Cầu, Huỳnh Thúc Kháng sẽ kết nối với lộ trình đi bộ dọc theo phố La Thành, Ô Chợ Dừa, sau đó tiến vào phố Cát Linh. Đây là một trong những tuyến đi bộ chính để vào khu vực xem diễu binh.

Hướng đông (từ Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng): người dân có thể đi bộ từ phía ga Hà Nội (đường Lê Duẩn), qua phố Khâm Thiên để vào Cát Linh, hoặc từ phía Hàng Bông, Cửa Nam để tiếp cận đường Nguyễn Thái Học.

Ban tổ chức cho biết, trên các tuyến đường này, lực lượng an ninh, cảnh sát cơ động và tình nguyện viên được bố trí dày đặc, có nhiệm vụ hướng dẫn, giữ gìn trật tự và sẵn sàng hỗ trợ người dân. Các barie mềm sẽ được dựng lên để phân tách làn đi bộ, tránh xung đột và chen lấn.

Để có hành trình an toàn, thuận tiện, người dân nên mang giày, dép đế mềm, thoải mái. Nên đi theo nhóm để hỗ trợ lẫn nhau và tránh bị lạc, đặc biệt khi có người già và trẻ em đi cùng.

Đồng thời, tuyệt đối không cố gắng đi vào các khu vực có biển cấm hoặc hàng rào an ninh.

Thay đổi lộ trình 35 tuyến xe buýt trong ngày 2.9

Trước kế hoạch cấm đường quy mô lớn, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng Hà Nội (HTPC) đã công bố kế hoạch điều chỉnh lộ trình của hơn 35 tuyến xe buýt.

Theo đó, các tuyến buýt có lộ trình đi qua khu vực trung tâm Ba Đình và các tuyến đường cấm sẽ được điều chỉnh đi theo các trục đường vành đai.

Các điểm dừng, đỗ gần khu vực cấm nhất sẽ được bố trí tạm thời trên các tuyến phố như Kim Mã (đoạn ngoài), Nguyễn Chí Thanh, La Thành, Xã Đàn, Đại Cồ Việt, Trần Nhật Duật.

Ví dụ, các tuyến thường đi qua đường Nguyễn Thái Học sẽ được điều chỉnh chạy trên trục song song là Cát Linh hoặc Giảng Võ. Các tuyến đi qua đường Lê Duẩn sẽ được chuyển hướng sang đường Giải Phóng.

Để người dân không bỡ ngỡ, Trung tâm quản lý giao thông công cộng Hà Nội khuyến cáo nên sử dụng các công cụ số để tra cứu. Tải và sử dụng ứng dụng "Tìm Buýt" để có thông tin chính xác và cập nhật nhất.

Lực lượng thanh tra giao thông và nhân viên sẽ túc trực tại các điểm trung chuyển lớn như Cầu Giấy, Long Biên để giải đáp và hướng dẫn người dân.

Ngoài ra, nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người dân, TP.Hà Nội áp dụng chính sách miễn phí vé xe buýt và tàu điện Cát Linh - Hà Đông từ ngày 30.8 đến hết ngày 2.9.