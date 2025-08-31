Tổng duyệt cấp nhà nước lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh 2.9

Tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành được tổ chức tại quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm Hà Nội với quy mô tương đương lễ chính thức vào sáng 2.9.

Nhiều người dân coi đây là cơ hội tốt để xem trước toàn bộ chương trình diễu binh, diễu hành vào ban ngày dọc các tuyến phố trong lộ trình đoàn sẽ đi qua.

3 giờ sáng, đoàn xe tăng đi qua đường Thanh Niên hướng về quảng trường Ba Đình. Khối khí tài quân sự nhận được sự chào đón nồng nhiệt của hàng nghìn người dân xếp hàng chờ đợi xuyên đêm dọc các tuyến đường ẢNH: PHAN TUYẾN

Tại khu vực trước Nhà hát Lớn, nhiều cán bộ, chiến sĩ Trường sĩ quan chính trị đã hát xuyên đêm phục vụ nhân dân, tạo không khí sôi động, náo nhiệt ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Hà Nội sáng 30.8 có mưa bất chợt. Hàng ngàn người trên các khán đài che ô, mặc áo mưa, đợi tới thời gian buổi lễ bắt đầu ẢNH: ĐÌNH HUY

Buổi sáng, người dân nhận phần ăn miễn phí từ lực lượng chức năng. Đây là những công việc được khối hậu cần chuẩn bị từ sớm ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Đúng 6 giờ 30, chương trình tổng duyệt cấp nhà nước lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 (A80) bắt đầu ẢNH: ĐÌNH HUY

Buổi tổng duyệt quy mô tương đương sự kiện chính thức, có cả sự tham gia của lực lượng không quân ẢNH: TUẤN MINH

Đặc biệt, sự xuất hiện của tiêm kích Su-30MK2 với màn thả bẫy nhiệt khiến nhiều người trầm trồ ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Sau khối Nghi trượng đi qua quảng trường Ba Đình, các khối thuộc lực lượng vũ trang tiến qua lễ đài ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Khí tài của lực lượng Công an nhân dân đi qua Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ẢNH: QUỐC ĐOAN

Khối xe bọc thép chống bạo động của lực lượng Công an nhân dân tham gia nhiệm vụ A80 ẢNH: QUỐC ĐOAN

Các khối xe pháo quân sự rẽ hướng phố Điện Biên Phủ trong sự chào đón của người dân ẢNH: PHAN HẬU

Các khối diễu binh, diễu hành đi qua khu vực phố Tràng Tiền ẢNH: TUẤN MINH

Cùng tham gia tổng duyệt có các khối quân đội Lào, Campuchia, Trung Quốc, Nga. Trong ảnh, khối quân đội nhân dân Lào diễu binh qua quảng trường Cách mạng Tháng Tám ẢNH: TUẤN MINH

Khối quân đội Trung Quốc có mặt tại quảng trường Ba Đình vào khoảng 4 giờ, tập đi đều, chào theo khẩu lệnh để chuẩn bị cho buổi tổng duyệt ẢNH: ĐÌNH HUY

Các khối nữ chiến sĩ quân đội và công an tham gia tổng duyệt, để lại nhiều ấn tượng đẹp cho người dân ẢNH: TUẤN MINH