Thời sự

Tổng duyệt cấp nhà nước lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh 2.9

Thanh Niên
Thanh Niên
31/08/2025 06:28 GMT+7

Sáng 30.8, trong sự chờ đợi và chào mừng của hàng vạn người dân, các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 (nhiệm vụ A80) đã tiến hành tổng duyệt tại quảng trường Ba Đình (Hà Nội).

Tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành được tổ chức tại quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm Hà Nội với quy mô tương đương lễ chính thức vào sáng 2.9.

Nhiều người dân coi đây là cơ hội tốt để xem trước toàn bộ chương trình diễu binh, diễu hành vào ban ngày dọc các tuyến phố trong lộ trình đoàn sẽ đi qua.

Tổng duyệt lễ diễu binh mừng 80 năm Quốc khánh 2 . 9 Tại Hà Nội - Ảnh 1.

3 giờ sáng, đoàn xe tăng đi qua đường Thanh Niên hướng về quảng trường Ba Đình. Khối khí tài quân sự nhận được sự chào đón nồng nhiệt của hàng nghìn người dân xếp hàng chờ đợi xuyên đêm dọc các tuyến đường

ẢNH: PHAN TUYẾN

Tổng duyệt lễ diễu binh mừng 80 năm Quốc khánh 2 . 9 Tại Hà Nội - Ảnh 2.

Tại khu vực trước Nhà hát Lớn, nhiều cán bộ, chiến sĩ Trường sĩ quan chính trị đã hát xuyên đêm phục vụ nhân dân, tạo không khí sôi động, náo nhiệt

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Tổng duyệt lễ diễu binh mừng 80 năm Quốc khánh 2 . 9 Tại Hà Nội - Ảnh 3.

Hà Nội sáng 30.8 có mưa bất chợt. Hàng ngàn người trên các khán đài che ô, mặc áo mưa, đợi tới thời gian buổi lễ bắt đầu

ẢNH: ĐÌNH HUY

Tổng duyệt lễ diễu binh mừng 80 năm Quốc khánh 2 . 9 Tại Hà Nội - Ảnh 4.

Buổi sáng, người dân nhận phần ăn miễn phí từ lực lượng chức năng. Đây là những công việc được khối hậu cần chuẩn bị từ sớm

ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Tổng duyệt lễ diễu binh mừng 80 năm Quốc khánh 2 . 9 Tại Hà Nội - Ảnh 5.

Đúng 6 giờ 30, chương trình tổng duyệt cấp nhà nước lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 (A80) bắt đầu

ẢNH: ĐÌNH HUY

Tổng duyệt lễ diễu binh mừng 80 năm Quốc khánh 2 . 9 Tại Hà Nội - Ảnh 6.

Buổi tổng duyệt quy mô tương đương sự kiện chính thức, có cả sự tham gia của lực lượng không quân

ẢNH: TUẤN MINH

Tổng duyệt lễ diễu binh mừng 80 năm Quốc khánh 2 . 9 Tại Hà Nội - Ảnh 7.

Đặc biệt, sự xuất hiện của tiêm kích Su-30MK2 với màn thả bẫy nhiệt khiến nhiều người trầm trồ

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tổng duyệt lễ diễu binh mừng 80 năm Quốc khánh 2 . 9 Tại Hà Nội - Ảnh 8.

Sau khối Nghi trượng đi qua quảng trường Ba Đình, các khối thuộc lực lượng vũ trang tiến qua lễ đài

ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Tổng duyệt lễ diễu binh mừng 80 năm Quốc khánh 2 . 9 Tại Hà Nội - Ảnh 9.

Khí tài của lực lượng Công an nhân dân đi qua Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

ẢNH: QUỐC ĐOAN

Tổng duyệt lễ diễu binh mừng 80 năm Quốc khánh 2 . 9 Tại Hà Nội - Ảnh 10.

Khối xe bọc thép chống bạo động của lực lượng Công an nhân dân tham gia nhiệm vụ A80

ẢNH: QUỐC ĐOAN

Tổng duyệt lễ diễu binh mừng 80 năm Quốc khánh 2 . 9 Tại Hà Nội - Ảnh 11.

Các khối xe pháo quân sự rẽ hướng phố Điện Biên Phủ trong sự chào đón của người dân

ẢNH: PHAN HẬU

Tổng duyệt lễ diễu binh mừng 80 năm Quốc khánh 2 . 9 Tại Hà Nội - Ảnh 12.

Các khối diễu binh, diễu hành đi qua khu vực phố Tràng Tiền

ẢNH: TUẤN MINH

Tổng duyệt lễ diễu binh mừng 80 năm Quốc khánh 2 . 9 Tại Hà Nội - Ảnh 13.

Cùng tham gia tổng duyệt có các khối quân đội Lào, Campuchia, Trung Quốc, Nga. Trong ảnh, khối quân đội nhân dân Lào diễu binh qua quảng trường Cách mạng Tháng Tám

ẢNH: TUẤN MINH

Tổng duyệt lễ diễu binh mừng 80 năm Quốc khánh 2 . 9 Tại Hà Nội - Ảnh 14.

Khối quân đội Trung Quốc có mặt tại quảng trường Ba Đình vào khoảng 4 giờ, tập đi đều, chào theo khẩu lệnh để chuẩn bị cho buổi tổng duyệt

ẢNH: ĐÌNH HUY

Tổng duyệt lễ diễu binh mừng 80 năm Quốc khánh 2 . 9 Tại Hà Nội - Ảnh 15.

Các khối nữ chiến sĩ quân đội và công an tham gia tổng duyệt, để lại nhiều ấn tượng đẹp cho người dân

ẢNH: TUẤN MINH

Tổng duyệt lễ diễu binh mừng 80 năm Quốc khánh 2 . 9 Tại Hà Nội - Ảnh 16.

Người dân phấn khích khi chứng kiến các khối diễu binh, diễu hành đi qua khu vực phố Tràng Tiền. "Thực sự quá ấn tượng. Nhìn các chiến sĩ diễu binh qua mà tôi cảm thấy tự hào vô cùng. Nhất định tôi sẽ tiếp tục có mặt ở đây vào ngày 2.9", chị Nguyễn Hồng (P.Tây Hồ) chia sẻ

ẢNH: TUẤN MINH

 

Xem thêm bình luận