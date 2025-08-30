Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Uy lực từ dàn khí tài quân sự trong lễ tổng duyệt diễu binh A80

Thanh Niên
Thanh Niên
30/08/2025 15:15 GMT+7

Hùng dũng tiến qua lễ đài và diễu trên phố phường Hà Nội trong tổng duyệt diễu binh A80 sáng nay 30.8, dàn vũ khí, khí tài của Quân đội nhân dân Việt Nam thực sự toát lên sức mạnh và uy lực quốc phòng.

Tại buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 diễn ra sáng nay, nhiều người không khỏi trầm trồ trước uy lực toát ra từ dàn vũ khí, khí tài của Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Uy lực từ dàn khí tài quân sự trong lễ tổng duyệt diễu binh - Ảnh 1.
Uy lực từ dàn khí tài quân sự trong lễ tổng duyệt diễu binh - Ảnh 2.
Uy lực từ dàn khí tài quân sự trong lễ tổng duyệt diễu binh - Ảnh 3.

Khối xe tăng tiến qua lễ đài

ẢNH: ĐINH HUY

Trong khối xe pháo quân sự và xe đặc chủng phải kể đến sự xuất hiện của các loại xe tăng tham gia diễu binh lần này, như dòng xe tăng T-54B và T-55. Đây là loại xe đã được nâng cấp toàn diện, mang dáng dấp của những "pháo đài thép" kiên cố.

Được trang bị pháo chính 100 li uy lực, kết hợp hệ thống súng máy phòng không và súng máy đồng trục mạnh mẽ, những cỗ chiến xa T-54B và T-55 có kíp xe 4 người vận hành nhịp nhàng, hội tụ hỏa lực áp đảo, sức cơ động linh hoạt và khả năng phòng vệ vượt trội.

Uy lực từ dàn khí tài quân sự trong lễ tổng duyệt diễu binh - Ảnh 4.

Thiết giáp XCB-01

ẢNH: ĐINH HUY

Khối xe thiết giáp do Việt Nam tự nghiên cứu và chế tạo có xe chiến đấu bộ binh XCB-01, là loại xe bọc thép bánh xích, trang bị pháo nòng trơn 73 li, súng đại liên 7,62 li, tên lửa chống tăng B72 và súng phòng không 12 li 7. 

Kíp xe gồm 3 người cùng 8 chiến sĩ sẵn sàng cho nhiệm vụ tác chiến. 

Uy lực từ dàn khí tài quân sự trong lễ tổng duyệt diễu binh - Ảnh 5.
Uy lực từ dàn khí tài quân sự trong lễ tổng duyệt diễu binh - Ảnh 6.

Xe thiết giáp bánh lốp XCT-02

ẢNH: ĐINH HUY

Cùng đó, xe chở quân chiến đấu XTC-02 - xe thiết giáp bánh lốp cũng là dòng xe được Việt Nam sản xuất, có trang bị súng máy cao xạ 12 li 7 và đại liên 7,62 li. Kíp xe gồm 3 người cùng 9 chiến sĩ, sẵn sàng chiến đấu theo yêu cầu nhiệm vụ.

'Điểm danh' dàn khí tài đặc biệt xuất hiện trong lễ diễu binh Quốc khánh 2.9

Những phương tiện chiến đấu hiện đại này đã trải qua huấn luyện, diễn tập, đạt thành tích xuất sắc, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của toàn quân; là minh chứng hùng hồn cho bước tiến vượt bậc của Công nghiệp quốc phòng Việt Nam "tự lực, hiện đại, lưỡng dụng".

Xuất hiện tại lễ diễu binh còn có đội hình pháo phản lực BM-21 - mẫu pháo phóng loạt tự hành cơ động, linh hoạt, được cải tiến có uy lực lớn và tầm bắn xa vượt trội. 

Uy lực từ dàn khí tài quân sự trong lễ tổng duyệt diễu binh - Ảnh 7.

Tổ hợp pháo phản lực BM-21

ẢNH: TTXVN

Nối tiếp BM-21 là đội hình là tên lửa chiến lược Scud-B - hỏa lực mặt đất chiến lược tầm xa, biểu tượng của sức mạnh và ý chí "Quyết chiến - Quyết thắng" của Bộ đội Pháo binh - Tên lửa. 

Uy lực từ dàn khí tài quân sự trong lễ tổng duyệt diễu binh - Ảnh 8.
Uy lực từ dàn khí tài quân sự trong lễ tổng duyệt diễu binh - Ảnh 9.

Tổ hợp tên lửa đạn đạo Scud-B

ẢNH: NGUYỄN ANH - ĐÌNH HUY

Đây là nền tảng để xây dựng Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa hiện đại, nâng cao sức mạnh chiến đấu, sẵn sàng bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Uy lực từ dàn khí tài quân sự trong lễ tổng duyệt diễu binh - Ảnh 10.

Tổ hợp tên lửa đạn đạo Scud-B với tên lửa đối đất R-17E diễu binh trên phố

ẢNH: TTXVN

Là sản phẩm do Tập đoàn Công nghiệp - Viện thông Quân đội Viettel làm chủ nghiên cứu, cải tiến và hiện đại hóa, tổ hợp Tên lửa Phòng không S-125-VT có ưu điểm vượt trội về khả năng cơ động nhanh, cự ly tiêu diệt mục tiêu xa hơn và hiệu quả chiến đấu cao hơn. 

Tổ hợp tên lửa Phòng không S-125-VT

ẢNH: TTXVN - VŨ QUỐC ĐOAN

Trong các nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, S-125VT luôn đạt thành tích xuất sắc, tiêu diệt 100% mục tiêu, khẳng định tính năng kỹ chiến thuật vượt trội với độ tin cậy cao, đáp ứng yêu cầu tác chiến hiện nay.

Uy lực từ dàn khí tài quân sự trong lễ tổng duyệt diễu binh - Ảnh 13.

Tổ hợp tên lửa Trường Sơn "Make in Vietnam"

ẢNH: VŨ QUỐC ĐOAN

Cũng là sản phẩm "Make in Vietnam", Tổ hợp tên lửa Trường Sơn bao gồm xe chỉ huy chiến đấu, xe ra đa, xe bệ phóng, xe vận chuyển - nạp tên lửa và các loại đạn tên lửa đối hạm có tầm bắn khác nhau.

Tổ hợp có nhiệm vụ quan sát mặt biển, thu thập, xử lý thông tin, chỉ thị mục tiêu; lựa chọn mục tiêu cần tiêu diệt và thực hiện đòn đánh tên lửa trong điều kiện tác chiến hiện đại.

Ngoài ra, ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam còn ra mắt Tổ hợp phương tiện bay không người, bao gồm các UAV trinh sát phát hiện, nhận dạng mục tiêu với độ chính xác cao cả ngày lẫn đêm, cùng các UAV chiến đấu cấp chiến thuật có khả năng tấn công hiệu quả các mục tiêu mặt đất như bộ binh, xe cơ giới hạng nhẹ.

Uy lực từ dàn khí tài quân sự trong lễ tổng duyệt diễu binh - Ảnh 16.

Các loại UAV do Việt Nam sản xuất

ẢNH: ĐINH HUY

Các phương tiện, khí tài hiện đại do Việt Nam tự nghiên cứu, sản xuất là minh chứng sống động cho sức mạnh nội sinh và tiềm lực quốc phòng vững chắc của đất nước, góp phần nâng cao năng lực bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.

Điểm nhấn đáng chú ý trong buổi tổng duyệt hôm nay còn là sự xuất hiện của lực lượng Không quân Việt Nam với các biên đội máy bay chiến đấu.

Uy lực từ dàn khí tài quân sự trong lễ tổng duyệt diễu binh - Ảnh 17.
Uy lực từ dàn khí tài quân sự trong lễ tổng duyệt diễu binh - Ảnh 18.
Uy lực từ dàn khí tài quân sự trong lễ tổng duyệt diễu binh - Ảnh 19.

Màn trình diễn của các biên đội máy bay

ẢNH: NGỌC DƯƠNG - ĐỘC LẬP

Sự xuất hiện này là lời khẳng định về sức mạnh toàn diện của Quân đội nhân dân Việt Nam trên mọi trận địa: trên bộ, trên biển, trên không.

Tin liên quan

Dàn khí tài của Công an nhân dân tại tổng duyệt diễu binh có gì đặc biệt?

Dàn khí tài của Công an nhân dân tại tổng duyệt diễu binh có gì đặc biệt?

Lực lượng Công an nhân dân ra mắt dàn khí tài cực 'chất' tại tổng duyệt diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 (A80).

Khám phá thêm chủ đề

Khí tài tên lửa 80 năm Quốc khánh 2.9 diễu binh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận