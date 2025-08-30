Uy lực từ dàn khí tài quân sự trong lễ tổng duyệt diễu binh A80

Tại buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 diễn ra sáng nay, nhiều người không khỏi trầm trồ trước uy lực toát ra từ dàn vũ khí, khí tài của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Khối xe tăng tiến qua lễ đài ẢNH: ĐINH HUY

Trong khối xe pháo quân sự và xe đặc chủng phải kể đến sự xuất hiện của các loại xe tăng tham gia diễu binh lần này, như dòng xe tăng T-54B và T-55. Đây là loại xe đã được nâng cấp toàn diện, mang dáng dấp của những "pháo đài thép" kiên cố.

Được trang bị pháo chính 100 li uy lực, kết hợp hệ thống súng máy phòng không và súng máy đồng trục mạnh mẽ, những cỗ chiến xa T-54B và T-55 có kíp xe 4 người vận hành nhịp nhàng, hội tụ hỏa lực áp đảo, sức cơ động linh hoạt và khả năng phòng vệ vượt trội.

Thiết giáp XCB-01 ẢNH: ĐINH HUY

Khối xe thiết giáp do Việt Nam tự nghiên cứu và chế tạo có xe chiến đấu bộ binh XCB-01, là loại xe bọc thép bánh xích, trang bị pháo nòng trơn 73 li, súng đại liên 7,62 li, tên lửa chống tăng B72 và súng phòng không 12 li 7.

Kíp xe gồm 3 người cùng 8 chiến sĩ sẵn sàng cho nhiệm vụ tác chiến.

Xe thiết giáp bánh lốp XCT-02 ẢNH: ĐINH HUY

Cùng đó, xe chở quân chiến đấu XTC-02 - xe thiết giáp bánh lốp cũng là dòng xe được Việt Nam sản xuất, có trang bị súng máy cao xạ 12 li 7 và đại liên 7,62 li. Kíp xe gồm 3 người cùng 9 chiến sĩ, sẵn sàng chiến đấu theo yêu cầu nhiệm vụ.

Những phương tiện chiến đấu hiện đại này đã trải qua huấn luyện, diễn tập, đạt thành tích xuất sắc, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của toàn quân; là minh chứng hùng hồn cho bước tiến vượt bậc của Công nghiệp quốc phòng Việt Nam "tự lực, hiện đại, lưỡng dụng".

Xuất hiện tại lễ diễu binh còn có đội hình pháo phản lực BM-21 - mẫu pháo phóng loạt tự hành cơ động, linh hoạt, được cải tiến có uy lực lớn và tầm bắn xa vượt trội.

Tổ hợp pháo phản lực BM-21 ẢNH: TTXVN

Nối tiếp BM-21 là đội hình là tên lửa chiến lược Scud-B - hỏa lực mặt đất chiến lược tầm xa, biểu tượng của sức mạnh và ý chí "Quyết chiến - Quyết thắng" của Bộ đội Pháo binh - Tên lửa.

Tổ hợp tên lửa đạn đạo Scud-B ẢNH: NGUYỄN ANH - ĐÌNH HUY

Đây là nền tảng để xây dựng Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa hiện đại, nâng cao sức mạnh chiến đấu, sẵn sàng bảo vệ vững chắc Tổ quốc.



Tổ hợp tên lửa đạn đạo Scud-B với tên lửa đối đất R-17E diễu binh trên phố ẢNH: TTXVN

Là sản phẩm do Tập đoàn Công nghiệp - Viện thông Quân đội Viettel làm chủ nghiên cứu, cải tiến và hiện đại hóa, tổ hợp Tên lửa Phòng không S-125-VT có ưu điểm vượt trội về khả năng cơ động nhanh, cự ly tiêu diệt mục tiêu xa hơn và hiệu quả chiến đấu cao hơn.

Tổ hợp tên lửa Phòng không S-125-VT ẢNH: TTXVN - VŨ QUỐC ĐOAN

Trong các nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, S-125VT luôn đạt thành tích xuất sắc, tiêu diệt 100% mục tiêu, khẳng định tính năng kỹ chiến thuật vượt trội với độ tin cậy cao, đáp ứng yêu cầu tác chiến hiện nay.

Tổ hợp tên lửa Trường Sơn "Make in Vietnam" ẢNH: VŨ QUỐC ĐOAN

Cũng là sản phẩm "Make in Vietnam", Tổ hợp tên lửa Trường Sơn bao gồm xe chỉ huy chiến đấu, xe ra đa, xe bệ phóng, xe vận chuyển - nạp tên lửa và các loại đạn tên lửa đối hạm có tầm bắn khác nhau.

Tổ hợp có nhiệm vụ quan sát mặt biển, thu thập, xử lý thông tin, chỉ thị mục tiêu; lựa chọn mục tiêu cần tiêu diệt và thực hiện đòn đánh tên lửa trong điều kiện tác chiến hiện đại.

Ngoài ra, ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam còn ra mắt Tổ hợp phương tiện bay không người, bao gồm các UAV trinh sát phát hiện, nhận dạng mục tiêu với độ chính xác cao cả ngày lẫn đêm, cùng các UAV chiến đấu cấp chiến thuật có khả năng tấn công hiệu quả các mục tiêu mặt đất như bộ binh, xe cơ giới hạng nhẹ.

Các loại UAV do Việt Nam sản xuất ẢNH: ĐINH HUY

Các phương tiện, khí tài hiện đại do Việt Nam tự nghiên cứu, sản xuất là minh chứng sống động cho sức mạnh nội sinh và tiềm lực quốc phòng vững chắc của đất nước, góp phần nâng cao năng lực bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.

Điểm nhấn đáng chú ý trong buổi tổng duyệt hôm nay còn là sự xuất hiện của lực lượng Không quân Việt Nam với các biên đội máy bay chiến đấu.

Màn trình diễn của các biên đội máy bay ẢNH: NGỌC DƯƠNG - ĐỘC LẬP

Sự xuất hiện này là lời khẳng định về sức mạnh toàn diện của Quân đội nhân dân Việt Nam trên mọi trận địa: trên bộ, trên biển, trên không.