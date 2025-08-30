Ngắm vẻ đẹp rạng rỡ các 'bông hồng thép' khối nữ chiến sĩ diễu binh A80

Khối nữ sĩ quan gìn giữ hòa bình Việt Nam với hành trình hơn 10 năm xây dựng, phát triển. Đã có hơn 1.000 chiến sĩ mũ nồi xanh lên đường thực hiện sứ mệnh cao cả mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó tại các nước trên thế giới.