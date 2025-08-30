Ngắm vẻ đẹp rạng rỡ các 'bông hồng thép' khối nữ chiến sĩ diễu binh A80

Các khối nữ chiến sĩ quân đội và công an tham gia tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80 để lại nhiều ấn tượng đẹp cho người dân với sự vui vẻ, rạng rỡ, nhưng cũng nghiêm trang, hào hùng.
Trong khối các quân nhân tham gia tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9 (A80) có 9 khối nữ chiến sĩ, bao gồm các khối của quân đội và công an.
9 khối nữ gồm: nữ quân nhạc, nữ sĩ quan quân y, nữ sĩ quan gìn giữ hòa bình, nữ chiến sĩ Biệt động,nữ sĩ quan thông tin, nữ dân quân các dân tộc Việt Nam, nữ du kích miền Nam, nữ sĩ quan CSGT và nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm.
Vẻ đẹp tươi tắn rạng rỡ của các nữ chiến sĩ biệt động
