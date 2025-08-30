Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Ngắm vẻ đẹp rạng rỡ các 'bông hồng thép' khối nữ chiến sĩ diễu binh A80

+1
Trần Cường - Tuấn Minh - Đậu Tiến Đạt và 1 người khác
30/08/2025 11:23 GMT+7

Các khối nữ chiến sĩ quân đội và công an tham gia tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80 để lại nhiều ấn tượng đẹp cho người dân với sự vui vẻ, rạng rỡ, nhưng cũng nghiêm trang, hào hùng.

Trong khối các quân nhân tham gia tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9 (A80) có 9 khối nữ chiến sĩ, bao gồm các khối của quân đội và công an.

9 khối nữ gồm: nữ quân nhạc, nữ sĩ quan quân y, nữ sĩ quan gìn giữ hòa bình, nữ chiến sĩ Biệt động,nữ sĩ quan thông tin, nữ dân quân các dân tộc Việt Nam, nữ du kích miền Nam, nữ sĩ quan CSGT và nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm.

Ngắm vẻ đẹp rạng rỡ các 'bông hồng thép' khối nữ chiến sĩ diễu binh - Ảnh 1.

Khối nữ chiến sĩ biệt động chủ yếu là quân nhân chuyên nghiệp, được tuyển chọn từ các đơn vị thuộc Quân khu 7, Quân khu 9, Quân khu 5, Quân đoàn 34, Trường sĩ quan Lục quân 2 và Học viện Lục quân

ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Ngắm vẻ đẹp rạng rỡ các 'bông hồng thép' khối nữ chiến sĩ diễu binh - Ảnh 2.
Ngắm vẻ đẹp rạng rỡ các 'bông hồng thép' khối nữ chiến sĩ diễu binh - Ảnh 3.
Ngắm vẻ đẹp rạng rỡ các 'bông hồng thép' khối nữ chiến sĩ diễu binh - Ảnh 4.

Vẻ đẹp tươi tắn rạng rỡ của các nữ chiến sĩ biệt động

ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Ngắm vẻ đẹp rạng rỡ các 'bông hồng thép' khối nữ chiến sĩ diễu binh - Ảnh 5.

Nữ chiến sĩ giao lưu với người dân xem tổng duyêt diễu binh, diễu hành A80 sáng 30.8

ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Ngắm vẻ đẹp rạng rỡ các 'bông hồng thép' khối nữ chiến sĩ diễu binh - Ảnh 6.

Từ đầu tháng 12.2024, các nữ quân nhân đã tập trung tại Trường Quân sự Quân khu 7, thực hành huấn luyện dưới sự hướng dẫn nghiêm cẩn của tổ giáo viên điều lệnh thuộc Cục Quân huấn - nhà trường (Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 7…

ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Ngắm vẻ đẹp rạng rỡ các 'bông hồng thép' khối nữ chiến sĩ diễu binh - Ảnh 7.

ẢNH: TUẤN MINH

Ngắm vẻ đẹp rạng rỡ các 'bông hồng thép' khối nữ chiến sĩ diễu binh - Ảnh 8.

Khối nữ chiến sĩ thông tin mang theo hình ảnh mưu trí, dũng cảm của bộ đội thông tin, vượt qua mọi khó khăn, giữ vững “Mạch máu thông tin liên lạc”, lập nên nhiều chiến công xuất sắc

ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Ngắm vẻ đẹp rạng rỡ các 'bông hồng thép' khối nữ chiến sĩ diễu binh - Ảnh 9.

Khối nữ sĩ quan quân y luôn khắc ghi lời Bác Hồ dạy: "Người thầy thuốc giỏi đồng thời phải là người mẹ hiền”

ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Ngắm vẻ đẹp rạng rỡ các 'bông hồng thép' khối nữ chiến sĩ diễu binh - Ảnh 10.
Ngắm vẻ đẹp rạng rỡ các 'bông hồng thép' khối nữ chiến sĩ diễu binh - Ảnh 11.

ẢNH: TRẦN CƯỜNG - ĐẬU ĐẠT

Ngắm vẻ đẹp rạng rỡ các 'bông hồng thép' khối nữ chiến sĩ diễu binh - Ảnh 12.

Khối nữ sĩ quan gìn giữ hòa bình Việt Nam với hành trình hơn 10 năm xây dựng, phát triển. Đã có hơn 1.000 chiến sĩ mũ nồi xanh lên đường thực hiện sứ mệnh cao cả mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó tại các nước trên thế giới.

ẢNH: TUẤN MINH

Ngắm vẻ đẹp rạng rỡ các 'bông hồng thép' khối nữ chiến sĩ diễu binh - Ảnh 13.

Cán bộ chiến sĩ lực lượng gìn giữ hòa bình luôn phát huy tinh thần độc lập, tự chủ, hữu nghị, hợp tác, thể hiện Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế

ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Ngắm vẻ đẹp rạng rỡ các 'bông hồng thép' khối nữ chiến sĩ diễu binh - Ảnh 14.
Ngắm vẻ đẹp rạng rỡ các 'bông hồng thép' khối nữ chiến sĩ diễu binh - Ảnh 15.

Khối nữ quân nhạc với những sĩ quan xinh đẹp 

ẢNH: TUẤN MINH

Ngắm vẻ đẹp rạng rỡ các 'bông hồng thép' khối nữ chiến sĩ diễu binh - Ảnh 16.

Khối nữ dân quân các dân tộc Việt Nam

ẢNH: TUẤN MINH

Ngắm vẻ đẹp rạng rỡ các 'bông hồng thép' khối nữ chiến sĩ diễu binh - Ảnh 17.

Khối nữ du kích miền Nam với hình ảnh chiếc mũ tai bèo và khăn rằn quen thuộc

ẢNH: TUẤN MINH


Tổng duyệt cấp Nhà nước lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh 2.9

Khối xe, khí tài quân sự luôn được chờ đón. Sau khi duyệt ngang lễ đài, dàn xe tỏa về các phố trong sự reo hò không ngớt của người dân.

