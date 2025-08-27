Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Nữ chiến sĩ sinh ngày 2.9 xúc động khi tham gia diễu binh A80

Thanh Nam
Thanh Nam
27/08/2025 09:26 GMT+7

Một nữ chiến sĩ bày tỏ sự tự hào và niềm hạnh phúc vô bờ khi có vinh dự góp mặt trong sự kiện diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 (A80).

Nổi tiếng từ khoảnh khắc "viral"

Đó là Trịnh Thị Duyên (23 tuổi), quê ở xã Phú Xuyên, tỉnh Thái Nguyên (trước đây là xã Yên Lãng, H.Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên). Duyên thuộc khối nữ chiến sĩ thông tin, sẽ tham gia diễu binh, diễu hành tại A80.

Cô gái sinh ngày 2.9 góp mặt trong đội hình diễu binh, diễu hành - Ảnh 1.

Nữ chiến sĩ Trịnh Thị Duyên

ẢNH: NVCC

Một bước ngoặt để nữ chiến sĩ này được dân mạng biết đến nhiều hơn là khi clip tương tác giữa của cô và một quân nhân người Nga trở nên viral (lan truyền nhiều) trên khắp các nền tảng mạng xã hội, từ Facebook cho đến TikTok, YouTube…

Trong clip, nữ chiến sĩ có gương mặt khả ái này đã để lại làm động tác giơ tay chào và tạo hình trái tim, ở phía sau là những quân nhân người Nga nghiêm nghị, nhìn rồi khẽ mỉm cười.

Khoảnh khắc nữ chiến sĩ thả tim, tương tác với quân nhân người Nga trở nên viral trên mạng xã hội

Duyên kể lại: "Trước buổi tổng hợp luyện lần hai cho Lễ kỷ niệm, ﻿diễu binh, diễu hành﻿ 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9, tại điểm tập kết, tôi tình cờ thấy khối quân nhân Nga vừa xuống xe chuẩn bị đội hình. Thật sự là quá ấn tượng với ngoại hình và chiều cao nổi bật của các quân nhân người Nga nên tôi và một số đồng đội có tò mò lại xem".

"Tôi có thử cất lời chào bằng tiếng Nga mới học từ tối hôm trước. Quân nhân người Nga khẽ mỉm cười rất dễ thương", Duyên chia sẻ thêm.

Và khoảnh khắc đầy thú vị chỉ vài chục giây này được quay lại, "gây sốt" trên mạng xã hội. Để rồi những từ khóa như: "Trịnh Thị Duyên khối nữ chiến sĩ thông tin", "Trịnh Thị Duyên A80"… được dân mạng tìm kiếm nhiều.

Duyên nói: "Tôi không nghĩ rằng khoảnh khắc ấy lại được nhiều người chú ý đến vậy. Càng bất ngờ hơn khi khoảnh khắc đó trở nên viral và bản thân được biết đến nhiều hơn. Tôi chỉ muốn bày tỏ sự thân thiện của mình. Cũng như muốn mang đến hình ảnh vừa nghiêm trang vừa gần gũi về những người lính. Và thật vui khi được mọi người yêu thích, chia sẻ, thả tim clip ấy".

Cô gái sinh ngày 2.9 góp mặt trong đội hình diễu binh, diễu hành - Ảnh 2.

Trịnh Thị Duyên vinh dự góp mặt trong sự kiện diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9

ẢNH: NVCC

Được tham gia diễu binh vào đúng ngày sinh nhật 2.9

4 tháng trước, Duyên đã từng có vinh dự góp mặt trong sự kiện diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (A50).

Duyên kể thời gian đó đã miệt mài tập luyện nhiều tháng ở Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Hà Nội) dưới thời tiết khắc nghiệt để có thể hoàn thành tốt những bài tập như đi đều, đến các thao tác với các trang thiết bị, vũ khí…

Sau đó, Duyên cùng đồng đội di chuyển vào TP.HCM hợp luyện với các lực lượng khác tiếp tục luyện tập tại thao trường Lữ đoàn 25, Quân khu 7 (tỉnh Đồng Nai). Và Duyên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ A50 được giao.

Cô gái sinh ngày 2.9 góp mặt trong đội hình diễu binh, diễu hành - Ảnh 3.

Trịnh Thị Duyên nổi bật với nụ cười tươi tắn

ẢNH: NVCC

Kể về quá trình tập luyện cho nhiệm vụ A80, Duyên cho biết bản thân luôn nỗ lực và hăng hái tập luyện giữa thời tiết nắng mưa thất thường. "Dẫu thời tiết có như thế nào thì những bước chân của tôi và các đồng đội vẫn đều đặn, mạnh mẽ", Duyên nói.

Theo Duyên, trong quá trình tập luyện mang theo nhiều trang thiết bị như: ăng-ten lá lúa, mũ… "Những trang thiết bị này sẽ tạo nên những khó khăn nhất định khi luyện tập. Như mũ khoảng 2 kg, khi tập đánh mặt nhìn sang bên phải chào sẽ ảnh hưởng và dễ gây đau cổ, vai, gáy. Tuy nhiên, sau nhiệm vụ A50, cũng như việc luyện tập hàng ngày, chúng tôi dần quen với cường độ, nhanh chóng thích nghi, vững vàng luyện tập", Duyên cho hay.

Cô gái sinh ngày 2.9 góp mặt trong đội hình diễu binh, diễu hành - Ảnh 4.

Trịnh Thị Duyên cho biết sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ A80

ẢNH: NVCC

Với Duyên, nhiệm vụ A50 hay A80 đều là những vinh dự, là trọng trách vinh quang và đáng tự hào. "Nhiệm vụ A80 mang theo niềm tự hào, sự đặc biệt và hạnh phúc rất lớn. Bởi tôi sinh nhật vào ngày 2.9", nữ chiến sĩ sinh ngày 2.9.2021 chia sẻ trong sự xúc động.

Và để ngày bước sang tuổi 24 thật hạnh phúc, thật ý nghĩa và thật đáng nhớ, Duyên cho biết sẽ cùng toàn khối quyết tâm đạt được sự đồng đều, ăn khớp và thống nhất trong từng bước đi. Qua đó nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

