Chàng quân nhân điển trai 3 lần góp mặt trong đội hình diễu binh 'gây sốt'

Tự hào khi được tham gia vào sự kiện lớn của dân tộc

Trong Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 (A80), Đạt thuộc khối sĩ quan Phòng không - Không quân. Trước đó Đạt cũng từng vinh dự góp mặt trong sự kiện diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (A70) và 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (A50). Nam quân nhân chia sẻ sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại sự kiện A50 ở TP.HCM, Đạt được nghỉ phép 15 ngày, sau đó bắt đầu tập trung để luyện tập cho A80.

Chàng quân nhân có nụ cười hiền, dễ mến ẢNH: NVCC

“Trong lễ diễu binh, diễu hành lần này gia đình vinh dự có mình và anh rể đều là sĩ quan Học viện Phòng không - Không quân tham gia. Khoác lên mình bộ quân phục màu xanh da trời, tiếp nối truyền thống của bộ đội cụ Hồ, bộ đội Phòng không - Không quân anh hùng, mình thấy rất may mắn và tự hào. Bởi vì mình được đại diện cho thế hệ trẻ toàn quân viết tiếp dòng chảy của lịch sử, khẳng định sức mạnh, tinh thần đoàn kết cũng như thấy được trách nhiệm lớn lao của người lính trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, xây dựng quân đội Việt Nam chính quy, tinh nhuệ, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc”, Đạt chia sẻ.

Đạt cũng từng góp mặt trong đội hình diễu binh, diễu hành trong sự kiện A50 ẢNH: NVCC

Sau khi tham gia vào đội hình diễu binh, diễu hành tại 2 sự kiện lớn trước đó của dân tộc, Đạt được mọi người biết đến nhiều hơn. Hình ảnh của anh chàng được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm, yêu mến của cộng đồng mạng. Trước những tình cảm ấy Đạt cảm thấy vô cùng hạnh phúc và biết ơn.

Chàng trai tâm sự: “Suốt từ sự kiện A70, A50 rồi đến A80 lần này, mình được đón nhận rất nhiều tình cảm yêu mến của bà con nhân dân cũng như các bạn trẻ. Mình nghĩ đó không chỉ là dành riêng cho cá nhân ai mà là tình cảm trìu mến, sự tin yêu của người dân cả nước dành cho bộ đội cụ Hồ. Mình cảm ơn đồng bào cả nước đã dành cho chúng mình những tình cảm tuy giản dị mà rất chân thành và cảm động”.

Đạt nhận được sự yêu mến của người dân và các bạn trẻ ẢNH: NVCC

Khi được hỏi: “Việc nổi tiếng trên mạng xã hội có ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc của mình không”? Đạt khiêm tốn nói: “Mình không dám nhận là người nổi tiếng, có chăng chỉ là mình được mọi người quan tâm nhiều hơn một chút so với anh em khác. Hiện tại cuộc sống và công việc của mình vẫn ổn. Mình luôn mong muốn truyền đi những năng lượng, suy nghĩ tích cực và lòng yêu nước tới mọi người”.

Quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Nói về những khó khăn trong quá trình tập luyện, Đạt chia sẻ: “Luyện tập cho sự kiện lần này mình và các đồng đội phải đối mặt với thời tiết rất khắc nghiệt. Trời nắng, hơi nóng từ mặt đường nhựa hực lên rất nóng, quần áo ướt đẫm mồ hôi. Thậm chí có những ngày trời đang nắng gắt thì lại chuyển mưa dông”.

Đạt cho biết luôn quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ẢNH: NVCC

Chàng trai còn hài hước chia sẻ thêm: “Mọi người nhìn thấy sự thay đổi rõ rệt về màu da mặt của chúng mình thì chắc phần nào cảm nhận được cái nắng nóng gay gắt. Da của các anh em hầu hết đều đen và nám sạm rất nhiều, ai cũng bớt đẹp trai đi trông thấy”.

Tuy thời tiết khắc nghiệt là vậy nhưng Đạt và các đồng đội luôn ý thức rõ vai trò, trách nhiệm cũng như sự vinh dự của bản thân mà luôn quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

Đạt trong sự kiện A70 diễn ra vào năm ngoái ẢNH: NVCC

Nói về lý do quyết định trở thành quân nhân, Đạt kể: “Cách đây 7 năm, đúng vào thời điểm này mình có nhận được giấy báo trúng tuyển của Học viện Phòng không - Không quân. Hồi ấy lý do mình chọn theo học ở đây chỉ đơn giản vì sẽ được học gần nhà và được đá bóng thỏa thích vì học viện có sân bóng rộng và đẹp. Nhưng suốt những năm tháng học tập và công tác sau này mình đã thấm nhuần rất nhiều thứ và đến bây giờ mình không hề hối hận về con đường đã chọn”.

Đạt luôn cảm thấy tự hào về con đường và lý tưởng mà mình đã chọn ẢNH: NVCC

Trong sự kiện trọng đại sắp tới của dân tộc, Đạt cho biết cậu và đồng đội sẽ cố gắng sải những bước chân rắn rỏi nhất trên quảng trường Ba Đình lịch sử, tiếp tục để thế giới biết rằng thế hệ bộ đội cụ Hồ hôm nay có đủ bản lĩnh, trí tuệ để vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.