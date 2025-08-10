Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

Những địa điểm check-in mùa thu Hà Nội ở TP.HCM trong những ngày... nắng nóng

Thảo Phương
Thảo Phương
10/08/2025 13:25 GMT+7

Không cần ra tận thủ đô, giới trẻ TP.HCM vẫn có thể trải nghiệm khung cảnh mùa thu Hà Nội ngay trong lòng thành phố. Từ những xe hoa chở đầy sắc vàng, mẹt cốm xanh thơm lừng đến những chiếc lá sen, trái thị, tất cả được tái hiện tinh tế trong các quán cà phê, trở thành điểm check-in hot rần rần những ngày này.

Những ngày đầu tháng 8, mặc cái nắng oi ả của TP.HCM, tại một số quán cà phê trên đường Song Hành, P.Bà Điểm (H.Hóc Môn cũ); đường Hòa Hưng, P.Hòa Hưng (Q.10 cũ) hay đường DN6, P.Đông Hưng Thuận (Q.12 cũ)... đã “thay áo” theo concept mùa thu Hà Nội. Trên mạng xã hội, những góc ảnh lung linh từ các quán này xuất hiện rất nhiều, từ đó nhiều bạn trẻ tìm đến trải nghiệm, hóa thân thành "nàng thơ" bên xe hoa, góc phố.

Những địa điểm check-in mùa thu Hà Nội hot rần rần - Ảnh 1.

Bạn trẻ hóa thân thành nàng thơ check-in bên những chiếc xe chở đầy hoa

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Những địa điểm check-in mùa thu Hà Nội hot rần rần - Ảnh 2.

Những quán cà phê trang trí theo khung cảnh mùa thu đang thu hút nhiều người

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Hồ Trần Nhã Thi (17 tuổi, quê Vĩnh Long) tình cờ biết đến quán cà phê trang trí khung cảnh mùa thu Hà Nội qua mạng xã hội. “Em được nghỉ hè nên lên thành phố chơi. Trong một lần lướt mạng thấy quán trang trí giống Hà Nội mùa thu quá nên phải đến chụp ảnh. Em còn thuê bộ yếm màu đỏ với giá 50.000 đồng/tiếng đồng hồ và trang điểm để lên hình đẹp hơn. Khung cảnh ở đây chụp góc nào cũng xinh”, Thi cười nói.

Những địa điểm check-in mùa thu Hà Nội hot rần rần - Ảnh 3.

Nhã Thi dịu dàng tạo dáng bên xe hoa

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Đang đứng tạo dáng bên khung cảnh tái hiện góc phố Hà Nội. Lưu Minh Nhớ (25 tuổi), ngụ tại xã Củ Chi (trước đây là xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi), cười nói: “Mình mơ một lần được tận hưởng mùa thu Hà Nội ngoài đời thật, nhưng chưa có điều kiện. Đến đây chụp ảnh như một cách trải nghiệm trước. Dù nóng nhưng cảm giác vẫn rất ‘thu’”.

Những địa điểm check-in mùa thu Hà Nội hot rần rần - Ảnh 5.

Các bạn trẻ tạo dáng chụp ảnh trong khung cảnh đầy hoa

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Nhiều cô gái bỗng hóa thành nàng thơ, tạo dáng dịu dàng bên chiếc xe đạp chở đầy hoa. Tay cầm đóa hoa sen và đang say sưa tạo dáng bên xe hoa chị Phan Thị Như Hảo (32 tuổi, đến từ Tây Ninh), chia sẻ: “Mình vừa đến TP.HCM hôm qua, được em gái dẫn đi check-in. Quán đẹp, có cả cốm, hoa sen, trái thị thơm lừng. Cảm giác như đang ở Hà Nội thật!”.

Những địa điểm check-in mùa thu Hà Nội hot rần rần - Ảnh 6.

Chị Hảo cho biết cảm giác như đang ở Hà Nội thật

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Những địa điểm check-in mùa thu Hà Nội hot rần rần - Ảnh 7.

Những gói cốm, quả thị vàng ươm thơm lừng

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Là một “tín đồ” check-in, chị Cao Huyền Trang (36 tuổi, ngụ TP.HCM), không giấu được sự thích thú khi trải nghiệm mùa thu Hà Nội: “Tôi hay đến các quán cà phê đẹp trang trí theo mùa để chụp ảnh. Hiện tại trend mùa thu Hà Nội này đang hot nên tôi cũng tranh thủ chụp một bộ ảnh. Không gian quán khá dễ thương, chụp ảnh bao ưng!”.

Những địa điểm check-in mùa thu Hà Nội hot rần rần - Ảnh 8.

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Trong khi đó, Nguyễn Thanh Nam (26 tuổi, ngụ TP.HCM), người hiếm khi đi cà phê cũng bị cuốn hút bởi khung cảnh mùa thu Hà Nội ở các quán cà phê. “Nó như một góc Hà Nội thu nhỏ, không đến thì tiếc”, Nam cười nói.

Những địa điểm check-in mùa thu Hà Nội hot rần rần - Ảnh 10.

Thanh Nam cho biết ngỡ như đang lạc vào một góc Hà Nội thu nhỏ

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Anh Nguyễn Văn Linh (36 tuổi), chủ một quán cà phê trên đường Song Hành tiết lộ, từ cuối tháng 7, quán đã "lên đồ" theo khung cảnh mùa thu Hà Nội với chi phí vài chục triệu đồng. “Mỗi mùa một concept, tôi đầu tư liên tục để khách có trải nghiệm mới. Từ khi có không gian mới, lượng khách tăng tầm 30%, chủ yếu là các bạn trẻ thích check-in”, anh chia sẻ.

Tin liên quan

Chen nhau để check-in với mèo máy Doraemon tại Landmark 81

Chen nhau để check-in với mèo máy Doraemon tại Landmark 81

Khoảng 20 mô hình mèo máy Doraemon được đặt tại Landmark 81 (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) với những biểu cảm vô cùng ngộ nghĩnh, đáng yêu đang thu hút rất đông người đến chụp ảnh, check-in.

Rủ nhau check-in sớm ở những không gian quán chào mừng lễ 30.4

Những nơi này đang thu hút nhiều người đến check-in tết Trung thu sớm

Khám phá thêm chủ đề

mùa thu địa điểm hot Check in Trend
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận