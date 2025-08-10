Những địa điểm check-in mùa thu Hà Nội ở TP.HCM trong những ngày... nắng nóng

Những ngày đầu tháng 8, mặc cái nắng oi ả của TP.HCM, tại một số quán cà phê trên đường Song Hành, P.Bà Điểm (H.Hóc Môn cũ); đường Hòa Hưng, P.Hòa Hưng (Q.10 cũ) hay đường DN6, P.Đông Hưng Thuận (Q.12 cũ)... đã “thay áo” theo concept mùa thu Hà Nội. Trên mạng xã hội, những góc ảnh lung linh từ các quán này xuất hiện rất nhiều, từ đó nhiều bạn trẻ tìm đến trải nghiệm, hóa thân thành "nàng thơ" bên xe hoa, góc phố.

Bạn trẻ hóa thân thành nàng thơ check-in bên những chiếc xe chở đầy hoa ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Những quán cà phê trang trí theo khung cảnh mùa thu đang thu hút nhiều người ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Hồ Trần Nhã Thi (17 tuổi, quê Vĩnh Long) tình cờ biết đến quán cà phê trang trí khung cảnh mùa thu Hà Nội qua mạng xã hội. “Em được nghỉ hè nên lên thành phố chơi. Trong một lần lướt mạng thấy quán trang trí giống Hà Nội mùa thu quá nên phải đến chụp ảnh. Em còn thuê bộ yếm màu đỏ với giá 50.000 đồng/tiếng đồng hồ và trang điểm để lên hình đẹp hơn. Khung cảnh ở đây chụp góc nào cũng xinh”, Thi cười nói.

Nhã Thi dịu dàng tạo dáng bên xe hoa ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Đang đứng tạo dáng bên khung cảnh tái hiện góc phố Hà Nội. Lưu Minh Nhớ (25 tuổi), ngụ tại xã Củ Chi (trước đây là xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi), cười nói: “Mình mơ một lần được tận hưởng mùa thu Hà Nội ngoài đời thật, nhưng chưa có điều kiện. Đến đây chụp ảnh như một cách trải nghiệm trước. Dù nóng nhưng cảm giác vẫn rất ‘thu’”.

Các bạn trẻ tạo dáng chụp ảnh trong khung cảnh đầy hoa ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Nhiều cô gái bỗng hóa thành nàng thơ, tạo dáng dịu dàng bên chiếc xe đạp chở đầy hoa. Tay cầm đóa hoa sen và đang say sưa tạo dáng bên xe hoa chị Phan Thị Như Hảo (32 tuổi, đến từ Tây Ninh), chia sẻ: “Mình vừa đến TP.HCM hôm qua, được em gái dẫn đi check-in. Quán đẹp, có cả cốm, hoa sen, trái thị thơm lừng. Cảm giác như đang ở Hà Nội thật!”.

Chị Hảo cho biết cảm giác như đang ở Hà Nội thật ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Những gói cốm, quả thị vàng ươm thơm lừng ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Là một “tín đồ” check-in, chị Cao Huyền Trang (36 tuổi, ngụ TP.HCM), không giấu được sự thích thú khi trải nghiệm mùa thu Hà Nội: “Tôi hay đến các quán cà phê đẹp trang trí theo mùa để chụp ảnh. Hiện tại trend mùa thu Hà Nội này đang hot nên tôi cũng tranh thủ chụp một bộ ảnh. Không gian quán khá dễ thương, chụp ảnh bao ưng!”.

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Trong khi đó, Nguyễn Thanh Nam (26 tuổi, ngụ TP.HCM), người hiếm khi đi cà phê cũng bị cuốn hút bởi khung cảnh mùa thu Hà Nội ở các quán cà phê. “Nó như một góc Hà Nội thu nhỏ, không đến thì tiếc”, Nam cười nói.

Thanh Nam cho biết ngỡ như đang lạc vào một góc Hà Nội thu nhỏ ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Anh Nguyễn Văn Linh (36 tuổi), chủ một quán cà phê trên đường Song Hành tiết lộ, từ cuối tháng 7, quán đã "lên đồ" theo khung cảnh mùa thu Hà Nội với chi phí vài chục triệu đồng. “Mỗi mùa một concept, tôi đầu tư liên tục để khách có trải nghiệm mới. Từ khi có không gian mới, lượng khách tăng tầm 30%, chủ yếu là các bạn trẻ thích check-in”, anh chia sẻ.