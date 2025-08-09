Chàng trai đạp xe từ TP.HCM ra Hà Nội để đón lễ Quốc khánh 2.9

Hành trình đạp xe xuyên Việt

Nói về chuyến đi này, Vinh chia sẻ: "2.9 năm nay là lễ lớn của dân tộc nên mình muốn ghi dấu năm đặc biệt này bằng một hành trình ý nghĩa. Hơn nữa, bây giờ mình còn trẻ có nhiều thời gian và sức khỏe, nếu không đi thì không biết bao giờ mới thực hiện được. Bên cạnh đó, mình muốn đi để tận mắt chứng kiến và khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia. Thay vì chỉ thu nhỏ mọi thứ qua chiếc màn hình điện thoại”, Vinh chia sẻ.

Vinh đang trong hành trình đạp xe đến Hà Nội ẢNH: NVCC

Trước khi lên đường, Vinh dành 20 ngày để chuẩn bị, mỗi sáng đều tập đạp xe. Anh còn quay video chia sẻ quá trình tập luyện lên mạng và nhận được góp ý từ những người từng chinh phục cung đường xuyên Việt.

Ngày 16.7, Vinh xuất phát tại Gigamall Thủ Đức (TP.HCM). Hiện tại Vinh đã đi tới TP.Vinh (Nghệ An). Trung bình mỗi ngày Vinh đạp được khoảng 100 km. “Có ngày chỉ được 80 km vì thủng lốp hoặc không tìm được nhà nghỉ, nhưng cũng có ngày mình đạp tới 130 km vì dậy sớm và nghỉ muộn hơn. Đây là hành trình của sức chịu đựng và sức bền, nên mình không tăng tốc mà chỉ kéo dài thời gian đạp”, Vinh kể.

Vinh xuất phát hôm 16.7 tại TP.HCM ẢNH: NVCC

Một ngày đạp xe của Vinh đều được thực hiện bằng sự kỷ luật: “Đều đặn mỗi ngày mình thức dậy lúc 5 giờ, đến 6 giờ 30 thì khởi hành, rồi tìm chỗ nghỉ vào 17 giờ và đi ngủ lúc 21 giờ 30. Càng về sau, cơ thể mình dần thích nghi, không còn buồn ngủ khi đạp xe, ăn ngon, ngủ yên, sức khỏe cải thiện rõ rệt. Chuyến đi này giúp mình rèn được thói quen sống điều độ và kỷ luật tuyệt đối”, Vinh nói.

Trên đường đi, Vinh đối mặt với thời tiết nắng mưa thất thường ẢNH: NVCC

Nói về chặng đường khó khăn nhất, Vinh kể: "Đó là đoạn đường từ Huế đến TP.Vinh. Vì giữa mùa hè nên thời tiết rất khắc nghiệt, nắng nóng có khi lên đến 38 độ, cảm giác như mình đang đạp xe giữa sa mạc vậy. Có hôm đến 12 giờ trưa, mình tìm mãi không ra quán cà phê võng để nghỉ, đành nằm tạm dưới một mái hiên để chợp mắt vì sợ ngất nếu tiếp tục đạp. Nằm nghỉ mà như nằm trên lò nướng, thật sự rất nóng".

Những khoảnh khắc ấm áp tình người

Trên đường, Vinh gặp không ít khó khăn, nhưng bù lại là những khoảnh khắc ấm áp từ người lạ. Vinh kể cậu nhớ mãi buổi trưa nắng gắt ở Hà Tĩnh, khi sắp đến TP.Vinh thì có một chú đi ngang và nhắc: “Bánh xe sau mềm rồi cháu ơi, bơm đi nhé”. Lát sau lại có cô bán rau chạy lên dặn Vinh điều tương tự.

Vinh dừng nghỉ mệt sau khi chinh phục được đoạn đường đèo ẢNH: NVCC

“Cảm giác như được người dân ôm vào lòng vậy. Có lần khác mình ghé quán nước uống sinh tố mãng cầu rồi còn được chủ quán tặng thêm một ly cam ép và dặn: “Trời nắng, đạp xe nhớ đeo kính râm vào”. Hay khi đến TP. Vinh, cô chủ nhà nghỉ biết mình đạp xe từ TP.HCM ra đã giảm giá phòng từ 250.000 đồng xuống còn 200.000 đồng cho một ngày nghỉ... Những sự quan tâm nhỏ bé ấy khiến chặng đường dài của mình bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn”, Vinh kể.

Vinh check-in tại cầu Rồng (TP.Đà Nẵng) ẢNH: NVCC

Song song với việc chinh phục từng cung đường, Vinh còn làm clip để chia sẻ về kinh nghiệm, địa điểm mua sắm vật dụng và những lưu ý khi đạp xe xuyên Việt. “Mình muốn giúp những người đang ấp ủ ý định đạp xe xuyên Việt có thể tham khảo để không phải loay hoay như mình từng trải qua”, Vinh nói.

Với Vinh, việc cán đích Hà Nội trong dịp 2.9 mang một ý nghĩa đặc biệt. Vinh chia sẻ: “2.9 là ngày có ý nghĩa lịch sử vô cùng trọng đại của cả dân tộc. Đạp xe đến Hà Nội vào thời khắc này là cách mình thể hiện lòng biết ơn, sự ghi nhớ và cũng để lan tỏa tinh thần yêu nước”.