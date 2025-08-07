Những địa điểm picnic rất 'chill' ngay trong lòng thành phố được nhiều người yêu thích

Điểm đến lý tưởng cho giới trẻ yêu thiên nhiên

Một trong những địa điểm picnic mới nổi được giới trẻ săn đón thời gian gần đây là công viên Sáng Tạo, nằm tại P.An Khánh (trước đây là P.Thủ Thiêm, TP.Thủ Đức). Công viên này không chỉ có bãi cỏ xanh mướt mà còn có các tiện ích xung quanh như quán cà phê, cửa hàng tiện lợi. Khi đến đây picnic có thể mang theo đồ ăn hoặc mua tại các cửa hàng tiện lợi gần đó để tận hưởng một buổi đi chơi trọn vẹn. Không gian rộng rãi, thoáng đãng khiến nơi đây trở thành điểm đến lý tưởng cho các buổi picnic cuối tuần.

Bạn trẻ đi picnic tại công viên Sáng Tạo ẢNH: A.T

Công viên Sáng Tạo thu hút rất đông người đến đây picnic vào mỗi buổi chiều tối ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Các nhóm bạn trẻ thường mang theo thảm picnic, đồ ăn nhẹ và tận hưởng những khoảnh khắc thư giãn bên nhau. Đã từng đi picnic ở đây rất nhiều lần cùng với bạn bè, Nguyễn Thị Kim Tiền, sinh viên Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM, chia sẻ: “Chiều cuối tuần tụi mình hay ra đây chơi, mỗi đứa chuẩn bị vài món đồ ăn nhẹ, trái cây, nước uống là có thể ngồi nói chuyện từ chiều đến tới tận tối muộn. Mỗi lần ra đây là không muốn về, không gian rất thoáng mát, yên tĩnh nên mình thích lắm. Nhiều khi sinh nhật bạn trong nhóm tụi mình cũng mua bánh kem, đồ ăn ra đây ngồi”.

Công viên Landmark 81

Công viên Landmark 81, tọa lạc tại P.Thạnh Mỹ Tây (trước đây là P.22, Q.Bình Thạnh) cũng sở hữu bãi cỏ rộng lớn, mang lại không khí mát mẻ và tầm nhìn thoáng đãng. Đây cũng là nơi lý tưởng để tổ chức picnic, thả diều hay đơn giản là nằm dài trên cỏ trò chuyện cùng bạn bè được nhiều người yêu thích.

Công viên Landmark 81 cũng là một trong những địa điểm picnic của giới trẻ thành phố ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Một góc công viên khi nắng chiều buông xuống tạo nên khung cảnh vô cùng nên thơ ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Trần Thị Ngọc Ánh (26 tuổi), ngụ tại TP.HCM chia sẻ: “Mình rất thích đi picnic và địa điểm hay đến nhiều nhất có lẽ là công viên Sáng Tạo và công viên Landmark 81. Mỗi lần đi chỉ cần chuẩn bị một cái thảm để ngồi, ít trái cây, món ăn vặt và nước uống thôi là ngồi được cả buổi”.

Chỉ cần chuẩn bị một ít thức ăn, nước uống và thảm ngồi thì đã có thể ngồi chill từ chiều đến tối muộn ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Ánh cho biết lý do thích hoạt động picnic là vì khi đến những nơi này cô cảm thấy rất thư giãn. “Ở ngoài này không gian rất rộng, có gió trời thoáng mát, gần thiên nhiên sông nước nên thoải mái hơn là ngồi trong phòng máy lạnh, khuôn viên nhỏ của quán hoặc vỉa hè xe cộ, khói bụi. Đến đây mình có thể nhìn hoạt động của mọi người xung quanh, trò chuyện với bạn bè cũng thoải mái”, Ánh chia sẻ.

Ngọc Ánh cho biết rất thường đi picnic với bạn bè ẢNH: NVCC

Ngoài ra, Ánh còn gợi ý thêm một số địa điểm picnic khác ở trong lòng thành phố như: công viên Ánh Sao nằm trong khu đô thị Phú Mỹ Hưng, công viên 30.4, công viên ven sông ở trong khu đô thị Vạn Phúc.

Nhiều người trẻ thích đi picnic vì họ cảm thấy thoải mái và được thư giãn ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Bãi thả diều City Park

Khu vực này thuộc dự án The Global City nằm trên đường Đỗ Xuân Hợp (TP.Thủ Đức cũ), nơi đây nổi bật với bãi cỏ rộng rãi, hiện đại, phù hợp cho các buổi picnic năng động. Khu vực này có không gian mở khá rộng lớn nên thoáng đãng và lộng gió. Giới trẻ thường chọn nơi đây để tổ chức các buổi dã ngoại, chụp ảnh, thả diều.

Bãi cỏ xanh mướt ở bãi thả diều City Park là địa điểm picnic lý tưởng của nhiều người ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Khi đến đây picnic mọi người vừa có thể ngắm những con diều bay lượn và cả hoàng hôn ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Đây là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tìm một nơi vừa chill vừa hiện đại. “Mình từng có cơ hội đến đây 2 lần, đặc biệt là vào mùa hè khu này rất đông người đến thả diều. Mình thích cùng bạn bè đến đây để picnic vừa trò chuyện, ngắm diều và hoàng hôn buông xuống. Những địa điểm này khiến mình thích vì rất thư giãn. Nhưng tiếc là nó khá xa chỗ mình ở nên không đi thường xuyên, thay vào đó sẽ chọn những địa điểm gần nhà mình hơn”, Đỗ Phúc An (26 tuổi), ngụ tại đường số 2, P.Bình Hưng Hòa (trước đây là P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân) chia sẻ.

Những địa điểm picnic này mang đến cho giới trẻ TP.HCM cơ hội tận hưởng không gian xanh mát, thư giãn giữa nhịp sống đô thị hối hả. Mỗi nơi đều có những nét độc đáo riêng, từ cảnh quan hiện đại đến không gian dân dã, đáp ứng nhu cầu vui chơi, check-in, thư giãn, tận hưởng những khoảnh khắc chill chill.