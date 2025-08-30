Dàn khí tài của Công an nhân dân tại tổng duyệt diễu binh có gì đặc biệt?

Tham gia tổng duyệt cấp nhà nước lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 (A80) sáng 30.8, lực lượng Công an nhân dân đã ra mắt dàn khí tài cực "chất".

Đây là những dòng xe đặc chủng hỗ trợ lực lượng công an trong chiến đấu và bảo vệ sự bình yên của Tổ quốc.

Dẫn đầu đội hình khí tài Công an nhân dân là Khối xe chỉ huy giao thông, có nhiệm vụ tuần tra cơ động, bảo đảm an ninh, an toàn giao thông và dẫn đường cho các đoàn lãnh đạo trong nước và khách quốc tế đến Việt Nam.

Khối xe cảnh sát dẫn đường ẢNH: TTXVN

Khối xe này cũng thường xuyên tham gia phục vụ các sự kiện chính trị, ngoại giao quan trọng của đất nước.



Khối xe bảo vệ, hộ tống lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế ẢNH: TTXVN - VŨ QUỐC ĐOAN

Khối xe bảo vệ, hộ tống lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đoàn khách quốc tế là khối xe đặc chủng gồm xe mô tô hộ tống, xe nghiệp vụ, xe xử lý tình huống đa chức năng, xe cơ giới đặc chủng được trang bị cho lực lượng Cảnh vệ phục vụ công tác đón, dẫn các đoàn đại biểu cấp cao, các đoàn khách quốc tế, nguyên thủ các nước sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Điểm nhấn của dàn khí tài Công an nhân dân là sự xuất hiện của Khối phương tiện đặc chủng tác chiến chống khủng bố của lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm.

Dàn xe tác chiến chống khủng bố của lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm ẢNH: ĐINH HUY

Dòng xe này đại diện cho sức mạnh, tính chính quy, tinh nhuệ, hiện đại của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Với lớp giáp kiên cố chống đạn, khả năng cơ động cao trên mọi địa hình; hệ thống vũ khí tác chiến tiên tiến, dòng xe tác chiến chống khủng bố thể hiện sự vượt trội về công nghệ và tính chiến đấu trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống khủng bố, giải cứu con tin và trấn áp các loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm.

Dòng xe tác chiến chống khủng bố thể hiện sự vượt trội về công nghệ và tính chiến đấu ẢNH: ĐINH HUY

Cũng gây ấn tượng là Khối xe Trung tâm chỉ huy tác chiến cơ động. Xe được sử dụng triển khai, thiết lập nhanh chóng cơ động trung tâm chỉ huy tác chiến tại hiện trường các khu vực, địa điểm có địa hình khó khăn, phức tạp.

Khí tài của lực lượng Công an nhân dân đi qua các đường phố Hà Nội ẢNH: PHAN HẬU

Xe thực hiện nhiệm vụ thiết lập và duy trì thông tin liên lạc, truyền dữ liệu âm thanh, hình ảnh tại hiện trường từ các camera giám sát cố định, di động, thiết bị bay không người lái… theo thời gian thực với Trung tâm Chỉ huy của Bộ Công an; phục vụ nhanh chóng, hiệu quả công tác chỉ huy, chỉ đạo, điều hành tác chiến trực tiếp tại hiện trường của lực lượng Công an nhân dân.

Khối xe bọc thép chống bạo động ẢNH: VŨ QUỐC ĐOAN

Khối xe đặc chủng bọc thép chống đạn cũng xuất hiện tại tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80. Là loại xe đặc chủng trang bị cho Cảnh sát đặc nhiệm, dòng xe này có tính cơ động, chiến đấu cao, có khả năng vượt chướng ngại vật và di chuyển nơi ngập nước sâu.

Khối xe bọc thép chống bạo động của lực lượng công an ẢNH: ĐINH HUY

Thân và kính xe có thể chống được nhiều loại đạn, gầm xe vẫn an toàn khi gặp phải các loại mìn, bánh xe có thể tiếp tục di chuyển khi bị bắn thủng hoặc gặp sự cố trong thực hiện nhiệm vụ.

Mỗi xe có thể chở kíp chiến đấu từ 8 đến 10 chiến sĩ, đảm bảo an toàn công tác chỉ huy và điều hành tác chiến

Khối xe đặc chủng chống bạo động ẢNH: TTXVN

Cạnh đó còn có khối xe đặc chủng chống bạo loạn, là các loại xe chuyên dụng để chống bạo loạn, giải tán đám đông và chữa cháy rất hiệu quả.

Xe được trang bị hệ thống điều khiển tự động hiện đại gồm các vòi phun nước áp lực lớn và tích hợp hệ thống trộn chất cay, phun sơn đánh dấu đối tượng, hệ thống camera được bố trí phía trước, phía sau và trên nóc giúp cán bộ, chiến sĩ dễ dàng quan sát đến các mục tiêu.

Dòng xe thông dụng, khá quen thuộc là Khối xe phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ với nhiều tính năng hiện đại.

Khối xe Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn ẢNH: TTXVN

Ngoài xe chỉ huy, khối này còn có xe chữa cháy đa năng, được bố trí téc nước 5.000 lít, máy bơm công suất lớn, có khả năng phun, hút nước linh hoạt, xe được trang bị giàn đèn chiếu sáng và hệ thống tời cứu hộ cố định trên xe.

Xe thang có thể cứu người tại các tòa nhà cao tầng ẢNH: TTXVN

Cùng đó là xe thang hiện đại, có khả năng vươn cao đến 32 m, xoay 360 độ, hỗ trợ chữa cháy, cứu người tại các tòa nhà cao tầng.

Khối xe thể hiện sức mạnh chiến đấu, kỹ thuật, cơ động cao của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống khẩn cấp.

Lực lượng Công an nhân dân không ngừng lớn mạnh, tinh nhuệ, chính quy, hiện đại ẢNH: ĐINH HUY

Cùng với việc trang bị các khí tài hiện đại, lực lượng Công an nhân dân thời gian qua đã không ngừng lớn mạnh, tinh nhuệ, có mặt trên mọi mặt trận, sẵn sàng bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.