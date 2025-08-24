Dàn vũ khí, khí tài phô diễn một phần sức mạnh của lực lượng vũ trang Việt Nam

Tối 24.8, buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2 chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9 diễn ra trong khí thế trang nghiêm, hào hùng.

Sau phần diễu binh, diễu hành của khối đi bộ là phần diễu binh của các khối xe pháo quân sự và các khối xe đặc chủng, phô diễn một phần sức mạnh của các lực lượng vũ trang Việt Nam.

Dàn xe Tăng - thiết giáp của Quân đội Việt Nam ẢNH: ĐINH HUY

Trong số các loại vũ khí, khí tài tham gia diễu binh lần này có rất nhiều loại do Việt Nam sản xuất và hiện đại hóa, như xe chiến đấu bộ binh XCB-01; xe chở quân chiến đấu XTC-02; xe chỉ huy thông tin BRDM-60PU...



Các loại UAV do Việt Nam sản xuất ẢNH: TUẤN MINH

Tên lửa S-125-VT do Viettel hiện đại hóa ẢNH: ĐINH HUY

Tổ hợp Tên lửa Trường Sơn do Viettel sản xuất và tên lửa đạn đạo Scud-b ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Cùng tham gia diễu binh là dàn khí tài của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam với các loại xe đặc chủng, như Khối xe bảo vệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế; Khối xe tác chiến chống khủng bố của lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm.

Lực lượng Công an cũng cho ra mắt Khối xe thông tin, trung tâm chỉ huy tác chiến cơ động; Khối xe đặc chủng bọc thép chống đạn; Khối xe đặc chủng tác chiến dưới nước của lực lượng Cảnh sát cơ động; Khối xe đặc chủng chống bạo loạn; Khối xe đặc chủng Phòng cháy chữa cháy...

Một số loại xe đặc chủng của lực lượng Công an nhân dân ẢNH: TUẤN MINH



