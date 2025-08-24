Các chiến sĩ giao lưu với nhân dân trước giờ hợp luyện

Trong không khí rộn ràng, tại khu vực xung quanh quảng trường Ba Đình trước giờ hợp luyện diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9, các chiến sĩ đã có màn giao lưu, chụp ảnh cùng người dân hai bên đường.

Màn giao lưu gây xúc động bởi sự thấm đượm tình nghĩa quân - dân.

Chiến sĩ Tăng - thiết giáp và các nữ chiến sĩ Thông tin liên lạc chụp ảnh cùng người dân ẢNH: PHÚC BÌNH

Hàng ngàn người dựng lều, đội mưa chờ xem hợp luyện diễu binh A80

Cùng người dân hát vang ca khúc "Vì nhân dân quên mình" ẢNH: PHÚC BÌNH

Cùng ghi lại những khoảng khắc đẹp ẢNH: CAO TRÍ

Xúc động chụp ảnh cũng những người lính "Vì nhân dân quên mình" ẢNH: TTXVN



