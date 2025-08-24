Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Các chiến sĩ giao lưu với nhân dân trước giờ hợp luyện

Thanh Niên
Thanh Niên
24/08/2025 20:23 GMT+7

Trước giờ chính thức diễn ra buổi tổng hợp luyện, các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành đã có màn giao lưu với người dân

Trong không khí rộn ràng, tại khu vực xung quanh quảng trường Ba Đình trước giờ hợp luyện diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9, các chiến sĩ đã có màn giao lưu, chụp ảnh cùng người dân hai bên đường.

Màn giao lưu gây xúc động bởi sự thấm đượm tình nghĩa quân - dân.

Các chiến sĩ giao lưu với nhân dân trước giờ hợp luyện - Ảnh 1.
Các chiến sĩ giao lưu với nhân dân trước giờ hợp luyện - Ảnh 2.
Các chiến sĩ giao lưu với nhân dân trước giờ hợp luyện - Ảnh 3.

Chiến sĩ Tăng - thiết giáp và các nữ chiến sĩ Thông tin liên lạc chụp ảnh cùng người dân

ẢNH: PHÚC BÌNH

Hàng ngàn người dựng lều, đội mưa chờ xem hợp luyện diễu binh A80

Các chiến sĩ giao lưu với nhân dân trước giờ hợp luyện - Ảnh 4.

Cùng người dân hát vang ca khúc "Vì nhân dân quên mình"

ẢNH: PHÚC BÌNH

Các chiến sĩ giao lưu với nhân dân trước giờ hợp luyện - Ảnh 5.
Các chiến sĩ giao lưu với nhân dân trước giờ hợp luyện - Ảnh 6.

Cùng ghi lại những khoảng khắc đẹp 

ẢNH: CAO TRÍ

Các chiến sĩ giao lưu với nhân dân trước giờ hợp luyện - Ảnh 7.

Xúc động chụp ảnh cũng những người lính "Vì nhân dân quên mình"

ẢNH: TTXVN


Khám phá thêm chủ đề

Quảng trường ba đình 80 năm Quốc khánh 2.9 diễu binh hà nội
