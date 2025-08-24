Ngắm dàn vũ khí, khí tài tại điểm tập kết hợp luyện

Quảng trường Ba Đình đang vô cùng náo nhiệt. Các khối tham gia diễu binh, diễu hành đã vào vị trí. Dàn vũ khí, khí tài của các lực lượng Quân đội, Công an cũng đã đến điểm tập kết, chuẩn bị cho buổi tổng hợp luyện.

Trước đó, nhiều loại khí tài quân sự hiện đại như xe tăng, xe bọc thép, pháo tự hành cùng phương tiện cơ giới chuyên dụng trên đường di chuyển về khu vực trung tâm đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân hai bên các tuyến phố.

Dàn vũ khí, khí tài trên đường di chuyển về khu vực tập kết ẢNH: NGUYỄN ANH - ĐINH HUY

Trong số các vũ khí, khí tài của Quân đội Việt Nam có một số khí tài như tên lửa, UAV, xe thiết giáp bọc thép do Việt Nam nghiên cứu sản xuất hoặc hiện đại hóa, như tổ hợp Tên lửa Phòng không S-125-VT.

Xe chở tên lửa S-125-VT, là loại tên lửa cho Tập đoàn Viettel sản xuất, hiện đại hóa ẢNH: CAO TRÍ

Tổ hợp tên lửa này do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel làm chủ nghiên cứu, cải tiến và hiện đại hoá, có ưu điểm vượt trội về khả năng cơ động nhanh, cự ly tiêu diệt mục tiêu xa hơn và hiệu quả chiến đấu cao hơn.

Tên lửa phòng thủ bờ biển của Quân chủng Hải quân ẢNH: TUYẾN PHAN

Lực lượng Tăng - thiết giáp tiến về vị trí tập kết ẢNH: CAO TRÍ

Cùng với dàn vũ khí, khí tài của quân đội, dàn khí tài của lực lượng Công an cũng đã có mặt tại điểm tập kết.

Dàn xe của lực lượng Công an nhân dân tiến về quảng trường Ba Đình ẢNH: NGUYỄN ANH

Chung khí thế sẵn sàng, tại quảng trường Ba Đình, các lực lượng diễu binh, diễu hành cũng đã ổn định vị trí, chờ hiệu lệnh "bắt đầu".

Các lực lượng vào vị trí ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Khối cờ tập luyện trước "giờ G" ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Hàng ngàn người dựng lều, đội mưa chờ xem hợp luyện diễu binh A80



