Chiều 24.8.2025, khu vực trung tâm Hà Nội bắt đầu xuất hiện gió mạnh, trời chuyển mưa. Thế nhưng, bất chấp thời tiết xấu, hàng ngàn người dân vẫn kiên nhẫn ngồi chờ dưới những tấm bạt, ô dù, để đợi tới giờ tổng hợp luyện lần 2 diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9.

Hàng ngàn người dựng lều, đội mưa chờ xem hợp luyện diễu binh A80

Ngay từ sáng cùng ngày, các tuyến phố trung tâm Hà Nội đã đông nghẹt khi người dân đổ về từ rất sớm để giữ chỗ.

Trên đường Thanh Niên (nơi dự kiến tập kết khí tài trước khi di chuyển vào quảng trường Ba Đình) hàng loạt gia đình trải chiếu, dựng ghế, ngồi chờ đợi hàng giờ đồng hồ.

Cả nhà đi xem hợp luyện diễu binh từ 5 giờ sáng: 'Ở đây đến mai cũng được'

Không ít người đến từ các tỉnh thành xa xôi, mang theo cả con nhỏ, với mong muốn được tận mắt chứng kiến một sự kiện trọng đại.

Cơn mưa chiều khiến không khí thêm phần vất vả. Những tấm áo mưa, chiếc ô, thậm chí là những túp lều tạm bằng bạt được dựng ngay bên vỉa hè để trú mưa. Dù vậy, dòng người vẫn nườm nượp đổ về trung tâm Hà Nội, thể hiện sự háo hức, tự hào trước giờ phút trọng đại.