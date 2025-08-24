Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Cả nhà đi xem hợp luyện diễu binh từ 5 giờ sáng: 'Ở đây đến mai cũng được'
Phan Hậu
Phan Hậu
24/08/2025 17:11 GMT+7

Mặc dù 20 giờ mới đến giờ hợp luyện diễu binh lần 2, nhưng trưa ngày 24.8, rất đông người dân ở các tỉnh lân cận Hà Nội đã 'cắm chốt' tại các con phố chính chờ xem diễu binh.

Mặc dù 20 giờ mới đến giờ hợp luyện diễu binh A80 lần 2, nhưng từ trưa 24.8.2025, rất đông người dân ở các tỉnh lân cận Hà Nội đã "cắm chốt" tại các con phố chính chờ xem buổi hợp luyện.

Cả nhà đi xem hợp luyện diễu binh từ 5 giờ sáng: 'Ở đây đến mai cũng được'

Hòa chung không khí náo nức chờ đón lễ A80, gia đình anh Nguyễn Văn Giang, gồm 5 người ở xã Thạch Thất (thuộc thành phố Hà Nội) đã dậy từ 5 giờ sáng đi vào trung tâm thành phố.

Mặc dù đến 13 giờ 30 trời bắt đầu đổ mưa, nhưng gia đình anh Giang vẫn quyết tâm bám trụ trên phố Trần Phú. Anh Giang chia sẻ: "Chúng tôi đã xem dự báo thời tiết và đã chuẩn bị đầy đủ áo mưa, nón đề phòng trời mưa. Các chiến sĩ đã luyện tập biết bao ngày đêm "vượt nắng, thắng mưa", chúng tôi chờ vài tiếng, ướt một chút cũng không sao".

Trong khi nhiều người chờ đợi xem khối diễu binh đi bộ, gia đình chị Phan Thùy Linh cũng ở Phú Thọ lại mong ngóng xem khối xe tăng và pháo binh.

"Chúng tôi đã mua áo cờ đỏ sao vàng từ lễ A50. Các cháu nhỏ và chồng tôi đều thích xe quân sự. Chúng tôi đang tìm địa điểm đỡ đông hơn ở Trần Phú và Nguyễn Tri Phương. Xung quanh đây người dân cũng từ khắp nơi đổ về, ngồi trò chuyện với mọi người thời gian chờ đợi từ trưa đến tối như ngắn lại", chị Linh chia sẻ.

Người dân các tỉnh đổ về Hà Nội chờ xem hợp luyện diễu binh - Ảnh 1.

Dòng người tiếp tục đổ về trung tâm Hà Nội chờ xem hợp luyện diễu binh

ẢNH: PHAN HẬU

Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, đến 14 giờ chiều nay dọc tuyến phố Trần Phú - Nguyễn Thái Học những vị trí đẹp đều đã kín chỗ. Tuy nhiên, dòng người đổ về khu vực có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua vẫn tiếp tục nối dài.

