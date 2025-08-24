Cặp song sinh 13 tuổi đi bộ từ Điện Biên để đến Hà Nội xem diễu binh

Với mong muốn trải nghiệm hành trình ngày xưa ông cha ta đã giải phóng Điện Biên và rèn luyện tinh thần vượt khó, cặp song sinh Phạm Quang Bình An và Phạm Quang Bảo An (13 tuổi), đến từ Điện Biên, đã cùng mẹ đi bộ 7 ngày để đến Hà Nội xem diễu binh.

Bảo An (trái) và Bình An (phải) đi bộ 7 ngày để xem diễu binh ẢNH: NVCC

Bảo An chia sẻ mẹ là người rủ hai anh em tham gia chuyến đi này. “Ban đầu tụi em thấy hơi bất ngờ nhưng nghĩ đây sẽ là trải nghiệm để hiểu phần nào chặng đường gian khó ông cha ta từng đi qua trong lịch sử, đồng thời rèn luyện sức khỏe và tinh thần nên cả hai đồng ý ngay”, Bảo An nói.

Bảo An cho biết chỉ sau 2 tuần bàn bạc, 3 mẹ con quyết định xách balo lên đường mà không chuẩn bị gì nhiều. Balo đi bộ để đến Hà Nội xem diễu binh, diễu hành của mỗi em gồm 3 bộ quần áo, áo mưa, kem đánh răng, ít nước uống và lá cờ đỏ sao vàng mang theo bên mình.

“Nguồn cảm hứng để cả gia đình em khởi hành còn đến từ những câu chuyện về các hành trình đi bộ xuyên Việt trước đó. Đặc biệt là từ 2 anh đến từ miền Nam hay một người ông lớn tuổi ở Nghệ An đã vượt đường xa đến Hà Nội xem diễu binh, diễu hành”, Bảo An nói.

3 mẹ con chụp ảnh cùng cựu chiến binh ẢNH: NVCC

Cậu em kể thêm hai anh em muốn thử sức mình, xem có thể đi xa được bao nhiêu. Và khi bước vào hành trình, cả hai thấy vui và tự tin hơn hẳn.

Bảo An kể rằng suốt chặng đường, 3 mẹ con nhận được nhiều sự giúp đỡ từ người dân. Tại Sơn La, gia đình chú Quỳnh Hùng sẵn lòng mở cửa đón cả ba vào nhà nghỉ ngơi. Bác Sa Hoàng và Phương Hằng mời ăn tối. Có lần, một bác đi xe ô tô vội vàng đuổi theo chỉ để tặng bánh mì pate cho các em. Cũng ở Sơn La, chú Cầm Hải còn nhiệt tình cho 3 mẹ con đi nhờ qua đèo Chiềng Pấc là một đoạn đường khá hiểm trở. Những nghĩa cử nhỏ nhưng ấm áp ấy trở thành kỷ niệm đáng nhớ khiến chặng đường dài bớt nhọc nhằn.

“Tụi em đi bộ 7 ngày nhưng không thấy mệt mỏi gì cả. Tụi em vừa đi vừa livestream trò chuyện với các bạn, chia sẻ về những địa danh lịch sử đi qua nên thời gian trôi nhanh lắm”, cậu em Bình An hào hứng kể tiếp.

3 mẹ con chụp ảnh tại Lăng Bác ẢNH: NVCC

Bình An kể trong chuyến đi này, các em còn có cơ hội khám phá nhiều địa điểm ý nghĩa như hang Bản Thắm, nhà tù Sơn La, nghĩa trang liệt sĩ tại các địa phương đi qua... Còn khi đặt chân đến Hà Nội, 3 mẹ con lập tức ghé Lăng Bác, cột cờ Hà Nội và dự định sẽ tiếp tục tham quan thêm nhiều địa danh khác tại thủ đô.

Khoảnh khắc ấn tượng nhất với Bình An và Bảo An là khi tiến vào Hà Nội, hòa cùng dòng người nô nức đổ về khu vực trung tâm để chờ xem diễu binh. “Em thấy hạnh phúc lắm khi 2 bên đường, người dân vẫy cờ, reo hò. Tụi em cảm giác như mình đang ở trong một ngày hội lớn của dân tộc, xúc động và tự hào vô cùng”, Bình An kể.

Với Bình An, chuyến đi này không chỉ là một cuộc thử thách bản thân mà còn để lại nhiều suy ngẫm. Em chia sẻ: “Chúng em muốn nhắn nhủ rằng hãy làm một điều gì đó, dù nhỏ thôi, để gắn kết tình cảm gia đình và thể hiện lòng biết ơn với lịch sử, với quê hương đất nước”.

Sáng 15.8, 3 mẹ con lên đường tại P.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên (trước là P.Tân Thanh, TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên). Đến Dốc Cun, tỉnh Phú Thọ (tỉnh Hòa Bình cũ) vào sáng 21.8, lúc này chỉ còn cách Hà Nội khoảng 80 km, nên 3 mẹ con quyết định bắt xe khách để đến Hà Nội để kịp xem tổng duyệt diễu binh vào tối cùng ngày.

Balo của các em gồm 3 bộ quần áo và lá cờ cờ đỏ sao vàng bên người ẢNH: NVCC

Đồng hành suốt chặng đường, chị Nguyễn Thị Thu Hằng, mẹ của 2 em, xúc động chia sẻ: “Tôi thấy các con trưởng thành, tự tin và có ý thức hơn trong mọi việc. Tầm ngày thứ 3, tôi bắt đầu bị đau chân, nhưng giấu không cho con biết để các con không lo lắng. Nhờ vậy, chuyến đi vẫn giữ được tinh thần hứng khởi và trọn vẹn”.

Hành trình này giúp 2 anh em trải nghiệm rất nhiều điều ẢNH: NVCC

Theo chị Hằng, 7 ngày ròng rã trên quãng đường hàng trăm cây số, Bình An và Bảo An không chỉ chinh phục được thử thách thể chất mà còn có nhiều kỷ niệm khó quên. Và khó quên nhất là được hòa vào dòng người xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành trong dịp đặc biệt của đất nước.

