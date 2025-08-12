Hai chàng trai đi bộ hơn 2 tháng đến Hà Nội xem diễu binh, diễu hành 2.9

Xuất phát từ ngày 5.6

Đó là hành trình của anh Cao Lê Tuấn Tú, kinh doanh tự do tại TP.HCM và Nguyễn Xuân Duy, đang là sinh viên của một trường đại học tại Hà Nội. Anh Tú chia sẻ rằng đã từng đến nhiều nơi trên thế giới, nhưng vẫn luôn ấp ủ một hành trình đặc biệt, đó là khám phá Việt Nam bằng chính đôi chân mình.

Anh Tú (bên phải) và Duy đi bộ từ TP.HCM đến Hà Nội để xem diễu binh dịp lễ 2.9 ẢNH: NVCC

“Tôi đi nhiều nơi rồi, nhưng quê hương thì chưa đi hết. Dịp lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 năm nay quá ý nghĩa nên tôi quyết định đi bộ từ TP.HCM ra Hà Nội”, anh Tú hào hứng chia sẻ.

Ý tưởng này nhanh chóng tìm được người đồng hành, đi cùng anh Tú là Xuân Duy. Trong thời gian nghỉ hè, Duy không ngần ngại đi để thử thách bản thân và trải nghiệm. “Khi biết anh Tú có dự định làm thử thách đi bộ xuyên Việt để trải nghiệm rồi đón lễ Quốc khánh thì mình xin đi cùng để thử thách bản thân cũng như hiểu thêm về lịch sử, văn hóa Việt Nam”, Duy chia sẻ.

Cả 2 check-in tại tháp Nghinh Phong (tỉnh Phú Yên cũ) ẢNH: NVCC

Với anh Tú, đây còn là cơ hội tốt để thực hiện thử thách khi sức khỏe còn cho phép. “Nếu lần này không đi thì dịp đại lễ lần sau chắc là không còn nhiều sức khỏe để thực hiện”, anh Tú nói.

Với Duy, đây là hành trình trải nghiệm và khám phá đất nước ẢNH: NVCC

Trước khi xuất phát, cả hai đã lên kế hoạch kỹ lưỡng, từ tâm lý, tài chính đến sức khỏe, mọi thứ được chuẩn bị chu đáo để hành trình diễn ra suôn sẻ. Anh Tú cho biết cả 2 xuất phát từ Hội trường Thống Nhất (TP.HCM) vào ngày 5.6, trùng ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (ở Cảng Nhà Rồng), như một sự khởi đầu đầy ý nghĩa. Hiện tại cả 2 đã đến tỉnh Nghệ An.

Ngày 5.6, anh Tú và Duy xuất phát tại Dinh Thống Nhất (TP.HCM) ẢNH: NVCC

Vật bất ly thân của anh Tú và Duy trên hành trình này có lẽ là lá cờ Tổ quốc nhỏ được đeo trên balo. “Tụi mình may mắn sinh ra trong thời bình, nhưng để có được điều đó là biết bao sự hy sinh, mất mát của thế hệ trước. Lá cờ nhỏ này không chỉ là người bạn đồng hành mà còn là một niềm tự hào của tụi mình và tất cả người Việt. Tụi mình đeo nó lên vai như để nhắc nhở bản thân là đi đâu, làm gì cũng phải đặt Tổ quốc trong tim mình”, Anh Tú tâm sự.

Dự kiến sẽ đến Hà Nội vào cuối tháng 8

Trung bình mỗi ngày, anh Tú và Duy đi được khoảng 20 km, có khi nhiều hơn nếu thời tiết thuận lợi hoặc ít hơn khi trời nắng gắt hay mưa to. Dự kiến khoảng 14 ngày nữa cả hai sẽ có mặt tại Hà Nội.

ẢNH: NVCC

Trên đường đi, cả 2 đã ghé thăm quê hương của Bác Hồ ở tỉnh Nghệ An ẢNH: NVCC

Anh Tú cho biết những ngày đầu anh đau chân nhiều, nhưng sau 700 km, cơ thể dần thích nghi và sức bền tăng lên. “May mắn là 2 anh không bệnh, ăn ngủ còn tốt hơn trước”, anh Tú cười nói. Còn Duy gần như không gặp khó khăn về thể lực mà luôn tràn đầy năng lượng.

Nói về việc ăn uống, nghỉ ngơi trên đường đi, anh Tú chia sẻ: “Đói ở đâu ăn ở đó, mệt ở đâu nghỉ ở đó. Tụi mình được cái ăn uống rất dễ nên ăn gì, ngủ đâu cũng được. Tuy vậy, về chỗ nghỉ thì tụi mình xác định hạn chế tối đa làm phiền người dân, kể cả chùa chiền nên trừ khi có người nhắn tin rủ về cho nghỉ nhờ thì tụi mình mới ở. Còn lại là đi đến đâu sẽ tìm nhà nghỉ và gọi trước để hỏi giá, xin giá tốt rồi trú qua đêm”.

Dọc đường đi, cả hai nhận được tình cảm yêu mến của người dân địa phương ẢNH: NVCC

Nói về một kỷ niệm ấn tượng trên đường đi, Duy kể: “Có lần tụi mình đang đi giữa trời trưa nắng ở Quảng Trị (trước đây là Quảng Bình), lúc đó là sắp qua cầu Gianh thì có đi ngang qua một cô đang nhặt ve chai. Cô thấy 2 đứa đi bộ thì hỏi han rồi định dúi tiền cho tụi mình đi xe buýt. Tụi mình vội giải thích là đang đi bộ xuyên Việt rồi cảm ơn cô rối rít. Sau đó, cô còn chạy xe máy đuổi theo, đưa số điện thoại để hỗ trợ nếu cần. Sự thân thiện đó khiến mình xúc động cả ngày”.

Còn hơn 200 km nữa là cả 2 sẽ có mặt tại Hà Nội ẢNH: NVCC

Những món quà nhỏ như bánh kẹo, nước uống từ người dân ven đường càng tiếp thêm động lực để cả 2 bước tiếp. Chính vì vậy họ chưa từng có ý định bỏ cuộc. “Tình cảm đó là động lực vô cùng lớn để mỗi sáng thức dậy tụi mình vác balo lên và đi”, Duy tâm sự.

Cả hai vẫn đang tiếp tục cuộc hành trình của mình, anh Tú cho biết sẽ cố gắng đến Hà Nội trước ngày 2.9 để tham quan thêm một số địa điểm và hòa cùng dòng người tham dự lễ Quốc khánh.

“Qua đây, cũng có 2 thông điệp mà tụi mình muốn chia sẻ. Đầu tiên là “Uống nước nhớ nguồn”, hòa bình đẹp lắm nhưng để có được nó không dễ dàng. Thứ 2 là hãy sống lành mạnh, tăng cường sức khỏe bằng những hoạt động thể dục thể thao”, anh Tú cho hay.