Giới trẻ

Độc lạ quán cà phê kết hợp điều khiển xe mô hình tại TP.HCM

An Vy
An Vy
11/08/2025 12:36 GMT+7

Tại một quán cà phê tại P.Hòa Hưng, TP.HCM (trước đây là P.15, Q.10), không khí luôn rộn ràng với những tiếng reo hò và sự hào hứng của các bạn trẻ. Đây hầu hết đều là những người lần đầu trải nghiệm trò chơi xe mô hình điều khiển từ xa.

Theo nhiều bạn trẻ, trò chơi điều khiển xe mô hình này không chỉ đơn thuần là giải trí, mà còn mang đến cơ hội hóa thân thành kỹ sư công trình, tạm rời xa màn hình điện thoại để đắm mình vào các hoạt động thực tế đầy thú vị.

Độc lạ quán cà phê kết hợp điều khiển xe mô hình tại TP.HCM- Ảnh 1.

Quán cà phê thu hút đông đảo khách đến trải nghiệm trò chơi điều khiển xe mô hình

ẢNH: AN VY

Điểm đặc biệt của quán cà phê này là không gian mở với các loại địa hình phong phú, được thiết kế phù hợp cho người chơi ở mọi lứa tuổi. Quán trang bị khoảng 10 chiếc xe điều khiển từ xa, cho phép người chơi thực hiện các thao tác như cẩu cát, xúc cát hay điều khiển xe vượt qua những địa hình gồ ghề.

Độc lạ quán cà phê kết hợp điều khiển xe mô hình tại TP.HCM- Ảnh 2.

Nhân viên hướng dẫn khách điều khiển xe mô hình

ẢNH: AN VY

Anh Võ Trường Giang (35 tuổi), ngụ ở P.Tân Định, TP.HCM (trước đây là P.Tân Định, Q.1), đưa con trai là bé Võ Trúc Nhân, chuẩn bị vào lớp 1, đến quán để trải nghiệm. Anh Giang chia sẻ: "Tôi thấy trò chơi này trên mạng xã hội, cảm thấy rất thú vị nên dẫn con đến. Ở nhà, bé rất thích chơi cần cẩu, nên khi được điều khiển xe ở đây, hai cha con đều rất vui". 

Theo anh Giang, khi hai cha con cùng nhau điều khiển xe qua lại, đã tạo nên những khoảnh khắc gắn kết đáng nhớ. Bên cạnh đó, những chiếc xe này không chỉ đòi hỏi kỹ năng điều khiển mà còn khơi dậy sự sáng tạo và tư duy logic của người chơi.

Độc lạ quán cà phê kết hợp điều khiển xe mô hình tại TP.HCM- Ảnh 3.

Anh Giang thích thú khi điều khiển cần cẩu xúc cát, vượt địa hình

ẢNH: AN VY

Độc lạ quán cà phê kết hợp điều khiển xe mô hình tại TP.HCM- Ảnh 4.

Quán có rất nhiều loại xe điều khiển cho bạn chọn lựa

ẢNH: AN VY

Tương tự, anh Nguyễn Quốc Hùng (35 tuổi), ngụ ở P.Minh Phụng, TP.HCM (trước đây là P.16, Q.11) cùng hai con của mình cũng mê mẩn trò chơi này. Anh cho biết: "Cha con tôi mua combo 1 giờ đồng hồ kèm nước uống để chơi cho đã. Tôi vừa chơi vừa hướng dẫn con cách di chuyển. Trò này không chỉ là điều khiển xe, mà còn phải vận động, tư duy để vượt qua các thử thách. Tôi thấy mô hình cà phê này rất mới lạ. Đây là quán đầu tiên ở TP.HCM có trò này nên rất đáng để trải nghiệm".

Độc lạ quán cà phê kết hợp điều khiển xe mô hình tại TP.HCM- Ảnh 5.

Theo anh Hùng, chơi game này cũng cần có chiến thuật. Trong ảnh, anh đang hướng dẫn con cách di chuyển xe sao cho mượt mà nhất

ẢNH: AN VY

Theo ghi nhận của người viết, vào cuối tuần, quán thu hút đông đảo các gia đình trẻ. Các em bé thích thú reo hò mỗi khi xe điều khiển vượt qua chướng ngại vật, mang lại không khí sôi động.

Không chỉ trẻ nhỏ, nhiều bạn nữ cũng bị cuốn hút bởi trò chơi này. Võ Trúc Nhi, sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng, chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên mình chơi, cảm giác không thua gì các quán cà phê workshop hay board game. Điều khiển xe ban đầu hơi khó, nhưng sau khi tập tành, mình đã chơi thành công".

Độc lạ quán cà phê kết hợp điều khiển xe mô hình tại TP.HCM- Ảnh 6.

"Tay lái" Trúc Nhi điều khiển xe cừ khôi không kém gì các anh trai

ẢNH: AN VY

Trần Đức Hiếu, sinh viên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, nhân viên của quán, cho biết quán luôn có sẵn 10 chiếc xe để đảm bảo khách hàng có thể chơi liên tục, ngay cả khi có xe bị hỏng. Vào cuối tuần, quán đón khoảng 40 lượt khách. 

Nhiều người chọn gói chơi theo giờ để thỏa sức trải nghiệm. "Mình thấy ai cũng tập trung để chơi, không cắm cúi vào điện thoại, thậm chí còn không thèm hỏi luôn pass wifi", Hiếu nói.

Độc lạ quán cà phê kết hợp điều khiển xe mô hình tại TP.HCM- Ảnh 7.

Nhân viên kiểm tra, bảo trì xe sau mỗi lượt khách chơi

ẢNH: AN VY

Nguyễn Tường Minh Nhật, sinh viên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, đảm nhận vai trò kỹ thuật tại quán, chia sẻ: "Mỗi chiếc xe có giá khoảng 10 triệu đồng, nhưng khi chơi trên địa hình cát, xe dễ bị hỏng như gãy bánh răng, bung ốc hay đứt dây xích. Việc bảo dưỡng xe là rất quan trọng để có thể duy trì xe hoạt động liên tục cho mọi người chơi. Mình thích mày mò, sửa chữa và cũng hướng dẫn mọi người cách chơi".

Độc lạ quán cà phê kết hợp điều khiển xe mô hình tại TP.HCM- Ảnh 8.

Đây là sân chơi thú vị được nhiều gia đình lựa chọn vào dịp cuối tuần

ẢNH: AN VY

Độc lạ quán cà phê kết hợp điều khiển xe mô hình tại TP.HCM- Ảnh 9.

Nhân viên Minh Nhật chia sẻ bạn học ngành liên quan, nên có kinh nghiệm sửa xe. Bên cạnh đó, bạn cũng rất yêu thích với xe mô hình. Công việc làm thêm này không chỉ giúp Nhật có thêm thu nhập để làm đồ án, mà còn thỏa niềm đam mê

ẢNH: AN VY

Chủ quán cà phê, anh Nguyễn Trúc Khang, tiết lộ ý tưởng mở quán xuất phát từ niềm đam mê cá nhân: "Tôi thấy mô hình xe điều khiển từ xa trên mạng xã hội, cảm giác như tìm được đúng sở thích của mình. Tôi muốn tạo một sân chơi không chỉ cho bản thân mà còn cho mọi người cùng trải nghiệm niềm vui này".

