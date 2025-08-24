Nhiều xe máy ở Hà Nội tê liệt, bất ngờ khi phát hiện ra 'thủ phạm'

Ngày 24.8, Cục Tần số vô tuyến điện (Bộ KH-CN) cho biết đơn vị này vừa xử lý kịp thời nguồn nhiễu sóng khiến nhiều xe máy dùng khóa smartkey ở Hà Nội tê liệt.

Thiết bị quét mã QR gây nhiễu smartkey

ẢNH: RFD

Theo đại diện Cục Tần số vô tuyến điện, chiều ngày 23.8, đơn vị này đã nhận được phản ánh của người dân quanh khu vực các số nhà 253, 255, 259 đường Kim Mã (Hà Nội) qua Fanpage về việc nhiều xe máy bỗng nhiên bị tê liệt không thể khởi động được. Để nổ máy người dân buộc phải bắt xe ra xa khu vực này.

Sáng nay, tổ công tác của Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I thuộc Cục Tần số vô tuyến điện đã có mặt tại hiện trường. Sau khi tiến hành đo kiểm, lực lượng chức năng đã xác định "thủ phạm" gây nhiễu là thiết bị quét mã QR để so sánh kết quả Vietlott.

Thiết bị này bị lỗi và liên tục phát tín hiệu gây nhiễu trực tiếp lên dải tần 433.05 - 434.79 MHz được miễn cấp phép cho các thiết bị điều khiển từ xa như smart key (theo Thông tư 08/2021/TT-BTTTT).

Ngay sau khi thiết bị này được xử lý, khóa thông minh của tất cả các phương tiện trong khu vực đã hoạt động bình thường trở lại, chấm dứt sự bất tiện và lo lắng của người dân.

"Nguyên nhân chủ yếu của sự việc là do các thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến điện khi hoạt động không đáp ứng được các tiêu chuẩn chất lượng hoặc bị sự cố kỹ thuật gây ra. Cơ quan chức năng và các chuyên gia luôn khuyến cáo người dân và các tổ chức chỉ nên mua và sử dụng những thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến điện có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (được cấp chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, gắn dấu hợp quy)", đại diện Cục Tần số vô tuyến điện cho biết.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra hiện tượng này tại Hà Nội. Trước đó, vào năm 2023, người dân ở khu vực P.Đồng Tâm phát hiện trong nhiều ngày gần đây xảy ra hiện tượng hàng loạt xe máy, ô tô dùng khóa thông minh không nổ được máy khi dừng xe tại khu vực phố Vọng. Các gia đình ở khu vực này đã làm đơn trình báo đến cơ quan chức năng, đề nghị hỗ trợ, kiểm tra.

Năm 2023, nhiều người dân ở phố Vọng không thể mở khóa xe máy do nhiễu sóng ẢNH: ĐÌNH HUY

Từ thông tin trên Báo Thanh Niên, các chuyên gia của Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực 1 đến hiện trường kiểm tra và phát hiện nguồn gây nhiễu từ thiết bị điều khiển từ xa bằng vô tuyến để bật, tắt máy bơm nước tự động tại một hộ gia đình tại phố Vọng.

Theo các chuyên gia Cục Tần số vô tuyến điên, khi gặp hiện tượng nghi ngờ là can nhiễu cho smart key, người dân có thể phản ánh qua số hotline 0862.92.92.92 của Cục Tần số vô tuyến điện, hay thông báo cho các Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực trên cả nước, hoặc các Sở KH-CN ở địa phương.