Dàn pháo lễ sẵn sàng khai hỏa, mở màn buổi hợp luyện

Tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), công tác chuẩn bị cho dàn pháo lễ của Lữ đoàn Pháo binh 45 đã hoàn tất, sẵn sàng khai hỏa, mở màn buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ hai tại quảng trường Ba Đình.

Dàn pháo lễ đã sẵn sàng cho giờ phút khai hỏa ẢNH: NGUYỄN ANH

Đây là 15 khẩu pháo lễ 105 mm được Lữ đoàn Pháo binh 45 vận chuyển về sân vận động quốc gia Mỹ Đình để phục vụ các chương trình tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và lễ kỷ niệm chính thức ngày Quốc khánh 2.9.

Các chiến sĩ được tuyển chọn trong Lữ đoàn là những người có trình độ, kinh nghiệm trong huấn luyện ẢNH: NGUYỄN ANH

Toàn đội pháo lễ được biên chế thành 5 trung đội, mỗi trung đội gồm 3 khẩu pháo. Khi làm nhiệm vụ, trung đội 1 sẽ bắn 5 loạt, bốn trung đội còn lại bắn 4 loạt, bảo đảm nhịp nhàng, đồng bộ.

Mỗi khẩu pháo có ba pháo thủ trực tiếp vận hành: pháo thủ số 1 có nhiệm vụ giật cò phát hỏa mỗi phát bắn, pháo thủ số 2 đóng mở khóa nòng và pháo thủ số 3 nạp đạn vào buồng đạn. Tốc độ yêu cầu với mỗi lần nạp đạn khoảng 3 giây.

Đội pháo lễ được biên chế thành 5 trung đội, mỗi trung đội 3 khẩu pháo ẢNH: NGUYỄN ANH

Các chiến sĩ được tuyển chọn trong lữ đoàn là những người có trình độ, kinh nghiệm trong huấn luyện. Tương tự không khí ở quảng trường Ba Đình, tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, rất đông người dân tới từ sớm để theo dõi các pháo thủ luyện tập.

Đông đảo người dân đến sân vận động Mỹ Đình theo dõi các pháo thủ luyện tập ẢNH: NGUYỄN ANH

Anh Trần Văn Phúc (32 tuổi, P.Đại Mỗ, Hà Nội) cho biết, lễ những năm trước thì thường về quê, nhưng năm nay quyết định ở lại để hòa chung không khí của dân tộc.

Anh cũng muốn lên phố xem diễu binh nhưng do có con nhỏ nên quyết định chọn địa điểm này xem pháo.

Gia đình anh Trần Văn Phúc tranh thủ check-in tại điểm tập kết dàn pháo lễ ẢNH: NGUYỄN ANH

"Nhìn những dàn pháo khai hỏa mình nghĩ ngay tới thời khắc chiến thắng Điện Biên Phủ. Mình không sống trong thời khắc chiến tranh, nhưng mỗi lần xem lại các thước phim về chiến thắng Điện Biên Phủ thì cảm xúc dâng trào", anh Phúc xúc động.

Theo kế hoạch, lực lượng tham gia tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tối nay 24.8 tại quảng trường Ba Đình gồm 4 khối nghi trượng, 43 khối đại diện lực lượng vũ trang (26 khối quân đội, 17 khối công an).



Đoàn xe nghi trượng tiến vào điểm tập kết ẢNH: TUẤN MINH

Cùng đó là 13 khối quần chúng, gồm: Khối Nông dân Việt Nam, Khối Đại đoàn kết các dân tộc, Khối đại diện 54 dân tộc, Khối Cựu chiến binh, Khối Cựu công an nhân dân, Khối Công nhân Việt Nam, Khối Báo chí cách mạng, Khối Trí thức, Khối Doanh nhân, Khối Phụ nữ, Khối Kiều bào, Khối Thanh niên và Khối Văn hóa - Thể thao.

Các khối diễu binh, diễu hành vui vẻ thả tim, giao lưu với người dân ẢNH: ĐINH HUY

Lực lượng đứng gồm: Tiêu binh lễ đài và 29 khối đứng, trong đó 18 khối lực lượng vũ trang đứng đối diện khán đài A; 11 khối quần chúng đứng hai bên các khối lực lượng vũ trang.

Khối quân đội Nga tại điểm tập kết buổi tập hợp luyện ẢNH: ĐINH HUY

Khối quân đội nước ngoài, Việt Nam đã mời đại diện 4 nước tham gia. Hiện 3 nước Nga, Lào, Campuchia đã cử lực lượng sang Việt Nam và tham gia hợp luyện từ tối 21.8.

Riêng lực lượng của Trung Quốc dự kiến sẽ sang Việt Nam vào cuối tháng 8.