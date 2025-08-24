Tiếng reo hò cổ vũ của người dân vang lên, chào đón các lực lượng. Hàng ngàn người dân với trang phục cờ đỏ sao vàng hát vang bài hát "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng".

Từ đường Thụy Khuê, các khối diễu binh đã bắt đầu di chuyển qua đường Hùng Vương, tiến vào quảng trường Ba Đình.

Các lực lượng tập trung, sẵn sàng tiến về quảng trường Ba Đình ẢNH: ĐINH HUY

Các chiên sĩ tranh thủ thời gian chờ tạo dáng chụp hình, giao lưu với người dân ẢNH: ĐINH HUY

Hai bên đường, tiếng reo hò cổ vũ của người dân vang lên, chào đón các lực lượng. Hàng ngàn người dân với trang phục cờ đỏ sao vàng hát vang bài hát "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng".

Người dân reo hò, cổ vũ các lực lượng diễu binh, diễu hành ẢNH: TUẤN MINH

Từ phía sân vận động Mỹ Đình, dàn vũ khí, khí tài của lực lượng quân đội, công an cũng di chuyển vào trung tâm Hà Nội. Tuy là buổi tổng hợp luyện nhưng không khí rộn ràng không khác gì ngày đại lễ.

Dàn xe vũ khí, khí tài của các lực lượng quân đội, công an trên đường vào khu trung tâm Hà Nội ẢNH: NGUYỄN ANH

Ông Hoàng Định Quyền (75 tuổi, trú tại P.Văn Miếu, Hà Nội) xếp hàng từ trưa chờ đến giờ theo dõi buổi tổng hợp luyện. Chứng kiến không khí trước giờ hợp luyện, ông Quyền xúc động nói: "Tự hào lắm. Bao nhiêu năm mới lại có một ngày trọng đại như thế này, hào hùng quá!".

Ông Hoàng Định Quyền chia sẻ cảm xúc trong ngày trọng đại của đất nước ẢNH: ĐINH HUY

Từng là người lính biên chế ở Sư đoàn 312, đến nay chứng kiến sự trưởng thành, lớn mạnh của Quân đội Việt Nam, ông Quyền xúc động nhớ về các liệt sĩ, những đồng đội đã ngã xuống để cho đất nước có được ngày hôm nay.

"Thật sự trân quý những hy sinh của các đồng đội", ông Quyền bày tỏ.

Lực lượng Tăng thiết giáp sẵn sàng cho buổi tổng hợp luyện ẢNH: ĐINH HUY

Đại lễ 2.9 sẽ có 6 lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành. Gồm: khối rước đuốc truyền thống và tiêu binh đài lửa lực lượng pháo lễ; lực lượng không quân bay chào mừng; lực lượng diễu binh, diễu hành; khối lực lượng xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an, lực lượng diễu binh trên biển và 13 khối diễu hành quần chúng; lực lượng đứng làm nền; thứ 6 là lực lượng xếp hình, xếp chữ.

Các lực lượng đã có mặt để làm nhiệm vụ ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT - TRẦN CƯỜNG

Riêng về lực lượng diễu binh, diễu hành, có 4 khối nghi trượng, 43 khối đại diện lực lượng vũ trang (26 khối quân đội, 17 khối công an).

Khối quân đội nước ngoài, Việt Nam đã mời đại diện 4 nước tham gia. Hiện có 3 nước Nga, Lào, Campuchia đã cử lực lượng sang Việt Nam và tham gia hợp luyện từ tối 21.8.

Riêng lực lượng của Trung Quốc dự kiến sẽ sang Việt Nam vào cuối tháng 8.