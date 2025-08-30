Mãn nhãn tiêm kích Su-30MK2 thả bẫy nhiệt trên bầu trời Hà Nội

Các máy bay không quân mở đầu cuộc tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80, lần đầu thả bẫy nhiệt rực sáng trên bầu trời Hà Nội, sáng 30.8.
Mở đầu buổi tổng duyệt cấp nhà nước lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 (A80) sáng 30.8 là các biên đội của Không quân nhân dân Việt Nam. Lần đầu tiên người dân Hà Nội được chứng kiến cảnh máy bay biểu diễn thả bẫy nhiệt trên bầu trời thủ đô.
Tổng duyệt diễu binh: Mãn nhãn tiêm kích thả bẫy nhiệt trên bầu trời Hà Nội
Người dân háo hức xem, chụp hình biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8 trên bầu trời thủ đô
ẢNH: NGỌC DƯƠNG
Tiếp theo là biên đội tiêm kích Su-30MK2 xuất hiện trên bầu trời Hà Nội
ẢNH: HỒNG NAM
"Hổ mang chúa" Su-30MK2 chao lượn, phóng mồi bẫy song hành cùng biên đội máy bay Yak-130 trên bầu trời Hà Nội
