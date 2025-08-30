Mãn nhãn tiêm kích Su-30MK2 thả bẫy nhiệt trên bầu trời Hà Nội

Mở đầu buổi tổng duyệt cấp nhà nước lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 (A80) sáng 30.8 là các biên đội của Không quân nhân dân Việt Nam. Lần đầu tiên người dân Hà Nội được chứng kiến cảnh máy bay biểu diễn thả bẫy nhiệt trên bầu trời thủ đô.

Dẫn đầu là biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8, mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay trên quảng trường Ba Đình ẢNH: ĐỘC LẬP

Các máy bay mang theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay trên nóc Nhà Quốc hội... ẢNH: ĐỘC LẬP

...và tiến vào quảng trường Ba Đình lịch sử ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Tổng duyệt diễu binh: Mãn nhãn tiêm kích thả bẫy nhiệt trên bầu trời Hà Nội

Người dân háo hức xem, chụp hình biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8 trên bầu trời thủ đô ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đội hình máy bay trực thăng bay trên khu vực hồ Trúc Bạch, hồ Tây ẢNH: MAI HÀ

Đội hình máy bay vận tải Casa C-295 và C212i trên bầu trời thủ đô ẢNH: ĐỘC LẬP

Tiếp theo là biên đội tiêm kích Su-30MK2 xuất hiện trên bầu trời Hà Nội ẢNH: HỒNG NAM

Tiêm kích Su-30MK2 là dòng tiêm kích đa năng siêu âm hiện đại, hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, kiểm soát chặt chẽ không phận, tấn công hiệu quả các mục tiêu trên không, trên bộ, trên biển

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Các tiêm kích bắt đầu biểu diễn thả bẫy nhiệt. Đây là lần đầu trong các đợt hợp luyện diễu binh, diễu hành A80, máy bay không quân thả bẫy nhiệt trên bầu trời thủ đô. ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Người dân mãn nhãn với màn thả bẫy nhiệt của không quân trên bầu trời ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tiêm kích Su-30MK2 được coi là “lá chắn thép” bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, biên giới, hải đảo của Tổ quốc ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Bẫy nhiệt lần đầu rực sáng trên bầu trời Hà Nội ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Su-30MK2 là máy bay chiến đấu hiện đại nhất của Quân đội nhân dân Việt Nam, được mệnh danh là "hổ mang chúa", được vào biên chế từ tháng 12.2006. ẢNH: ĐỘC LẬP

"Hổ mang chúa" Su-30MK2 chao lượn, phóng mồi bẫy song hành cùng biên đội máy bay Yak-130 trên bầu trời Hà Nội ẢNH: ĐỘC LẬP



