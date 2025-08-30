Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Mãn nhãn tiêm kích Su-30MK2 thả bẫy nhiệt trên bầu trời Hà Nội

+1
Ngọc Dương - Độc Lập - Hồng Nam và 1 người khác
30/08/2025 12:27 GMT+7

Các máy bay không quân mở đầu cuộc tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80, lần đầu thả bẫy nhiệt rực sáng trên bầu trời Hà Nội, sáng 30.8.

Mở đầu buổi tổng duyệt cấp nhà nước lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 (A80) sáng 30.8 là các biên đội của Không quân nhân dân Việt Nam. Lần đầu tiên người dân Hà Nội được chứng kiến cảnh máy bay biểu diễn thả bẫy nhiệt trên bầu trời thủ đô.

- Ảnh 1.

Dẫn đầu là biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8, mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay trên quảng trường Ba Đình

ẢNH: ĐỘC LẬP

- Ảnh 2.

Các máy bay mang theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay trên nóc Nhà Quốc hội...

ẢNH: ĐỘC LẬP

- Ảnh 3.

...và tiến vào quảng trường Ba Đình lịch sử

ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Tổng duyệt diễu binh: Mãn nhãn tiêm kích thả bẫy nhiệt trên bầu trời Hà Nội

Người dân háo hức xem, chụp hình biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8 trên bầu trời thủ đô

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

- Ảnh 8.

Đội hình máy bay trực thăng bay trên khu vực hồ Trúc Bạch, hồ Tây

ẢNH: MAI HÀ

- Ảnh 9.

Đội hình máy bay vận tải Casa C-295 và C212i trên bầu trời thủ đô

ẢNH: ĐỘC LẬP

- Ảnh 10.
- Ảnh 11.
- Ảnh 12.

Tiếp theo là biên đội tiêm kích Su-30MK2 xuất hiện trên bầu trời Hà Nội

ẢNH: HỒNG NAM

- Ảnh 13.

Tiêm kích Su-30MK2 là dòng tiêm kích đa năng siêu âm hiện đại, hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, kiểm soát chặt chẽ không phận, tấn công hiệu quả các mục tiêu trên không, trên bộ, trên biển

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

- Ảnh 14.

Các tiêm kích bắt đầu biểu diễn thả bẫy nhiệt. Đây là lần đầu trong các đợt hợp luyện diễu binh, diễu hành A80, máy bay không quân thả bẫy nhiệt trên bầu trời thủ đô.

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Mãn nhãn tiêm kích Su-30MK2 thả bẫy nhiệt trên bầu trời Hà Nội - Ảnh 15.

Người dân mãn nhãn với màn thả bẫy nhiệt của không quân trên bầu trời

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

- Ảnh 16.

Tiêm kích Su-30MK2 được coi là “lá chắn thép” bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, biên giới, hải đảo của Tổ quốc

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

- Ảnh 17.

Bẫy nhiệt lần đầu rực sáng trên bầu trời Hà Nội

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

- Ảnh 18.

Su-30MK2 là máy bay chiến đấu hiện đại nhất của Quân đội nhân dân Việt Nam, được mệnh danh là "hổ mang chúa", được vào biên chế từ tháng 12.2006.

ẢNH: ĐỘC LẬP

Mãn nhãn tiêm kích Su-30MK2 thả bẫy nhiệt trên bầu trời Hà Nội - Ảnh 1.
Mãn nhãn tiêm kích Su-30MK2 thả bẫy nhiệt trên bầu trời Hà Nội - Ảnh 2.
Mãn nhãn tiêm kích Su-30MK2 thả bẫy nhiệt trên bầu trời Hà Nội - Ảnh 3.
Mãn nhãn tiêm kích Su-30MK2 thả bẫy nhiệt trên bầu trời Hà Nội - Ảnh 4.
Mãn nhãn tiêm kích Su-30MK2 thả bẫy nhiệt trên bầu trời Hà Nội - Ảnh 5.

"Hổ mang chúa" Su-30MK2 chao lượn, phóng mồi bẫy song hành cùng biên đội máy bay Yak-130 trên bầu trời Hà Nội

ẢNH: ĐỘC LẬP


Tin liên quan

Tổng duyệt cấp Nhà nước lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh 2.9

Tổng duyệt cấp Nhà nước lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh 2.9

Khối xe, khí tài quân sự luôn được chờ đón. Sau khi duyệt ngang lễ đài, dàn xe tỏa về các phố trong sự reo hò không ngớt của người dân.

Khám phá thêm chủ đề

diễu binh A80 Diễu hành Su-30MK2 80 năm Quốc khánh 2.9
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận