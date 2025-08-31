Chân dung nữ khối trưởng xinh đẹp tham gia đội hình diễu binh A80

Hành trình rèn luyện để trở thành khối trưởng

Trinh hiện công tác tại Sư đoàn 372 thuộc Quân chủng Phòng Không - Không Quân (TP. Đà Nẵng), cô mang trong mình niềm tự hào khi tiếp nối truyền thống gia đình phục vụ trong quân đội. “Tôi được truyền lửa từ gia đình và quyết tâm cống hiến lâu dài cho quân đội Việt Nam. Đó là động lực để tôi rèn luyện bản lĩnh và kỷ luật”, Trinh chia sẻ.

A80 là sự kiện đầu tiên Trinh tham gia diễu binh ẢNH: NVCC

Giữ vai trò là 1 trong 2 khối trưởng của khối nữ chiến sĩ thông tin trong đội hình diễu binh A80, một nhiệm vụ đầy vinh dự nhưng cũng không ít thách thức đối với Trinh. Để trở thành khối trưởng, Trinh phải đáp ứng những yêu cầu khắt khe: sức khỏe tốt, ngoại hình cân đối, chiều cao phù hợp và đặc biệt là sự thành thạo trong các động tác điều lệnh.

“Khối trưởng không chỉ cần kỹ năng mà còn phải là tấm gương về đạo đức và tinh thần trách nhiệm. Tôi đã trải qua quá trình huấn luyện nghiêm ngặt để chuẩn bị cho lễ Quốc khánh”, cô nhấn mạnh. Trước A80, Trinh từng tham gia khóa huấn luyện chiến sĩ nữ mới tại Trường quân sự Quân khu 7, nơi cô làm quen với các điều lệnh và thích nghi với thời tiết khắc nghiệt. Tuy nhiên, do được bổ sung muộn vào đội hình, thời gian luyện tập của Trinh ngắn hơn so với đồng đội, đòi hỏi cô phải nỗ lực nhiều hơn.

Trinh (đi đầu) là 1 trong 2 khối trưởng của khối nữ chiến sĩ thông tin ẢNH: NVCC

Trinh nỗ lực tập luyện để đáp ứng yêu cầu của một khối trưởng ẢNH: NVCC

Không chỉ tập luyện cùng đội hình trong ngày, Trinh còn dành thời gian buổi tối để tự rèn luyện thêm, cải thiện thể lực và hoàn thiện các động tác còn yếu. “Tôi nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ các cán bộ và đồng đội. Họ hướng dẫn tôi cách hiệp đồng nhịp nhàng giữa các hàng và tổ Quân kỳ khi đi diễu binh để tạo nên một khối thống nhất”, Trinh cho biết.

Nhờ sự kiên trì và quyết tâm, cô dần khắc phục những khó khăn ban đầu, từ sự rụt rè đến việc tự tin sải bước. “Khi gặp khó khăn, tôi sẽ báo cáo chỉ huy để có thể nhìn ra được các yếu lĩnh trong động tác của mình, đồng thời học hỏi kinh nghiệm từ những người từng tham gia A50, A70. Nhờ đó, tôi hoàn thiện từng ngày để đáp ứng yêu cầu của một khối trưởng”, cô chia sẻ.

Tự hào khi được sải bước trên Quảng trường Ba Đình

Đối với Trinh, việc khoác lên mình bộ quân phục và tham gia đội hình diễu binh không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm tự hào sâu sắc. “Mỗi bước chân, mỗi động tác là sự minh chứng cho ý chí và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ Việt Nam. Được đứng trong hàng ngũ chỉnh tề, chứng kiến lá cờ Tổ quốc tung bay là khoảnh khắc tôi không thể nào quên”, cô tâm sự.

Nữ chiến sĩ có vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm ẢNH: NVCC

Với Trinh, lễ diễu binh không chỉ tôn vinh quá khứ hào hùng mà còn khẳng định sức mạnh hiện tại và khơi dậy khát vọng dựng xây đất nước.

Động lực lớn nhất của Trinh và đồng đội là mang đến hình ảnh đẹp nhất của quân đội Việt Nam trong mắt nhân dân. “Chúng tôi luyện tập mỗi ngày để duy trì những điểm mạnh và cải thiện những điểm chưa tốt. Đại lễ 2.9 là cơ hội để chúng tôi thể hiện sự đoàn kết và quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Những bước chân rắn rỏi trên Quảng trường Ba Đình không chỉ là biểu tượng của kỷ luật mà còn là lời cam kết giữ gìn truyền thống quý báu của dân tộc”, cô nhấn mạnh.

Được tham gia trong đội hình diễu binh lần này là một vinh dự và niềm tự hào của cô gái người Đà Nẵng ẢNH: NVCC

Hiện tại, Trinh không giấu được cảm xúc hồi hộp và háo hức khi ngày lễ trọng đại đang đến gần. “Hạnh phúc, xúc động và tự hào là những gì tôi cảm nhận lúc này. Tôi mong người dân sẽ giữ sức khỏe để chứng kiến những khoảnh khắc ý nghĩa mà chúng tôi mang đến”, cô bày tỏ.

Với Trinh, khoảng thời gian tập luyện chuẩn bị cho A80 là một hành trình đầy ý nghĩa, nơi cô không chỉ rèn luyện bản thân mà còn góp phần viết tiếp câu chuyện về lòng yêu nước và tinh thần cống hiến của thế hệ trẻ.