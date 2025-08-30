Cặp đôi chụp ảnh cưới trong buổi tổng duyệt diễu binh sáng nay 'gây sốt'

Thức cả đêm để đợi chụp ảnh cưới

Nhân vật chính trong đoạn clip trên là chú rể Trịnh Xuân Vinh (28 tuổi, quê Thanh Hóa) và cô dâu Nguyễn Thị Tuyết Ngân (22 tuổi, ngụ tại TP.HCM). Vinh đang công tác tại Trung đoàn 925, Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không - Không quân), còn Ngân đang sống và làm việc ở TP.HCM.

Khoảnh khắc chụp ảnh cưới của Vinh và Ngân đang gây sốt trên mạng xã hội

Khi chụp ảnh cưới, Ngân thì mặc áo dài trắng còn Vinh mặc quân phục. Cả 2 đứng nghiêm chào điều lệnh khi khối diễu binh, diễu hành đi ngang, xung quanh là cảnh người dân 2 bên đường vẫy những lá cờ đỏ sao vàng… Tất cả đã tạo nên một khung cảnh vừa đẹp và hào hùng.

Bộ ảnh cưới đặc biệt của đôi bạn trẻ ẢNH: NVCC

Theo Vinh, để thực hiện bộ ảnh cưới để đời này cả 2 đã di chuyển ra Hà Nội vào ngày 29.8. Vinh cho biết cả 2 đến nơi lúc 13 giờ và sau đó có mặt tại tuyến đường Trần Phú lúc khoảng 15 giờ chiều ngày hôm qua. Sau đó, thức đợi đến 5 giờ sáng để trang điểm và đến khi các khối diễu binh, diễu hành đi ngang qua thì bắt đầu chụp ảnh. “Mặc dù trời mưa nhưng tụi mình cũng thức đợi cả đêm và mong trời mau sáng để chụp ảnh. Tuy mệt nhưng mà vui nhiều hơn”, Vinh chia sẻ.

Với Vinh và Ngân đây là một kỷ niệm rất khó quên ẢNH: NVCC

Dù thời tiết không ủng hộ vì thỉnh thoảng có mưa, nhưng bộ ảnh cưới này là một kỷ niệm đáng nhớ với cả 2. “Lúc đó cảm giác như tụi mình là nhân vật chính ở chỗ đó vậy, mọi người xung quanh rất vui vẻ và ủng hộ, cổ vũ chúng mình. Thật sự rất vui”, Vinh vui vẻ kể lại.

Bộ ảnh cưới để đời

Chia sẻ về lý do chụp ảnh cưới trong một bối cảnh đặc biệt này, Vinh cho biết: “Đời người được bao nhiêu lần chứng kiến một sự kiện lớn như thế của đất nước. Cho nên tụi mình cũng quyết tâm sẽ chụp ảnh cưới trong dịp này. Cưới nhau và chụp ảnh trong dịp trọng đại này thật sự rất ý nghĩa”.

Cặp đôi dự định sẽ tổ chức đám cưới vào cuối năm nay ẢNH: MINH ĐỨC

Còn Ngân thì chia sẻ: “Mình cảm thấy rất vui và tự hào khi được chụp ảnh cưới trong một không khí rất hào hùng. Đây sẽ là một kỷ niệm mà chắc hẳn mình không bao giờ quên được”.

Vinh kể trước đó cả 2 dự định chụp ảnh cưới trong dịp lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ở TP.HCM. Tuy nhiên, lúc đó Vinh bận trực nên không thực hiện được. “Đợt này mình được nghỉ phép còn Ngân thì cũng được nghỉ lễ nên chúng mình ra Hà Nội chụp ảnh cưới luôn”, Vinh cho biết.

Tuy mệt nhưng để có được bộ ảnh cưới để đời cả 2 đều cảm thấy xứng đáng. “Qua bộ ảnh này chúng mình cũng muốn lan tỏa tinh thần yêu quê hương, đất nước”, Vinh nói.

Ngân cho biết cả 2 quen nhau qua mạng xã hội và yêu nhau đã được 4 năm. “Chúng mình gặp nhau lần đầu tiên sau 8 tháng nói chuyện với nhau. Khi yêu một anh chàng quân nhân mình cũng xác định ngay từ đầu là phải thấu hiểu cho tính chất công việc của anh. Tuy bận rộn nhưng mỗi khi được nghỉ phép anh lại tranh thủ vào thăm mình. Cả 2 luôn thông cảm, sẻ chia và đồng hành với nhau. Mình nghĩ cũng nhờ như vậy mà 2 đứa mới bên nhau đến ngày hôm nay”, Ngân chia sẻ.



