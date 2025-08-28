Nam quân nhân tham gia A80 được nhận xét có nét giống Noo Phước Thịnh

Hành trình rèn luyện cho sự kiện lớn của đất nước

Đó là thượng úy Đào Văn Bình (25 tuổi), công tác tại Trung đoàn 925, Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không – Không quân. Tại Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 (A80) Bình là khối viên khối sĩ quan Phòng không - Không quân.

Góc mặt này của Bình được nhiều người nhận xét có nét giống ca sĩ Noo Phước Thịnh ẢNH: NVCC

Trước đó, Bình từng tham gia Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước, từ lúc này cậu được mọi người chú ý và biết đến nhiều hơn. Bình cho biết sau khi những hình ảnh của mình được đăng tải trên mạng xã hội, có người nhận xét rằng nam quân nhân có nét giống ca sĩ Noo Phước Thịnh.

Trước sự quan tâm chú ý của mọi người, Bình chia sẻ: “Mình chỉ là một người lính bình thường, thực hiện nhiệm vụ diễu binh trong một thời điểm. Sau khi hoàn thành, mình lại trở về đơn vị, tiếp tục công việc. Nhưng khi nhận được sự quan tâm lớn như vậy, mình cảm thấy rất vui và bất ngờ”.

Tại sự kiện A80, Bình là khối viên khối sĩ quan Phòng không - Không quân ẢNH: NVCC

Hiện tại, trong giai đoạn nước rút chuẩn bị cho A80, Bình cùng các đồng đội miệt mài tập luyện. Bình cho biết mỗi ngày sẽ tập từ 6 - 10 giờ sáng và 14 giờ 30 - 18 giờ.

Quá trình này không hề dễ dàng khi Bình cùng các đồng đội phải đối mặt với nhiều thử thách. Bình chia sẻ: “Đầu tiên là thời gian luyện tập dài với cường độ cao. Kế đến là áp lực về tư thế luôn phải giữ thân người thẳng đứng, mắt nhìn thẳng, từng bước chân phải chính xác. Đối mặt với thời tiết khắc nghiệt có khi nắng nóng đến 40 độ, khi lại mưa gió nặng hạt, dù là thế nào thì bản thân cũng luôn cố gắng giữ đội hình. Áp lực từ sự kiện lớn và tính kỷ luật cao càng đòi hỏi ý chí mạnh mẽ”.

Bình (thứ 2 từ phải sang) và các đồng đội tại sự kiện A80 ẢNH: NVCC

Với Bình, tất cả những khó khăn trên đều dựa vào ý chí để vượt qua. Bản thân cậu và các đồng đội luôn nhìn nhau để cố gắng, cùng nhau tập luyện, chịu nắng mưa và cùng sửa lỗi. “Khi đồng đội vẫn kiên trì thì mình cũng không cho phép bản thân bỏ cuộc. Hơn nữa, khi được lựa chọn để đại diện cho Quân đội và đất nước trước nhân dân cùng bạn bè quốc tế đó là một niềm tự hào to lớn thôi thúc mình cố gắng”, Bình tâm sự.

Những kỷ niệm đẹp trong quá trình tập luyện, đặc biệt là tình cảm từ đồng đội, bà con nhân dân và những người bạn trên mạng xã hội đã để lại dấu ấn sâu đậm với Bình. “Kỷ niệm đáng nhớ nhất có lẽ là trong ngày sinh nhật của mình. Tuy xa nhà, xa đơn vị nhưng lại được những người anh em, bạn bè cũng như bà con nhân dân rất quan tâm. Ngày hôm đó mình nhận được rất nhiều thư tay đến từ mọi người, những lời chúc, lời động viên đến từ các anh em. Đó là lần đầu tiên mà mình nhận được nhiều thư tay như vậy”, Bình xúc động kể.

Nam quân nhân truyền cảm hứng qua hoạt động “Chúng ta cùng nhau đi lên”

Dù lịch trình, cường độ tập luyện cao, nhưng Bình luôn dành thời gian duy trì việc học vào mỗi buổi tối. Điều đặc biệt là chàng quân quân này đã sáng tạo nên hoạt động mang tên: “Chúng ta cùng nhau đi lên”, bằng cách phát trực tiếp để học bài cùng hàng trăm người mỗi tối.

Bình là một trong những chiến sĩ nhận được sự yêu mến và gây chú ý trên mạng xã hội ẢNH: NVCC

Chia sẻ cụ thể hơn về hoạt động này, Bình nói: “Mình được mọi người biết đến sau sự kiện A50. Lúc đó, mọi người tìm hiểu và tương tác với mình trên mạng xã hội nhiều hơn rồi mong muốn mình phát trực tiếp để giao lưu. Tuy nhiên, vì lịch trình tập luyện, mình cũng cần ôn lại kiến thức chuyên ngành, học tập thêm các kiến thức mới và còn những dự định khác nên không có thời gian trò chuyện nhiều. Trước lý do đó, mọi người cùng nhau đề xuất mình phát trực tiếp để học bài chung. Việc này được các bạn ủng hộ nhiệt tình. Thế là mỗi tối mình vừa bật phát trực tiếp nhưng tắt tiếng để mọi người cùng học và tạo động lực cho nhau để cùng tiến bộ”.

Bình cho biết việc được tham gia đội hình diễu binh, diễu hành là niềm tự hào lớn ẢNH: NVCC

Bình cho biết hoạt động này diễn ra mỗi tối (trừ thứ bảy) từ 21 - 22 giờ 15 và đã kéo dài được hơn 3 tháng. Mỗi buổi đều thu hút từ 600 - 700 người cùng tham gia học tập. “Hiện tại khi đến thời điểm cuối của sự kiện A80 mình điều chỉnh rút ngắn thời gian học để đảm bảo sức khỏe cho lễ diễu binh”, Bình nói.

Chính sự dễ mến, thân thiện của Bình đã khiến nhiều người quý mến. Bình tiết lộ hiện tại anh chàng vẫn còn độc thân. Khi được hỏi về gu bạn gái, Bình hài hước chia sẻ: “Hiện tại mình cũng chưa định hình được nhưng mình nghĩ trước hết phải là con gái và là một người bình thường”.

Với Bình, việc được tham gia đội hình diễu binh, diễu hành trong Lễ Quốc khánh sắp tới đây là một niềm vinh dự và tự hào. “Mình thấy rất phấn khởi vì những thành quả của quá trình luyện tập ròng rã hơn 3 tháng sắp được thể hiện. Mình cùng các đồng đội rất quyết tâm thực hiện một cách mạnh mẽ, oai nghiêm nhất để không phụ lòng mong đợi của mọi người”, Bình chia sẻ.