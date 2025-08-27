Vinh dự và tự hào là cảm xúc chung của nhiều bạn trẻ thuộc các khối đứng và khối xếp hình, xếp chữ chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Sinh viên tự hào và háo hức khi được tham gia diễu binh, diễu hành

Chiều 27.8.2025, quảng trường Ba Đình lịch sử rực rỡ sắc đỏ của cờ Tổ quốc. Từ rất sớm, hàng trăm bạn trẻ trong các khối đứng và khối xếp hình, xếp chữ đã tập hợp, sẵn sàng cho buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành cấp nhà nước.

Trong đội hình ấy, không khó để bắt gặp những gương mặt rạng rỡ của các sinh viên đến từ nhiều trường đại học ở Hà Nội và các tỉnh lân cận. Mỗi người đều mang trong mình niềm vinh dự, tự hào khi được góp mặt trong sự kiện đặc biệt này.

Sơ duyệt diễu binh, diễu hành 2.9: Hát vang những bài ca yêu nước

Bạn Đỗ Thị Thu Hà, sinh viên Trường đại học Thăng Long, chia sẻ rằng nhiệm vụ của mình là tham gia khối xếp hình, tạo nên những dòng chữ và hình ảnh biểu tượng trên nền quảng trường. Những ngày tập luyện nắng mưa liên tục, nhưng với Hà, tất cả đều đáng giá khi được góp một phần nhỏ bé vào ngày lễ lớn của dân tộc.

Bạn Vi Thị Thanh Thủy đến từ Trường đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh, cho biết mình thuộc khối hồng kỳ danh dự. Từ tháng 7, Thủy cùng các bạn đã bắt đầu tập luyện tại trường. Những ngày sau đó, khi chuyển ra Hà Nội tập trung cùng các khối khác, tinh thần trách nhiệm và niềm háo hức càng lớn hơn.

"Ở trường tụi em cũng trải qua trời nắng trời mưa, ở đây cũng nắng mưa, tụi em đã quen rồi. Từ đây đến 2.9 thì tụi em sẽ cố gắng hết mình", Thủy chia sẻ.