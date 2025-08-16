Chụp ảnh cưới tại photobooth: Chỉ từ 70.000 - 100.000 đồng

Nhằm mang đến cho các cặp đôi một cách kỷ niệm tình yêu thật khác biệt, chị Nguyễn Thị Thu Thủy (33 tuổi), ngụ Đồng Nai đã đầu tư hàng chục bộ váy cưới, vest cùng nhiều phụ kiện, mang tới tiệm photobooth (gian hàng chụp ảnh tự động) cho khách thỏa sức sử dụng. Không ngờ, ý tưởng này đã nhanh chóng thu hút đông đảo khách tìm đến, vừa vì chi phí chụp ảnh rẻ, vừa vì mỗi khung hình đều lưu giữ một dấu ấn khó quên.

Mỗi bộ ảnh cưới có giá từ 70.000 - 100.000 đồng ẢNH: NVCC

Chị Thủy hiện là chủ 3 chi nhánh photobooth ở X.Long Thành (trước là TT.Long Thành), X.Nhơn Trạch (trước là TT.Hiệp Phước) và X.Phước Thái, tỉnh Đồng Nai. Chị Thủy kể ý tưởng chụp ảnh cưới tại photobooth bắt đầu từ khoảng đầu tháng 7, sau khi chị nhận được phản hồi từ một cặp đôi đến chụp ảnh in khổ lớn để trang trí cổng cưới hỏi.

"Hôm đó, 2 bạn ấy chỉ mặc đồ đôi bình thường thôi, nhưng khi thấy ảnh in ra đẹp và ý nghĩa, mình mới nghĩ rằng tại sao không chuẩn bị thêm váy cưới và vest để khách có thể trải nghiệm chụp ảnh cưới ngay tại photobooth. Từ đó, mình bắt đầu có sở thích sưu tầm trang phục cưới để các cặp đôi có thể chụp vào những dịp đặc biệt như kỷ niệm ngày yêu, sinh nhật... Ngoài ra, mình còn muốn khách có thể hóa thân thành công chúa, hoàng tử hoặc hướng đến những khách hàng lớn tuổi muốn một lần ôn lại kỷ niệm ngày cưới. Mình biết không phải ai cũng có điều kiện chụp ảnh cưới ở studio nên photobooth với giá hợp lý sẽ là lựa chọn dễ dàng hơn", chị Thủy chia sẻ.

Có nhiều phòng chụp, đa dạng phong cách cho khách trải nghiệm ẢNH: NVCC

Theo chị Thủy, giá mỗi bộ ảnh cưới tại photobooth dao động từ 70.000 - 100.000 đồng, đã bao gồm việc sử dụng váy cưới, vest, hoa, vương miện, lúp và cả mỹ phẩm trang điểm miễn phí. Dù mới triển khai, dịch vụ này đã thu hút đông đảo khách hàng.

"Có những bạn chạy xe từ TP.HCM, P.Biên Hòa, X.Thống Nhất (trước là X.Phú Túc), X.Dầu Giây (trước là thị trấn Dầu Giây), Đồng Nai sang chụp ảnh cưới sau khi thấy clip trên mạng xã hội. Họ nói photobooth tại nơi mình ở không có đồ cưới nên muốn trải nghiệm. Điều đó khiến mình vui lắm vì thấy ý tưởng được lan tỏa", chị Thủy kể.

Giới trẻ hào hứng diện váy cưới, cài lúp cô dâu... chụp ảnh ẢNH: NVCC

Chị Thủy cho biết ban đầu việc tìm mẫu váy cưới phù hợp với từng không gian phòng chụp là thử thách không nhỏ. Vì thế, tiệm không dựng không gian riêng để chụp váy cưới, nhưng sẽ gợi ý khách chụp tại các phòng tùy vào nhu cầu, chẳng hạn như: nền đỏ cho phong cách truyền thống, phòng gấu cho các đôi thích dễ thương, phòng thang máy cho các cặp yêu thích sự sang trọng, trưởng thành… Chi nhánh nào cũng có 3-4 phòng chụp với phong cách đa dạng cho khách tha hồ trải nghiệm.

"Khách hàng phản hồi rất tích cực vì chi phí thấp mà trải nghiệm lại thú vị. Doanh thu của tiệm cũng cải thiện đáng kể. Trước khi có ý tưởng váy cưới, mỗi chi nhánh đón khoảng 20 nhóm khách/ngày. Sau khi triển khai, mỗi ngày thu hút thêm khoảng 10 cặp đôi và 30 nhóm khách, cuối tuần còn đông hơn", chị Thủy nói.

Theo chủ tiệm, từ ngày có ý tưởng độc đáo, số lượng khách đến các chi nhánh cải thiện đáng kể ẢNH: NVCC

Chị Thủy kể mỗi chi nhánh hiện sẵn có hơn 10 bộ váy cưới và vest. Dù chi phí đầu tư ban đầu khá tốn kém nhưng phản hồi khách hàng rất tích cực nên cô chủ vẫn liên tục cập nhật thêm mẫu mới. Bên cạnh đó, tiệm còn chú trọng đến trải nghiệm của khách. Khách đến chụp sẽ được nhân viên hỗ trợ phối phụ kiện, tạo dáng, chọn phông nền phù hợp để có bộ ảnh ưng ý. Chị Thủy tin rằng chính sự linh hoạt, không gò bó về thời gian và mức giá dễ chịu là lý do khiến dịch vụ được ưa chuộng.

Tiệm chuẩn bị sẵn khu vực váy cưới, vest... cho khách trải nghiệm ẢNH: NVCC

Hà Thị Mỹ Tâm, sinh viên Trường ĐH Đồng Nai, cùng bạn trai đến chụp ảnh, chia sẻ: "Bọn mình chọn váy cưới và vest để chụp nhân dịp sinh nhật và kỷ niệm gần 2 năm quen nhau. Mình thấy mặc váy cưới thú vị hơn hẳn các trang phục khác, giống như được thử làm cô dâu chú rể thật sự. Đây là một trải nghiệm đáng nhớ, lại tiết kiệm chi phí".